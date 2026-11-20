सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसे शेयर करते हुए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री आंद्रे बाबिश ने इजरायल के कार्यवाहक पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया.

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वीडियो में नेतन्याहू, आबिश की तरफ हाथ बढ़ाते हैं लेकिन आंद्रे, प्रतिक्रिया में हाथ आगे नहीं बढ़ाते और कहते हैं, "चेक गणराज्य बेहद सुरक्षित देश है और ये यूरोप का भविष्य है. बहुत सारे लोग जर्मनी से चेक गणराज्य आ रहे हैं." इस दौरान नेतन्याहू शांति से मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनते नजर आते हैं.

वीडियो में लिखा है, "नेतन्याहू की बेइज्जती, प्रधानमंत्री का हाथ मिलाने से इनकार! बच्चों के कातिलों से हाथ नहीं मिलाऊंगा".

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि वायरल हो रहा वीडियो अधूरा है जिससे पूरी बात स्पष्ट नहीं हो रही. असली वीडियो में चेक पीएम आंद्रे बाबिश को नेतन्याहू से हाथ मिलाते देखा जा सकता है.

कैसे पता चली सच्चाई?

चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री आंद्रे बाबिश ने 16 नवंबर, 2026 को जेरुसलम में नेतन्याहू से मुलाकात की थी. वायरल वीडियो उसी दौरान का है.

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हमें इस मुलाकात का पूरा वीडियो इजरायली प्रधानमंत्री के आधिकारिक फेसबुक पेज पर मिला. यहां इसे 17 नवंबर, 2026 को पोस्ट किया गया था. वायरल वीडियो वाला हिस्सा यहां तकरीबन 11 मिनट 52 सेकेंड पर देखा जा सकता है.

वीडियो के अंत में आंद्रे बाबिश और नेतन्याहू मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं.

नेतन्याहू ने आंद्रे से मुलाकात के दौरान चेक गणराज्य को इजरायल का दोस्त बताया. उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों का रिश्ता इतिहास, समान मूल्यों, और एक सुरक्षित भविष्य की चाहत पर आधारित है. इस दौरान आंद्रे कहते हैं कि उनके पहले कार्यकाल के दौरान इजरायल और चेक गणराज्य ने एक-दूसरे का काफी सहयोग किया था. साथ ही, वो रक्षा मामलों से जुड़े नेतन्याहू के अनुभव की तारीफ भी करते हैं.

साफ है, एक अधूरे वीडियो के जरिये नेतन्याहू पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया.

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