VIDEO: रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचे वार्ड सदस्य, घर वाले आए तो पलंग के नीचे छिपे... फिर हुई जमकर धुनाई

बिहार के बेतिया में आधी रात एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी. गांव के वार्ड सदस्य कथित तौर पर एक महिला के घर पहुंचे थे. इसी दौरान ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई. फिर क्या था, देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. दावा है कि ग्रामीणों के पहुंचने पर वार्ड सदस्य पलंग के नीचे छिप गए. लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया. घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात कही जा रही है.

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आधी रात महिला के घर पहुंचे थे वार्ड सदस्य

मामला बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र की दक्षिण तेल्हुआ पंचायत का है. स्थानीय लोगों के मुताबिक पंचायत के वार्ड संख्या 12 के सदस्य और गांव की एक महिला के बीच कथित प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चा थी. आरोप है कि वार्ड सदस्य देर रात महिला के घर पहुंचे थे. इसी दौरान उनके वहां होने की जानकारी ग्रामीणों को मिल गई.

इसके बाद कई लोग महिला के घर पहुंच गए. ग्रामीणों ने दरवाजा खुलवाया तो वार्ड सदस्य के कथित तौर पर पलंग के नीचे छिपे होने की बात सामने आई. लोगों ने उन्हें बाहर निकाला, जिसके बाद मौके पर हंगामा शुरू हो गया.

ग्रामीणों ने की पिटाई, फिर पुलिस को सौंपा

स्थानीय लोगों ने वार्ड सदस्य की पिटाई कर दी और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर नौतन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वार्ड सदस्य को अपने साथ थाने ले गई. पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच में जुटी है. घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात कही जा रही है. हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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करीब 10 साल से वार्ड सदस्य होने की चर्चा

स्थानीय लोगों के अनुसार संबंधित वार्ड सदस्य करीब दस वर्षों से इस पद पर हैं. घटना सामने आने के बाद पंचायत में इसकी चर्चा हो रही है. फिलहाल मामले में पुलिस की जांच अहम है. महिला और वार्ड सदस्य के बीच संबंधों को लेकर सामने आए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस की ओर से जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी.



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