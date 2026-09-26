scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bajre Ka Paratha Recipe: नाश्ते में बाजरे के आटे से बनाएं सूरत का फेमस भरवां पराठा, खाने में लगेगा टेस्टी, बेहद आसान है रेसिपी

सूरत की गलियों में मिलने वाला बाजरे का स्टफिंग पराठा लोग खाने के लिए दूर-दूर से आते हैं, इसका स्वाद नॉर्मल बाजरा रोटी से अलग होता है. अगर आपके बच्चे भी बाजरे की रोटी खाने में ड्रामा करते हैं तो आप घर पर स्टफिंग बाजरा पराठा बना सकते हैं. इसे बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है और इसका स्वाद भी अच्छा अच्छा होता है. आइए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं.

Advertisement
X
बाजरा के आटे को गूंथना थोड़ा मुश्किल होता है. (PHOTO:AI)
बाजरा के आटे को गूंथना थोड़ा मुश्किल होता है. (PHOTO:AI)

Bajre Ka Paratha Recipe: राजस्थान, महाराष्ट्र के अलावा गुजराती फूड भी लोगों को बहुत पसंद आता है और इसे घर के देसी मसालों से ही बनाते हैं. सुबह नाश्ते में ज्यादातर भारतीयों के घर में पराठे बनाए जाते हैं, कभी सादा तो कभी आलू-गोभी और दाल वाले पराठे बनते हैं. गेहूं के आटे से तो पराठा सब लोग बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बाजरे के आटे का पराठा खाया है.  

गुजरात के सूरत शहर की गलियों में बाजरे का भरवां पराठा मिलता है, जिसका स्वाद कमाल होता है. इसके साथ ही एक पराठे से ही आपका पेट भर जाएगा, इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है. बच्चे  से बड़े सभी इसे मजे से खाएंगे और बार-बार इसे बनाने की डिमांड भी करेंगे. आइए आपको घर पर भरवां बाजरा पराठा बनाने का तरीका बताते हैं. 

बाजरे का स्टफिंग पराठा बनाने के लिए सामग्री

सम्बंधित ख़बरें

घर पर ऐसे बनाएं जौ का आटा (Photo- ITG)
सेहत के लिए वरदान है जौ का आटा, जानें घर पर बनाने का आसान तरीका
how to clean heavy blankets
आने वाली हैं सर्दियां, बिना धोए ऐसे साफ करें मोटे-मोटे रजाई-कंबल
Home Cleaning Hacks
अलमारी-सोफे के नीचे जम गई धूल? बिना खिसकाए ऐसे करें सफाई
हेल्दी और टेस्टी वेजिटेबल चीला (Photo-ITG)
गेहूं के आटे और बेसन से बनाएं क्रिस्पी वेजी चीला, रेसिपी है आसान
Moong Dal Modak
बाजार की मिठाई छोड़ें, बेसन और पीली मूंग दाल से बनाएं टेस्टी मोदक
  • 2 कप बाजरे का आटा
  • 1 प्याज बारीक कटा हुआ
  • पानी
  • 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई
  • 2 टेबलस्पून हरा धनिया
  • 1/2 टीस्पून अजवाइन
  • 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर
  • 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर
  • 1/4 टीस्पून हल्दी
  • नमक स्वादानुसार
  • 1-2 टीस्पून तेल

बाजरे का पराठा बनाने का तरीका

  1. सबसे पहले एक बर्तन में बाजरे का आटा लें और इसमें थोड़ा नमक डालकर गर्म पानी की मदद से नरम आटा गूंध लें. बाजरे का आटा गेहूं की तरह आसानी से नहीं बंधता, इसलिए पानी थोड़ा-थोड़ा डालें और आटे को अच्छी तरह मसलकर तैयार करें.
  2. आटा गूंथने के बाद अब स्टफिंग बनाने के लिए एक कटोरे में बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, अजवाइन, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. चाहें तो इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद और चटपटा हो जाएगा.
  3. अब आटे की एक मोटी लोई लें और उसे हाथ से थोड़ा चपटा करें. इसके बीच में तैयार स्टफिंग रखें और किनारों को बंद करके दोबारा गोल कर लें. इसे हल्के हाथ से दबाकर पराठे का शेप दें.
  4. बाजरे का आटा टूट सकता है, इसलिए हल्के हाथ से ही बेलने चलाएं, अगर हो तो हथेली से धीरे-धीरे दबाकर पराठा तैयार कर सकते हैं.  
  5. अब तवा गर्म करें और उस पर तैयार बाजरे का पराठा डाल दें. दोनों तरफ से हल्का सिकने के बाद थोड़ा तेल लगाकर पराठे को अच्छी तरह सेंक लें. जब पराठा दोनों तरफ से गोल्डन और कुरकुरा हो जाए तो इसे तवे से उतार लें.

किसके साथ करें सर्व? 

Advertisement

गरमा-गरम बाजरे का स्टफिंग पराठा दही, हरी चटनी, अचार या मक्खन के साथ सर्व करें. बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें स्टफिंग में आप पनीर डाल सकते हैं, जिससे उनको प्रोटीन भी मिल जाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मुनाफे का लालच पड़ा भारी, 59 साल की महिला से 1 करोड़ की ठगी |
    कांगो में प्लेन क्रैश, दो सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की मौत |
    UN में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, आतंकवाद पर जमकर घेरा |
    ट्रंप ने ठुकराई ईरान की शर्तें, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फिर बढ़ा अमेरिका-ईरान तनाव! |
    रील में दिखाया दौलत का जलवा... YouTuber के घर में चोरों की सेंधमारी, करीब एक किलो सोना और कैश कर दिया पार |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    MP: मंडला में गणेश पंडाल में बड़ा हादसा, करंट फैलने से 4 की मौत, 2 घायल |
    शाहरुख से भी अमीर है उनकी ये हीरोइन, एक ही मूवी के बाद छोड़ दिया था शोबिज |
    योगी सरकार में कितना बदला अन्नदाता का हाल, बागपत के किसानों की जुबानी |
    सड़क किनारे है आपके गांव वाली जमीन? क्या वहां दुकानें बनाकर किराए पर दे सकते हैं?
    Advertisement