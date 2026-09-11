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Pyaz ka Raita: बोरिंग बूंदी छोड़िए, अब बनाएं राई और करी पत्ते के छौंक वाला चटपटा प्याज का रायता, हर कौर लगेगा लाजवाब

Onion Raita: रोज और डिनर में ज्यादातर लोग दही या रायता जरूर खाते हैं लेकिन रायते के नाम पर हर बार बूंदी वाला रायता ही बना लेते हैं. इसलिए यहां हम आपको राजस्थानी तड़के वाला प्याज का रायता बनाना बता रहे हैं जो आपके बोरिंग खाने में स्वाद का तड़का जोड़ देगा.

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प्याज का रायता (Photo: ITG)
प्याज का रायता (Photo: ITG)

खाने की थाली में अगर चटपटा रायता शामिल हो तो खाने का स्वाद अपने आप बढ़ जाता है. लेकिन अक्सर लोग वही सादा बूंदी या घिया का रायता ही बनाते हैं. अगर आप अपनी साधारण सी दाल-चावल, पुलाव या पराठे की थाली में एक नया, तीखा और चटपटा फ्लेवर जोड़ना चाहते हैं तो इस बार गाढ़ी-ठंडी दही में बारीक कटे प्याज और राई-कढ़ी पत्ते का छौंक लगाकर स्पेशल तड़का रायता तैयार करें. प्याज का क्रंच, दही की ठंडक और हींग-राई के तड़के की खुशबू हर एक कौर के स्वाद को बेमिसाल बना देती है.

सामग्री:

ताजा गाढ़ा दही - 1.5 कप (अच्छी तरह फैंटा हुआ)

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प्याज - 1 बड़ा (बारीक कटा हुआ)

हरी मिर्च - 1-2 (बारीक कटी हुई)

राई (सरसों के दाने) - 1/2 छोटा चम्मच

जीरा - 1/2 छोटा चम्मच

कढ़ी पत्ता - 8-10

हींग - 1 चुटकी

साबुत लाल मिर्च - 1 (दो टुकड़ों में टूटी हुई)

भूंना जीरा पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

काला नमक व सफेद नमक - स्वादानुसार

लाल मिर्च पाउडर/कश्मीरी मिर्च - 1/4 छोटा चम्मच

तेल या घी - 1 बड़ा चम्मच (तड़के के लिए)

हरा धनिया - बारीक कटा हुआ

बनाने का तरीका

एक बड़े बाउल में फैंटी हुई ठंडी दही लें. इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और स्वादानुसार सफेद नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें.

एक छोटे तड़का पैन में 1 चम्मच तेल या घी गरम करें. तेल गरम होते ही इसमें राई, जीरा और हींग डालें.

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जब राई और जीरा चटकने लगे, तब इसमें कढ़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च डालें. गैस बंद करें और आखिर में 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें ताकि तड़के में रंग अच्छा आए.

तुरंत इस गरमा-गरम तड़के को ठंडी दही और प्याज के मिश्रण पर डालें और कड़छी से हल्का सा ढका दें ताकि तड़के की खुशबू रायते में समा जाए.

ढक्कन हटाएं, ऊपर से कटा हरा धनिया डालकर मिलाएं. आपका क्रंची और चटपटा तड़का प्याज रायता तैयार है, इसे गरमा-गरम पराठे या पुलाव के साथ ठंडा-ठंडा सर्व करें.

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