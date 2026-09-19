scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Small Kitchen Storage Tips: छोटी रसोई में कड़ाही, कुकर और तवा रखने की नहीं होगी टेंशन, अपनाएं ये स्मार्ट तरीके

कम जगह की वजह से अक्सर लोग घरों में छोटी रसोई बना लेते हैं कि सिर्फ खाना ही तो पकाना है. इसकी वजह से किचन में बर्तन रखने में बहुत परेशान होती है. कभी बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखने पड़ते हैं तो कहाड़ी-पैन को एक दूसरे में फंसाना पड़ता है. अगर आपको भी छोटी रसोई में बर्तन रखे में परेशानी होती है तो आप इन कुछ आसान तरीकों को आजमा सकते हैं, जो काफी आसानी से बर्तनों को सेट करने में आपकी मदद करेंगे.

Advertisement
X
बड़े बर्तनों को छोटे बर्तनों के नीचे रखना चाहिए. (PHOTO:AI)
बड़े बर्तनों को छोटे बर्तनों के नीचे रखना चाहिए. (PHOTO:AI)

Small Kitchen Storage Tips: मेट्रो सिटी में जगह की कमी की वजह से आजकल घर पहले के मुकाबले छोटे होते जा रहे हैं. कम जगह में ज्यादा कमरे निकालने के लिए कई घरों में रसोई, बाथरूम और कमरे भी कॉम्पैक्ट बनाए जाते हैं. छोटी रसोई देखने में भले ही सुंदर लगे, लेकिन यहां सामान को सही तरीके से रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता.

कड़ाही, कुकर, पतीले, तवा और पैन जैसे रोजाना इस्तेमाल होने वाले बर्तनों के साथ चकला-बेलन और दूसरी चीजों के लिए जगह निकालना मुश्किल हो जाता है. कई बार बर्तन एक-दूसरे के ऊपर रखे होते हैं और जरूरत के समय सही बर्तन ढूंढने में ही काफी समय निकल जाता है. वहीं, खाना बनाने के बाद गर्म बर्तन रखने के लिए स्लैब पर जगह न बचना भी परेशानी बढ़ा देता है.

अगर आपकी रसोई भी छोटी है और बर्तनों को लेकर हमेशा जगह की कमी महसूस होती है, तो कुछ आसान तरीकों से किचन को ज्यादा व्यवस्थित बनाया जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Batata Bhaaji Recipe
आलू-मूंगफली से बनाएं महाराष्ट्रीयन बटाटा भाजी, बेहद आसान है रेसिपी
टमाटर वाली मसाला भिंडी (Photo- ITG)
लंच या डिनर में बनाएं टमाटर वाली भिंडी, बढ़ जाएगा खाने का जायका!
मक्के के आटे से बनाएं टेस्टी पराठा (Photo-ITG)
गेहूं नहीं, मक्के के आटे से बनाएं क्रंची पराठा, मिलेगा लाजवाब स्वाद
मसालेदार आलू स्टफ्ड मूंग दाल चीला (Photo-ITG)
सुबह के नाश्ते में बनाएं आलू स्टफ्ड मूंग दाल चीला, रेसिपी है आसान
Home Furniture Tricks
छोटा कमरा भी दिखेगा बड़ा! नया फर्नीचर खरीदते हुए अपनाएं ये 5 ट्रिक्स

कड़ाही और पैन के लिए लगाएं हुक

कड़ाही और पैन को एक के ऊपर लोग रख तो देते हैं, लेकिन जब इस्तेमाल करने की बारी आती है तो निकालना मुश्किल होता है. इसकी बजाय किचन की खाली दीवार या कैबिनेट के अंदर मजबूत हुक लगाए जा सकते हैं. इनमें हैंडल वाले पैन और कड़ाही टांगी जा सकती हैं. इससे स्लैब और कैबिनेट दोनों में जगह बचेगी और जरूरत के समय बर्तन आसानी से मिल जाएगा.

Advertisement

तवे को ऐसे रखें

तवा ज्यादा जगह घेरता है, इसलिए इसे दूसरे बर्तनों के नीचे रखने से बेहतर है कि कैबिनेट के अंदर एक वर्टिकल डिवाइडर या स्टैंड लगाया जाए. इसमें तवे, चॉपिंग बोर्ड जैसी चीजों को अलग-अलग खड़ा करके रखा जा सकता है. इससे बर्तन निकालते समय बाकी सामान भी अस्त-व्यस्त नहीं होगा.

