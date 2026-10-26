दिल्ली में यमुना पर चलेगा क्रूज, ₹500 में मिलेगी रिवर सफारी की सैर, जानें रूट और टाइमिंग

दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'नमो यमुना-रिवर सफारी' क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है. इस सेवा का ट्रायल शुरू हो चुका है और छठ से पहले इसका उद्घाटन किए जाने की योजना है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने इस पहल को राजधानी में पर्यटन की नई संभावनाओं से जोड़ते हुए क्रूज सेवा के ट्रायल की शुरुआत की. जानकारी के मुताबिक, 4 या 5 नवंबर को इसका उद्घाटन हो सकता है. इस सेवा के शुरू होने से दिल्लीवासियों और पर्यटकों को यमुना नदी में क्रूज की सवारी का नया अनुभव मिलने की उम्मीद है.

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'नमो यमुना-रिवर सफारी' के तहत क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर के बीच संचालित किया जाएगा. इसकी यात्रा करीब 30 से 40 मिनट की होगी. प्रति व्यक्ति किराया 500 रुपये तय किया गया है. क्रूज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलाने की योजना है, एक बार में इसमें अधिकतम 30 से 40 यात्री सफर कर सकेंगे.

यात्रियों की सुविधा के लिए सोनिया विहार और जगतपुर, दोनों जगहों पर टिकट काउंटर बनाए गए हैं. इस सेवा के जरिए लोग यमुना नदी के प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे. साथ ही, परिवार के साथ समय बिताने और राजधानी में घूमने के लिए एक नया विकल्प भी मिलेगा.

छठ से पहले उद्घाटन की तैयारी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार की योजना छठ पर्व से पहले यमुना सफारी का उद्घाटन करने की है. उन्होंने कहा कि दूसरे शहरों में नदियों पर नाव की सवारी करने से लोगों को सुकून मिलता है. इसी तरह दिल्ली में भी यमुना सफारी के जरिए लोग मां यमुना के दर्शन कर सकेंगे और नदी के आसपास के प्राकृतिक वातावरण का आनंद उठा सकेंगे.

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मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस परियोजना को एक अच्छे पिकनिक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है, जहां परिवार आकर समय बिता सकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल में प्रकृति और यमुना नदी की सफाई का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि पर्यटन गतिविधियों के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जा सके.

पर्यटन को मिलेगा नया विकल्प

रेखा गुप्ता ने इस परियोजना को दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, पर्यटन विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा कि इन सभी के सहयोग से यह योजना संभव हो सकी है.

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