scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Last Man in Tower Review: एक घर, करोड़ों का ऑफर और इंसान के अकेलेपन की कहानी

मनोज बाजपेयी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'लास्ट मैन इन टावर' मुंबई में री-डेवलपमेंट (पुनर्विकास) की लड़ाई पर आधारित है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचने से इनकार कर देता है. यह फिल्म प्रॉपर्टी के विवाद को दबाव, अकेलेपन और लालच की कहानी में बदल देती है.

Advertisement
X
लास्‍ट मैन इन टावर रिव्यू (Photo:X/@BajpayeeManoj)
लास्‍ट मैन इन टावर रिव्यू (Photo:X/@BajpayeeManoj)
फिल्म:लास्ट मैन इन टॉवर
3.5/5
  • कलाकार : मनोज बाजपेयी, दिव्या दत्ता, बोमन ईरानी, सुकांत गोयल
  • निर्देशक :बेन रेखी

क्या होता है जब कोई बिल्डर आपके घर के लिए बहुत बड़ी रकम का ऑफर देता है, और आपके आस-पास के सभी लोग बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप अकेले ही मना कर देते हैं? मुंबई में, जहां रीडेवलपमेंट (पुनर्विकास) लगभग जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, यह सवाल पड़ोसियों को दुश्मन और दोस्तों को चालाक बना सकता है. 

अरविंद अडिगा के उपन्यास पर आधारित, मनोज बाजपेयी की 'लास्ट मैन इन टावर' इसी टकराव को लेकर महत्वाकांक्षा, लालच, अकेलेपन और किसी चीज को छोड़ने के मुश्किल फैसले की एक तीखी और बेचैन कर देने वाली कहानी बनाती है.

क्या है फिल्म की कहानी?
कहानी के केंद्र में योगेश मिश्रा हैं, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं और जिनका किरदार मनोज बाजपेयी ने शानदार ढंग से निभाया है. वे अपनी दिवंगत पत्नी की यादों से भरे घर में रहते हैं. जब बिल्डर उन्हें एक आकर्षक ऑफर देता है, तो उनके ज्यादातर पड़ोसी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन योगेश मना कर देते हैं. उनका तर्क है कि उन्हें 'ना' कहने का कानूनी अधिकार है और उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए बहकाया या मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

Be a little tense here madam
खूबसूरत अंदाज में नजर आईं दिव्या दत्ता, Video
Divya Dutta
48 की उम्र में सिंगल दिव्या दत्ता, बोलीं- ब्रेकअप में दर्द म‍िला, सच्चा प्यार नहीं
chiraiya suhagrat scene
सुहागरात सीन करने में घबराया 'चिरैया' एक्टर, निकले आंसू, प्रसन्ना ने बताई वजह
Marital rape Chiraiya
मर्दों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है वेब सीरीज 'चिरैया'? एक्ट्रेस बोलीं- सहमति का मतलब समझें लोग
Chiraiya Review
'मैरिटल रेप' की सोच पर सीधी चोट करती है दिव्या दत्ता-संजय मिश्रा की सीरीज

इस फिल्म की खास बात यह है कि यह योगेश को साफ-साफ हीरो और बाकी सभी को लालची नहीं दिखाती. हर किसी के पास बेचने की अपनी वजह है. एक मां, जो खास जरूरतों वाले बच्चे की परवरिश कर रही है, बेहतर जिंदगी चाहती है; एक सिंगल मदर अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहती है; जबकि एक अन्य व्यक्ति अपना कर्ज चुकाना चाहता है.

Advertisement

हालांकि, जो कहानी प्रॉपर्टी और सिद्धांतों पर बहस के तौर पर शुरू होती है, वह धीरे-धीरे जबरदस्ती और दबाव की कहानी बन जाती है. एक बुजुर्ग जोड़े को तब हार माननी पड़ती है जब नकाबपोश गुंडे उन पर हमला करते हैं, जबकि योगेश का वकील असल में उन्हें पैसे लेकर आगे बढ़ने की सलाह देता है. एक और सीन में, सुरक्षा को लेकर चिंतित मजदूर तब अपना मन बदल लेते हैं जब उन्हें मोटी रकम का ऑफर दिया जाता है और शायद यही फिल्म की सबसे तीखी बात है: मुंबई में पैसा सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं खरीदता; यह खामोशी, वफादारी और यहां तक कि नैतिकता भी खरीद सकता है.