बर्तनों को नेस्टिंग स्टाइल में जमाएं

छोटी किचन में हर बर्तन के लिए अलग जगह बनाना तो बहुत मुश्किल है. ऐसे में बड़े पतीले और कुकर नीचे और छोटे बर्तन ऊपर रखने का तरीका अपनाएं. जिन बर्तनों को एक-दूसरे के अंदर रखा जा सकता है, उन्हें नेस्टिंग करके रखें. जैसे- छोटे पतीले को बड़े पतीले के अंदर रखा जा सकता है. इससे एक ही जगह पर कई बर्तन आ जाएंगे. इसी तरह प्लेट्स को भी आप साइज के हिसाब से एक अंदर एक करके रख सकते हैं.

चकला-बेलन के लिए अलग जगह बनाएं

चकला-बेलन को स्लैब पर रखने से काम करने की जगह कम हो जाती है. इसे कैबिनेट के किसी खाली हिस्से में वर्टिकल स्टैंड या पतले होल्डर की मदद से रखा जा सकता है. अगर कैबिनेट में जगह नहीं है, तो स्लैब के किनारे या दीवार पर ऐसा होल्डर लगाया जा सकता है, जिससे चकला-बेलन आसानी से निकले और वापस अपनी जगह पर रखा जा सके. 

Advertisement

स्लैब पर गर्म बर्तन रखने की जगह बचाएं

छोटी रसोई में खाना बनाते समय सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब गर्म कुकर या पतीला रखने के लिए स्लैब पर जगह नहीं बचती. इसके लिए सिंक के ऊपर फिट होने वाला रोल-अप रैक या गर्म बर्तन रखने के लिए हीट-रेजिस्टेंट मैट इस्तेमाल किया जा सकता है. 

रोज इस्तेमाल होने वाले बर्तन सामने रखें

जिन बर्तनों का रोजाना इस्तेमाल होता है, उनको आंखों के सामने ही रखना ज्यादा सही होता है. तवा, कड़ाही, कुकर और फ्राइंग पैन को आसानी से पहुंचने वाली जगह पर रखें. महीने में एक-दो बार इस्तेमाल होने वाले बड़े पतीले या सर्विंग बर्तनों को ऊपर वाले कैबिनेट में रखा जा सकता है. इससे रोज खाना बनाते समय बार-बार सामान खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. छोटी-बड़ी कटोरी को भी आप एक ही जगह पर रखें, ताकि आसानी से मिल जाए. 

खाली जगह को भी करें इस्तेमाल

छोटी किचन में सिर्फ कैबिनेट और ड्रॉअर ही स्टोरेज की जगह नहीं होते. कैबिनेट के दरवाजे के अंदर, सिंक के नीचे और दीवार के खाली हिस्से में भी स्टोरेज बनाया जा सकता है. हालांकि, किसी भी जगह स्टोरेज लगाने से पहले यह जरूर देखें कि उससे गैस, चिमनी, सिंक या किचन में आने-जाने की जगह पर असर ना हो रहा हो. चम्मच के लिए भी आप एक छोटा स्टैंड ले सकते हैं, जिसमें चाकू, चम्मच, चिमटा जैसी चीजों को रखने में मदद हो. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Small Kitchen Storage Tips: छोटी रसोई में कड़ाही, कुकर और तवा रखने की नहीं होगी टेंशन, अपनाएं ये स्मार्ट तरीके |
    पीएम मोदी बोलै- जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत ने समय से पहले पूरे किए अपने सभी संकल्प |
    सिया और चेतन ने धक्का दिया? केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुणे पुलिस आज कोर्ट में दाखिल करेगी 2000+ पन्नों की चार्जशीट |
    एक्ट्रेस श्रुति हासन ने PCOS और मदरहुड पर खुलकर बात की |
    रांची के हॉस्टल में M.Sc स्टूडेंट की मौत, देर रात मिला शव... डायरी में लिखी फैमिली से जुड़ी कहानी |
    Rizz से Mogging तक, Gen Z के नए Slang Words कब और कैसे इस्तेमाल करें? |
    Garud Puran: हिंदू धर्म में बेटी पिता की चिता को अग्नि क्यों नहीं दे सकती है? जानें |
    मां-बाप का कत्ल, बेटी पर इल्जाम! 134 साल बाद भी रहस्य बनी लिजी की कहानी |
    96 साल की उम्र... $169 अरब नेटवर्थ, वॉरेन बफे ने बेटे को सौंपी कारोबार की कमान |
    इस गुड़िया के पेट से निकला बच्चा, खिलौना देखकर इंटरनेट पर मचा बवाल
    Advertisement