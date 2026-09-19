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सिया और चेतन ने धक्का दिया? केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुणे पुलिस आज कोर्ट में दाखिल करेगी 2000+ पन्नों की चार्जशीट

केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस आज 2000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल करेगी. चार्जशीट में लोहागढ़ से जुटाए गए फोरेंसिक और तकनीकी सबूतों के साथ तीन चश्मदीद गवाहों के बयान शामिल हैं. पुलिस ने आरोप लगाया है कि केतन की हत्या की साजिश में चेतन चौधरी, सिया गोयल और रितेश हांगे शामिल थे.

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केतन अग्रवाल (बाएं), सिया गोयल और उसका कथित प्रेमी चेतन चौधरी (दाएं) (Photo-ITG)
केतन अग्रवाल (बाएं), सिया गोयल और उसका कथित प्रेमी चेतन चौधरी (दाएं) (Photo-ITG)

पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस आज शनिवार को वडगांव मावल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है. पुणे ग्रामीण पुलिस की यह चार्जशीट 2 हजार से ज्यादा पन्नों की होगी. इसमें लोहागढ़ से जुटाए गए फोरेंसिक और तकनीकी सबूत शामिल होंगे. 

पुलिस ने मामले में तीन चश्मदीद गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं. इन गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने CrPC की धारा 164 के तहत दर्ज हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, गवाहों ने बताया है कि उन्होंने चेतन चौधरी और सिया गोयल को केतन अग्रवाल को धक्का देते हुए देखा था.

दरअसल, पुलिस ने करीब दो हफ्ते पहले चेतन चौधरी के दोस्त रितेश हांगे को भी गिरफ्तार किया था. पुलिस का आरोप है कि वह कथित साजिश में शामिल था. जांचकर्ताओं के मुताबिक, रितेश को इस कथित प्लान की जानकारी थी. अब चार्जशीट में पुलिस जांच के दौरान जुटाए गए फोरेंसिक, तकनीकी और गवाहों से जुड़े सबूतों की जानकारी दी जाएगी.

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यह भी पढ़ें: केतन मर्डर का कौन सा सबूत राजस्थान के मंदिर में छुपा है? जांच टीमें CCTV फुटेज खंगालने पहुंचीं

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क्या था पूरा मामला?

दरअसल, केतन अग्रवाल पुणे के रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी थे. 18 जून को उनकी लोहागढ़ किले से गिरने के बाद मौत हो गई थी. शुरुआत में इसे हादसा माना गया था. केतन की मंगेतर सिया गोयल ने पुलिस को बताया था कि वह फोटो लेते समय संतुलन बिगड़ने से खाई में गिर गए. बाद में जांच में पुलिस को शक हुआ कि यह हादसा नहीं था.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सिया ने कथित तौर पर अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को खाई में धक्का देने की साजिश रची थी.

पुलिस के मुताबिक, 18 जून से पहले भी केतन को मारने की कोशिश की गई थी. जांच में 14 जून की एक कथित कोशिश का जिक्र सामने आया. पुलिस का दावा है कि इसके बाद 18 जून को लोहागढ़ में दूसरी कोशिश की गई. 

यह भी पढ़ें: Exclusive: सिया के भाई साहिल का करीबी था आरोपी चेतन, एक ही टीम में खेलते थे क्रिकेट; केतन मर्डर केस में नया कनेक्शन

जांच में सिया और चेतन के बीच लगातार बातचीत, कथित प्लानिंग और लोहागढ़ से जुड़े डिजिटल सबूत भी सामने आने की बात कही गई है. दोनों पर केतन की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. अब पुलिस की चार्जशीट में इस मामले से जुड़े सभी सबूत और गवाहों के बयान शामिल किए जाएंगे. कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद केस की आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी.
 

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