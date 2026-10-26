Suji Masala Poori: सादी पूड़ी छोड़ें, त्योहारों पर बनाएं सूजी मसाला पूड़ी, पूरी प्लेट चट कर जाएंगे घरवाले

Suji Masala Poori: त्योहारों का मौका हो और खाने में कुछ खास न हो, तो मजा अधूरा सा लगता है. रोज-रोज वही सादी या मैदे की पूड़ी खाकर अगर घरवाले बोर हो चुके हैं, तो इस फेस्टिव सीजन उनकी थाली में परोसें क्रिस्पी और चटपटी सूजी मसाला पूड़ी. सूजी और चुनिंदा मसालों के मेल से बनी यह पूड़ी ऊपर से जितनी करारी होती है, अंदर से उतनी ही स्वादिष्ट और मसालेदार लगती है. इसे बनाने के लिए ज्यादा झंझट की भी जरूरत नहीं पड़ती और इसका स्वाद ऐसा है कि एक बार खाने के बाद हर कोई पूरी प्लेट चट कर जाएगा. आइए जानते हैं इसे बनाने की बेहद आसान रेसिपी.

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सामग्री

सूजी (रवा): 1 कप (बारीक या मोटी कोई भी)

गेहूं का आटा: 1.5 कप (बाइंडिंग के लिए)

जीरा या अजवाइन: 1 छोटा चम्मच

कसूरी मेथी: 1 बड़ा चम्मच (क्रश की हुई)

चिली फ्लेक्स या लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर: ½ छोटा चम्मच

बारीक कटा हरा धनिया: 2 बड़े चम्मच

उबला हुआ आलू: 1 मध्यम आकार का (मैश किया हुआ - ऑप्शनल, इससे पूड़ी सॉफ्ट और खस्ता बनती है)

तेल या घी: 2 बड़े चम्मच (मोयन के लिए) और तलने के लिए

नमक: स्वादानुसार

पानी: आटा गूंथने के लिए

सूजी मसाला पूड़ी बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में सूजी लें और उसमें आधा कप गुनगुना पानी डालकर 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए.

जब सूजी फूल जाए, तब उसमें उबला हुआ मैश किया हुआ आलू, जीरा, कसूरी मेथी, चिली फ्लेक्स, हल्दी, हरा धनिया, नमक और 2 चम्मच तेल या घी डालकर अच्छी तरह मिला लें.

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अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके गेहूं का आटा मिलाएं और बिना ज्यादा पानी डाले टाइट (कड़क) आटा गूंथ लें. (ध्यान रखें, सूजी पानी सोखती है इसलिए आटा थोड़ा सख्त ही गूंथें). आटे को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें.

आटे से छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें. अब इन्हें हल्का सा तेल लगाकर गोल या मनचाहे आकार में बेल लें. बहुत ज्यादा पतला न बेलें, थोड़ा मोटा ही रखें ताकि पूड़ियां फूली-फूली और क्रिस्पी बनें.

एक कढ़ाई में पूरियां तलने के लिए तेल गरम करें. तेल मध्यम-तेज़ गरम होना चाहिए. अब इसमें एक-एक करके पूड़ी डालें और कलछी से हल्का दबाते हुए दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तल लें.

तैयार है गरमा-गरम और चटपटी सूजी मसाला पूड़ी. इसे अपनी मनपसंद सब्जी, आलू के रसेदार झोल, अचार या दही के साथ गर्मागर्म सर्व करें.

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