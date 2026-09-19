रांची के हॉस्टल में M.Sc स्टूडेंट की मौत, देर रात मिला शव... डायरी में लिखी फैमिली से जुड़ी कहानी

झारखंड के रांची स्थित हॉस्टल में एक M.Sc छात्रा की मौत का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान अंजलि के रूप में हुई है. देर रात घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, हालांकि एक डायरी बरामद हुई है. पुलिस के मुताबिक, डायरी में दर्ज कुछ बातों से शुरुआती तौर पर परिवार से जुड़ी परेशानी का पता चला है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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घटना BIT Mesra के हॉस्टल नंबर 9 की है. देर रात छात्रा के मृत पाए जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी. इसके बाद BIT थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी. मृतका की पहचान अंजलि के रूप में हुई है. वह M.Sc की स्टूडेंट थी.

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पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. हालांकि, वहां से एक डायरी मिली है. पुलिस डायरी में लिखी गई बातों की जांच कर रही है. डायरी की कुछ एंट्री से पता चलता है कि छात्रा परिवार से जुड़ी परेशानियों को लेकर तनाव में थी. हालांकि, पुलिस ने अभी इसे आत्महत्या की अंतिम वजह नहीं कहा है. मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस ने शव कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम आज कराया जाना है.

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पुलिस घटनास्थल से मिले सामान और डायरी समेत अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. वहीं संस्थान के हॉस्टल में छात्रा की मौत की खबर से कैंपस में भी चिंता का माहौल है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले अंजलि किन परिस्थितियों से गुजर रही थीं और उनकी मौत की वास्तविक वजह क्या थी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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