सोसाइटी खुद फिल्म के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक बन जाती है. रीडेवलपमेंट की मीटिंग्स, शाम की गपशप, गुटबाजी और नैतिकता का पहरा - ये सब बहुत जाने-पहचाने लगते हैं. एक अकेली महिला गपशप का विषय बन जाती है क्योंकि अलग-अलग पुरुष उससे मिलने आते हैं, और सोसाइटी का सेक्रेटरी तो उसके कचरे में इस्तेमाल किए गए कंडोम मिलने की बात भी करता है. योगेश, अपनी चिड़चिड़ी लेकिन सही कानूनी बातों से, उन्हें याद दिलाता है कि प्राइवेसी एक अधिकार है और उन्हें किसी और की जिंदगी में झांकने का कोई हक नहीं है.

Advertisement

एक और अहम बातचीत में, वह बताता है कि सोसाइटी असल में ईसाइयों की थी जहां हिंदुओं को रहने की इजाजत नहीं थी, और तर्क देता है कि अगर शहर इतना बदल गया है कि अलग-अलग समुदाय एक ही बिल्डिंग में रह सकते हैं, तो शायद उन्हें अकेले रहने वाले लोगों को भी अपनाना सीखना चाहिए. ये छोटी-छोटी लगने वाली बातें फिल्म को एक बड़ा सामाजिक संदर्भ देती हैं और इसके मुंबई को ऐसा दिखाती हैं जैसे वहां सच में लोग रहते हों.

कैसा हैं कालाकारों का काम?
भावनात्मक लड़ाई संगीता पुरी के जरिए खास तौर पर दिलचस्प हो जाती है, जिसका किरदार बेहतरीन एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने निभाया है. उनका एक बेटा है जिसे खास देखभाल की जरूरत है और जिसकी योगेश के साथ गहरी बॉन्डिंग है, जिससे उसे घर बेचने के लिए मनाने की कोशिश और भी मुश्किल हो जाती है. वह उसे याद दिलाती है कि जब उसकी पत्नी को कैंसर था, तो सब उसके साथ खड़े थे, और अब उसे उनके और उनके सपनों के साथ खड़ा होना चाहिए. यह इमोशनल दबाव है, लेकिन दत्ता संगीता को कभी विलेन नहीं बनातीं. उसका दर्द, गुस्सा, जलन, मां की बेबसी और निराशा लगातार उसके चेहरे पर दिखती है, अक्सर बिना कुछ कहे ही.

Advertisement

वहीं, मनोज बाजपेयी का काम तो कमाल का है. योगेश एक बूढ़ा आदमी है, लेकिन बाजपेयी कभी सिर्फ 'बूढ़े का रोल' नहीं करते. हल्की सी थरथराहट, धीमी चाल और बेटे के सामने बदली हुई बॉडी लैंग्वेज चौंकाने वाली हद तक असली लगती है. जिन लोगों के माता-पिता बुजुर्ग हैं, वे उस जिद, बिना मांगी सलाह, 'मैं बेहतर जानता हूं' वाले रवैये और इन सबके नीचे छिपी अहमियत महसूस करने की चाहत को पहचान लेंगे. 

बाजपेयी योगेश के किरदार में चिड़चिड़ेपन से दुख, फिर बगावत और अकेलेपन तक का सफर बहुत आसानी से तय करते हैं. बेटे के साथ उनके तनावपूर्ण रिश्ते से कहानी में एक और परत जुड़ती है. जब बेटा योगेश से कहता है कि उसकी लगातार दी गई सलाह को कभी बहुत पसंद नहीं किया गया, तो यह एक दर्दनाक याद दिलाता है कि सही होने का मतलब यह नहीं है कि लोग आपको आसानी से पसंद करने लगेंगे.

