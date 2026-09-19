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इस गुड़िया के पेट से निकला बच्चा, खिलौना देखकर इंटरनेट पर मचा बवाल

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक अनबॉक्सिंग वीडियो में एक खिलौना गुड़िया का सेट दिखाया गया, जिसमें पेट से अलग होकर निकलने वाला एक छोटा बच्चा था. यह खिलौना बच्चे के जन्म की प्रक्रिया जैसा दिखता है. इसे देखकर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई. कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ऐसा खिलौना बच्चों के लिए ठीक है.

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इंस्टाग्राम अकाउंट 'Xoxo टॉयज' ने इस खिलौने का अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर किया (Photos: @xoxo.toyz/Instagram)
इंस्टाग्राम अकाउंट 'Xoxo टॉयज' ने इस खिलौने का अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर किया (Photos: @xoxo.toyz/Instagram)

बच्चों के खिलौनों की दुनिया में आपने तरह-तरह की गुड़िया देखी होंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो ऐसी गुड़िया दिखा रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. इस खिलौने में गुड़िया के पेट से बच्चा बाहर निकाला जा सकता है, जिससे वह बच्चे को जन्म देती हुई दिखाई देती है.

अमेरिका की खिलौना कंपनी ज़ुरु के 'माय मिनी बेबी मॉम एंड बेबी सरप्राइज' सेट का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इस खिलौने के कॉन्सेप्ट को लेकर तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं.

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पेट में छिपा था छोटा सा बच्चा

इंस्टाग्राम अकाउंट 'XOXO टॉयज' ने इस खिलौने का अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर किया. शुरुआत में गुड़िया का पेट सामान्य से काफी बड़ा और गोल दिखाई देता है, जिससे वह प्रेग्नेंट नजर आती है.

लेकिन असली सरप्राइज इसके बाद सामने आता है. वीडियो में गुड़िया के पेट से एक छोटा बेबी डॉल बाहर निकाला जाता है. यानी खिलौने को इस तरह डिजाइन किया गया है कि खेलने के दौरान गुड़िया के बच्चे को उसके पेट से अलग किया जा सके.

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देखें वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वीडियो देखकर लोग बोले- ऐसा खिलौना क्यों?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं. कुछ लोगों ने इसे बच्चों के लिए उपयुक्त होने पर सवाल उठाया, जबकि कुछ ने इसे बेहद अजीब और अनावश्यक खिलौना बताया.एक यूजर ने कहा कि उन्हें यह बच्चों के लिए सही नहीं लगता. वहीं एक अन्य यूजर ने इसे उन अजीब खिलौनों में शामिल किया, जिन्हें देखकर समझ नहीं आता कि इन्हें बनाने का आइडिया आखिर आया कहां से.कुछ लोगों ने गुड़िया के जरिए बच्चे के जन्म को दिखाने का आसान तरीका बताया.

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'मॉम एंड बेबी सरप्राइज' में यही है सबसे बड़ा सरप्राइज

इस खिलौने का वीडियो 'XOXO टॉयज' ने शेयर करते हुए लिखा, 'अनबॉक्सिंग ज़ुरु माय मिनी बेबी मॉम एंड बेबी सरप्राइज!'

वीडियो में दिखाई देने वाले डिजाइन से साफ है कि खिलौने में प्रेग्नेंसी और बच्चे के जन्म की अवधारणा को खेल के अनुभव का हिस्सा बनाया गया है. हालांकि, बच्चों के लिए ठीक है या नहीं लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग राय देखने को मिल रही है.

फिलहाल यह खिलौना अपने इसी अनोखे फीचर की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में है. अनबॉक्सिंग वीडियो ने लोगों को हैरान जरूर कर दिया है, लेकिन इस पर राय एक जैसी नहीं है.

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