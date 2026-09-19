Rizz से Mogging तक, Gen Z के नए Slang Words कब और कैसे इस्तेमाल करें?

Gen Z की कॉन्वरसेशन्स में कुछ ऐसे वर्ड्स तेजी से जगह बना चुके हैं, जिन्हें सुनकर पहली बार में शायद समझ ही न आए कि सामने वाला कहना क्या चाहता है. Social media, memes, reels, music और internet culture ने इस generation की language को काफी बदल दिया है.

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Rizz, Drip, No Cap, Ate और Left No Crumbs जैसे slang अब सिर्फ online दुनिया तक बाउंडेड नहीं हैं, बल्कि friends के बीच होने वाली casual कॉन्वरसेशन का हिस्सा बन चुके हैं. इन words की खासियत यह है कि ये लंबे explanation की जगह कुछ ही वर्ड्स में पूरा reaction दे देते हैं.

Rizz: जब बात हो Charm की

Rizz का इस्तेमाल किसी किसी की flirting या किसी को अपनी तरफ attract करने की ability के लिए किया जाता है. अगर कोई बिना ज्यादा कोशिश के सामने वाले को impress कर ले, तो कहा जा सकता है कि उसमें 'Rizz' है.

Example- 'उसने दो मिनट में उसे हंसा दिया, भाई में तो Rizz है'. यानी जब बात हो charm, confidence या फलर्टिंग स्किल्स की, वहां Rizz फिट बैठता है.

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Drip: Outfit हो तो Drip

किसी के stylish और fashionable कपड़ों या ओवर ऑल लुक को डिस्क्राइब करने के लिए Drip इस्तेमाल होता है. अगर किसी का outfit काफी impressive है, तो उसके लिए कहा जा सकता है कि 'उसका Drip तो देखो'.

Example: 'आज उसका Drip काफी fire है'. इसका इस्तेमाल स्पेशली fashion, clothes और personal style के context में किया जाता है.

No Cap: अनफिल्टर्ड, बिना किसी हेजीटेशन कही कही एकदम सच बात

जब Gen Z कहता है No Cap, तो उसका मतलब होता है-सच में, बिना झूठ हेजीटेशन या exaggeration के. इसे किसी बात को genuinely कहने या अपनी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. या फिर यूं कहे जब किसी बात को पूरी तरह से बिना छिपाए किसी के सामने रखना हो.

Example: “No Cap, ये मैंने अब तक की सबसे अच्छी movie देखी है.” यानी जब आपको अपनी किसी बात को अनफिल्टर्ड हो एकदम ट्रू फॉर्म में रखनी हो, वहां No Cap इस्तेमाल कर सकते हैं.

Ate: जब किसी ने क्रेजी कमाल कर दिया हो

किसी ने performance, outfit, speech या किसी काम को बेहद शानदार तरीके से किया हो, तो Gen Z कह सकता है-'She ate'.

Example: 'उसने stage पर इतना अच्छा perform किया, she ate!'

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यहां Ate का मतलब खाना नहीं, बल्कि किसी चीज को बहुत अच्छे से करना है.

Left No Crumbs: कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा

Ate का ही एक ज्यादा emphatic version है Ate and left no crumbs'. इसका मतलब है कि किसी ने इतना शानदार काम किया कि उसमें कोई कमी नजर नहीं आई. (यू नेल्ड इट)

Example: 'उसका red carpet look? She ate and left no crumbs.'

Mogging: जब कोई किसी को पूरी तरह Outshine कर दें

Mogging वर्ड तब यूज होता है जब कोई looks, physique, style या overall presence में किसी दूसरे को comparison में काफी outshine करता दिखे. Social media पर इसे अक्सर appearance-based comparisons और इंटरनेट बैंटर में इस्तेमाल किया जाता है. जैसे, 'He is mogging everyone in this picture.'

Skibidi: रैंडम इंटरनेट वाइब

Skibidi का कोई एक fixed meaning नहीं है. यह internet meme culture से popular हुआ और मोस्टली किसी random, weird या chaotic situation को फनी वे में describe करने के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे कोई फ्रेंड अचानक बहुत अजीब हरकत करे तो कहा जा सकता है, “What was that skibidi moment?” यह casual meme-style conversations में ज्यादा natural लगता है.

Slang का असली Rule है कॉन्टेक्स्ट

Gen Z slang का मजा सिर्फ इन words को याद रखने में नहीं, बल्कि सही context में इस्तेमाल करने में है. हर conversation में Rizz, Drip या Ate डालना जरूरी नहीं. इन words की popularity internet culture से आई है, लेकिन उनका सही यूज तभी होता है जब वो situation के साथ नैचुरली फिट हों.

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यानी Gen Z की slang dictionary में सिर्फ वर्ड्स नहीं बदल रहे, बात कहने का अंदाज भी बदल रहा है.

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