देखिए फिल्म का ट्रेलर 

बोमन ईरानी बिल्डर के रोल में बहुत ही खतरनाक और बुरे लगते हैं. वह कोई शोर मचाने वाला, एक ही तरह का विलेन नहीं है; वह शांत और अपनी बात मनवाने में माहिर है, और उस आदमी से लगभग प्रभावित है जिसे खरीदा नहीं जा सकता. एक बहुत अच्छी बातचीत के दौरान, बिल्डर सोचता है कि अगर योगेश को पैसे नहीं चाहिए, तो आखिर उसे क्या चाहिए? हमें कभी पता नहीं चलता, और शायद योगेश को भी अब खुद नहीं पता.

Advertisement

यही अस्पष्टता फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है. जब समाज उसके खिलाफ हो जाता है, तो बिजली-पानी कट जाता है, कोई साथ नहीं देता, और यहां तक कि उसके दरवाजे पर इंसानी गंदगी भी मल दी जाती है. उसे मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मुश्किल हालात में धकेल दिया जाता है, और फिल्म उसे आसानी से सही ठहराने की कोशिश नहीं करती. यह आपको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अपने उसूलों पर अड़े रहना हिम्मत है या फिर किसी मोड़ पर यह खुदगर्जी का ही एक रूप बन जाता है.

डायरेक्टर ने दिखाया अलग मुंबई
बेन रेखी ने मुंबई को भी इसी तरह संयम के साथ दिखाया है. यह शहर का कोई चकाचौंध भरा रूप नहीं है, बल्कि पुरानी इमारतें, तंग घर, शाम की बातचीत, पड़ोसियों का एक-दूसरे पर नजर रखना और धीरे-धीरे रीडेवलपमेंट की चपेट में आता समाज है. उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि जैसे-जैसे हालात गंभीर होते जाते हैं, वे इस टकराव को निजी बनाए रखते हैं. पड़ोसियों के बीच मामूली मतभेद से शुरू हुई कहानी धीरे-धीरे और गंभीर मोड़ ले लेती है, और फिल्म कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होने देती कि दर्शकों को किसी एक पक्ष को चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है. इमारत खुद किरदारों के लिए एक रूपक बन जाती है: एक ऐसी पुरानी चीज जिसे कुछ लोग बचाकर रखना चाहते हैं, जबकि दूसरों का मानना ​​है कि बेहतर चीज बनाने के लिए इसे गिराना जरूरी है.

Advertisement

लगभग 97 मिनट की यह फिल्म एकदम सही लंबाई की है. यह बिना जल्दबाजी के अपनी बात कहती है और अदिगा की किताब के प्रति ईमानदार रहते हुए भी उसका हूबहू अनुवाद नहीं बनती. इसका अंत दिल तोड़ने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है. यह आपको एक बेचैन कर देने वाला सवाल देकर जाती है: किस मोड़ पर सपने का पीछा करना लालच बन जाता है, और किस मोड़ पर अपने उसूलों पर अड़े रहना खुदगर्जी बन जाता है?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से राहत, दफ्तर खाली करने पर लगाई रोक |
    महाराष्ट्र में मिर्च पाउडर डालकर SBI बैंक से लूटे ₹4 लाख, CCTV फुटेज से खुला लूट का राज! |
    भारत में कैसे होती है जानवरों की तस्करी? जानिए पूरे नेटवर्क का रूट मैप |
    10 पर्सेंट कंपनी का, फिर सारा अपना... रैपिडो राइडर्स ने बताया- एक घंटे में कितना कमाते हैं? |
    Pyaz ka Raita: बोरिंग बूंदी छोड़िए, अब बनाएं राई और करी पत्ते के छौंक वाला चटपटा प्याज का रायता, हर कौर लगेगा लाजवाब |
    पहले गले मिले, फिर हाथ मिलाया... भारत मंडपम में कुछ यूं मिले PM मोदी-पुतिन, Video |
    Vastu Tips: घर की बालकनी में कौन से पौधे लगाना है शुभ? जानें सही दिशा |
    PAK vs ENG: डेब्यू में 4 विकेट, 145 की रफ्तार... रजाउल्लाह ने फिर भी बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, पाकिस्तान की खुली पोल |
    बाइक अपनी, काम Zomato-Swiggy का... उत्तराखंड में डिलीवरी बॉय पर क्यों कसा जा रहा शिकंजा, जानें पूरा मामला |
    लाठी-डंडे लेकर पहुंचीं और सड़क पर फेंकी बोतलें... शराब दुकान पर महिलाओं का हल्लाबोल
    Advertisement