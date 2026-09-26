Bajre Ka Paratha Recipe: नाश्ते में बाजरे के आटे से बनाएं सूरत का फेमस भरवां पराठा, खाने में लगेगा टेस्टी, बेहद आसान है रेसिपी

Bajre Ka Paratha Recipe: राजस्थान, महाराष्ट्र के अलावा गुजराती फूड भी लोगों को बहुत पसंद आता है और इसे घर के देसी मसालों से ही बनाते हैं. सुबह नाश्ते में ज्यादातर भारतीयों के घर में पराठे बनाए जाते हैं, कभी सादा तो कभी आलू-गोभी और दाल वाले पराठे बनते हैं. गेहूं के आटे से तो पराठा सब लोग बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बाजरे के आटे का पराठा खाया है.

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गुजरात के सूरत शहर की गलियों में बाजरे का भरवां पराठा मिलता है, जिसका स्वाद कमाल होता है. इसके साथ ही एक पराठे से ही आपका पेट भर जाएगा, इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है. बच्चे से बड़े सभी इसे मजे से खाएंगे और बार-बार इसे बनाने की डिमांड भी करेंगे. आइए आपको घर पर भरवां बाजरा पराठा बनाने का तरीका बताते हैं.

बाजरे का स्टफिंग पराठा बनाने के लिए सामग्री

2 कप बाजरे का आटा

1 प्याज बारीक कटा हुआ

पानी

2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई

2 टेबलस्पून हरा धनिया

1/2 टीस्पून अजवाइन

1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर

1/2 टीस्पून धनिया पाउडर

1/4 टीस्पून हल्दी

नमक स्वादानुसार

1-2 टीस्पून तेल

बाजरे का पराठा बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बर्तन में बाजरे का आटा लें और इसमें थोड़ा नमक डालकर गर्म पानी की मदद से नरम आटा गूंध लें. बाजरे का आटा गेहूं की तरह आसानी से नहीं बंधता, इसलिए पानी थोड़ा-थोड़ा डालें और आटे को अच्छी तरह मसलकर तैयार करें. आटा गूंथने के बाद अब स्टफिंग बनाने के लिए एक कटोरे में बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, अजवाइन, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. चाहें तो इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद और चटपटा हो जाएगा. अब आटे की एक मोटी लोई लें और उसे हाथ से थोड़ा चपटा करें. इसके बीच में तैयार स्टफिंग रखें और किनारों को बंद करके दोबारा गोल कर लें. इसे हल्के हाथ से दबाकर पराठे का शेप दें. बाजरे का आटा टूट सकता है, इसलिए हल्के हाथ से ही बेलने चलाएं, अगर हो तो हथेली से धीरे-धीरे दबाकर पराठा तैयार कर सकते हैं. अब तवा गर्म करें और उस पर तैयार बाजरे का पराठा डाल दें. दोनों तरफ से हल्का सिकने के बाद थोड़ा तेल लगाकर पराठे को अच्छी तरह सेंक लें. जब पराठा दोनों तरफ से गोल्डन और कुरकुरा हो जाए तो इसे तवे से उतार लें.

किसके साथ करें सर्व?

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गरमा-गरम बाजरे का स्टफिंग पराठा दही, हरी चटनी, अचार या मक्खन के साथ सर्व करें. बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें स्टफिंग में आप पनीर डाल सकते हैं, जिससे उनको प्रोटीन भी मिल जाता है.

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