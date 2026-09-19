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मां-बाप का कत्ल, बेटी पर इल्जाम! 134 साल बाद भी रहस्य बनी लिजी की कहानी

कहानी के केंद्र में है Lizzie Borden. वह 19वीं सदी के अमेरिकी इतिहास की वह महिला है, जिसका नाम आज भी अमेरिकी क्राइम हिस्ट्री में लिया जाता है. 1892 में मैसाचुसेट्स के फॉल रिवर में लिजी के पिता एंड्रयू बॉर्डन और सौतेली मां एबी बॉर्डन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी. शक लिजी पर गया और मामला अदालत तक पहुंचा.

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नेटफ्लिक्स की ये सीरीज है लेडी किलर की कहानी. (Photo: ITG)
नेटफ्लिक्स की ये सीरीज है लेडी किलर की कहानी. (Photo: ITG)

सोचिए, 19वीं सदी का अमेरिका है. एक आलीशान घर, बाहर से बिल्कुल संभ्रांत परिवार की तस्वीर, लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर एक युवती घुट रही है. उसे अपनी जिंदगी पर कोई खास अधिकार नहीं, पिता की सख्ती है, सौतेली मां के साथ तनाव है और समाज की अपनी बंदिशें हैं. फिर उस घर में नई हाउस हेल्प आती है और चीजें बदलने लगती हैं. नेटफ्लिक्स की नई सीरीज Monster: The Lizzie Borden Story इसी घर और इसी लड़की की कहानी को अपराध, रिश्तों, दमन और हिंसा के बीच तलाशती है. यह Monster फ्रेंचाइजी का चौथा सीजन है और पहली बार इसका केंद्रीय किरदार कोई महिला है.

कहानी के केंद्र में है Lizzie Borden. वह 19वीं सदी के अमेरिकी इतिहास की वह महिला है, जिसका नाम आज भी अमेरिकी क्राइम हिस्ट्री में लिया जाता है. 1892 में मैसाचुसेट्स के फॉल रिवर में लिजी के पिता एंड्रयू बॉर्डन और सौतेली मां एबी बॉर्डन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी. शक लिजी पर गया और मामला अदालत तक पहुंचा.

लेकिन इस पूरे केस का सबसे बड़ा मोड़ यह था कि लिजी को दोनों हत्याओं से बरी कर दिया गयायानी इतिहास के सबसे चर्चित अमेरिकी हत्या मामलों में से एक में आरोपी महिला अदालत से निर्दोष घोषित होकर बाहर निकली, लेकिन उसके ऊपर लगे संदेह ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा.

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सीरीज इसी वास्तविक घटना से आगे बढ़ती है और यह सवाल उठाती है कि आखिर उस घर में ऐसा क्या चल रहा था, जो एक सामान्य पारिवारिक जीवन को इतनी भयावह दिशा में ले गया. नेटफ्लिक्स के मुताबिक लिजी एक ऐसे संपन्न परिवार में पली-बढ़ी युवती है, जहां वह खुद को लगातार दबाव और अपमान के बीच पाती है. उसकी सौतेली मां एबी के साथ उसका रिश्ता तनावपूर्ण है, जबकि पिता का व्यवहार भी उसके लिए आसान नहीं है. इसी माहौल में घर में ब्रिगेट मैगी सुलिवन नाम की नई नौकरानी आती है. दोनों के बीच नजदीकी बढ़ती है और लिजी की दुनिया में एक ऐसा रिश्ता दाखिल होता है, जो उसके लिए आजादी, इच्छा और एक अलग जिंदगी की संभावना लेकर आता है.

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लेकिन ‘Monster’ की कहानी सिर्फ यह बताने की कोशिश नहीं करती कि हत्या किसने की. इस एंथ्रोलॉजी की दिलचस्पी हमेशा इस सवाल में रही है कि किसी अपराध के पीछे मौजूद इंसान को किस तरह समझा जाए. इस सीजन में भी कहानी लिजी के आसपास मौजूद सामाजिक और पारिवारिक दबावों को खंगालती है. 1890 के दशक में महिलाओं की जिंदगी पर लगी सीमाओं को सीरीज का अहम हिस्सा बनाया गया है. निर्देशक मैक्स विंकलर ने भी बताया है कि कहानी के जरिए उस दौर में महिलाओं पर लगाए गए सामाजिक प्रतिबंधों और उससे पैदा होने वाले गुस्से को तलाशने की कोशिश की गई है.

और यहीं ‘Monster’ का यह सीजन बाकी किस्तों से अलग हो जाता है. पहले सीजन में जेफ्री डाहमर, दूसरे में मेनेनडेज ब्रदर्स और तीसरे में एड गिन जैसे पुरुष अपराधियों की कहानियां केंद्र में थीं. इस बार फ्रेंचाइजी ने महिला को केंद्र में रखा है. लिजी का किरदार एला बीटी निभा रही हैं. उनके साथ विकी क्रिप्स हैं, जो मैगी का किरदार निभा रही हैं.

सीरीज की कहानी सिर्फ 1892 तक सीमित नहीं रहती. इसका एक दिलचस्प हिस्सा दशकों बाद सामने आता है, जब एलिन वुनर्स की कहानी लिजी बॉर्डन की कहानी से जुड़ती है. एलिन जिसे अमेरिका की सबसे चर्चित महिला सीरियल किलर्स में गिना जाता है. लिजी की कहानी से प्रभावित दिखाई जाती हैं. उनका किरदार सारा पॉल्सन निभा रही हैं.

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