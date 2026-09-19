Small Kitchen Storage Tips: छोटी रसोई में कड़ाही, कुकर और तवा रखने की नहीं होगी टेंशन, अपनाएं ये स्मार्ट तरीके

Small Kitchen Storage Tips: मेट्रो सिटी में जगह की कमी की वजह से आजकल घर पहले के मुकाबले छोटे होते जा रहे हैं. कम जगह में ज्यादा कमरे निकालने के लिए कई घरों में रसोई, बाथरूम और कमरे भी कॉम्पैक्ट बनाए जाते हैं. छोटी रसोई देखने में भले ही सुंदर लगे, लेकिन यहां सामान को सही तरीके से रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता.

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कड़ाही, कुकर, पतीले, तवा और पैन जैसे रोजाना इस्तेमाल होने वाले बर्तनों के साथ चकला-बेलन और दूसरी चीजों के लिए जगह निकालना मुश्किल हो जाता है. कई बार बर्तन एक-दूसरे के ऊपर रखे होते हैं और जरूरत के समय सही बर्तन ढूंढने में ही काफी समय निकल जाता है. वहीं, खाना बनाने के बाद गर्म बर्तन रखने के लिए स्लैब पर जगह न बचना भी परेशानी बढ़ा देता है.

अगर आपकी रसोई भी छोटी है और बर्तनों को लेकर हमेशा जगह की कमी महसूस होती है, तो कुछ आसान तरीकों से किचन को ज्यादा व्यवस्थित बनाया जा सकता है.

कड़ाही और पैन के लिए लगाएं हुक

कड़ाही और पैन को एक के ऊपर लोग रख तो देते हैं, लेकिन जब इस्तेमाल करने की बारी आती है तो निकालना मुश्किल होता है. इसकी बजाय किचन की खाली दीवार या कैबिनेट के अंदर मजबूत हुक लगाए जा सकते हैं. इनमें हैंडल वाले पैन और कड़ाही टांगी जा सकती हैं. इससे स्लैब और कैबिनेट दोनों में जगह बचेगी और जरूरत के समय बर्तन आसानी से मिल जाएगा.

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तवे को ऐसे रखें

तवा ज्यादा जगह घेरता है, इसलिए इसे दूसरे बर्तनों के नीचे रखने से बेहतर है कि कैबिनेट के अंदर एक वर्टिकल डिवाइडर या स्टैंड लगाया जाए. इसमें तवे, चॉपिंग बोर्ड जैसी चीजों को अलग-अलग खड़ा करके रखा जा सकता है. इससे बर्तन निकालते समय बाकी सामान भी अस्त-व्यस्त नहीं होगा.

बर्तनों को नेस्टिंग स्टाइल में जमाएं

छोटी किचन में हर बर्तन के लिए अलग जगह बनाना तो बहुत मुश्किल है. ऐसे में बड़े पतीले और कुकर नीचे और छोटे बर्तन ऊपर रखने का तरीका अपनाएं. जिन बर्तनों को एक-दूसरे के अंदर रखा जा सकता है, उन्हें नेस्टिंग करके रखें. जैसे- छोटे पतीले को बड़े पतीले के अंदर रखा जा सकता है. इससे एक ही जगह पर कई बर्तन आ जाएंगे. इसी तरह प्लेट्स को भी आप साइज के हिसाब से एक अंदर एक करके रख सकते हैं.

चकला-बेलन के लिए अलग जगह बनाएं

चकला-बेलन को स्लैब पर रखने से काम करने की जगह कम हो जाती है. इसे कैबिनेट के किसी खाली हिस्से में वर्टिकल स्टैंड या पतले होल्डर की मदद से रखा जा सकता है. अगर कैबिनेट में जगह नहीं है, तो स्लैब के किनारे या दीवार पर ऐसा होल्डर लगाया जा सकता है, जिससे चकला-बेलन आसानी से निकले और वापस अपनी जगह पर रखा जा सके.

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स्लैब पर गर्म बर्तन रखने की जगह बचाएं

छोटी रसोई में खाना बनाते समय सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब गर्म कुकर या पतीला रखने के लिए स्लैब पर जगह नहीं बचती. इसके लिए सिंक के ऊपर फिट होने वाला रोल-अप रैक या गर्म बर्तन रखने के लिए हीट-रेजिस्टेंट मैट इस्तेमाल किया जा सकता है.

रोज इस्तेमाल होने वाले बर्तन सामने रखें

जिन बर्तनों का रोजाना इस्तेमाल होता है, उनको आंखों के सामने ही रखना ज्यादा सही होता है. तवा, कड़ाही, कुकर और फ्राइंग पैन को आसानी से पहुंचने वाली जगह पर रखें. महीने में एक-दो बार इस्तेमाल होने वाले बड़े पतीले या सर्विंग बर्तनों को ऊपर वाले कैबिनेट में रखा जा सकता है. इससे रोज खाना बनाते समय बार-बार सामान खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. छोटी-बड़ी कटोरी को भी आप एक ही जगह पर रखें, ताकि आसानी से मिल जाए.

खाली जगह को भी करें इस्तेमाल

छोटी किचन में सिर्फ कैबिनेट और ड्रॉअर ही स्टोरेज की जगह नहीं होते. कैबिनेट के दरवाजे के अंदर, सिंक के नीचे और दीवार के खाली हिस्से में भी स्टोरेज बनाया जा सकता है. हालांकि, किसी भी जगह स्टोरेज लगाने से पहले यह जरूर देखें कि उससे गैस, चिमनी, सिंक या किचन में आने-जाने की जगह पर असर ना हो रहा हो. चम्मच के लिए भी आप एक छोटा स्टैंड ले सकते हैं, जिसमें चाकू, चम्मच, चिमटा जैसी चीजों को रखने में मदद हो.

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