Tandoori Momos: बाजार के अनहेल्दी मोमोज को कहें बाय! बिना तंदूर घर पर बनाएं एकदम स्मोकी और स्पाइसी मोमोज, बच्चे हो जाएंगे खुश

स्ट्रीट फूड के शौकीनों के लिए मोमोज पहली पसंद होते हैं और जब बात तंदूरी मोमोज की हो तो मुंह में पानी आना लाजिमी है. लेकिन बाजार में मिलने वाले तंदूरी मोमोज अक्सर बहुत ज्यादा ऑयली, महंगे और सेहत के लिहाज से अनहेल्दी होते हैं. अगर आप भी वही ऑथेंटिक स्मोकी फ्लेवर, चटपटा मैरीनेशन और अंदर से जूसी मोमोज घर पर ही चखना चाहते हैं, तो बिना किसी तंदूर या ओवन के गैस स्टोव पर आसानी से स्पाइसी तंदूरी मोमोज तैयार कर सकते हैं.

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सामग्री:

मोमोज के डो (आटे) के लिए: मैदा - 1.5 कप, नमक - 1/2 छोटा चम्मच, पानी - गूंथने के लिए.

स्टफिंग (भराव) के लिए: बारीक कटी पत्तागोभी - 1.5 कप, कद्दूकस गाजर - 1/2 कप, बारीक कटा प्याज - 1/2 कप, बारीक कटी शिमला मिर्च - 1/4 कप, कद्दूकस अदरक-लहसुन - 1 बड़ा चम्मच, काली मिर्च पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच, नमक - स्वादानुसार, तेल - 1 बड़ा चम्मच.

तंदूरी मैरीनेशन के लिए: गाढ़ा हंग कर्ड (हंकर्ड/पानी निकला दही) - 1/2 कप, भुना हुआ बेसन - 1 बड़ा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर - 1.5 बड़ा चम्मच, तंदूरी मसाला - 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला - 1/2 छोटा चम्मच, कसूरी मेथी - 1 बड़ा चम्मच (क्रश की हुई), अदरक-लहसुन का पेस्ट - 1 बड़ा चम्मच, सरसों का तेल - 2 बड़े चम्मच (धुआं उठने तक गरम किया हुआ), नींबू का रस - 1 बड़ा चम्मच, नमक व काला नमक - स्वादानुसार.

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स्मोकी फ्लेवर के लिए: जलता हुआ कोयला (1 छोटा टुकड़ा), 1 छोटा चम्मच घी/मक्खन.

बनाने का तरीका:

मैदे में नमक मिलाकर थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें और 15 मिनट ढककर रखें. एक पैन में 1 चम्मच तेल गरम करके अदरक-लहसुन, प्याज, पत्तागोभी, गाजर और शिमला मिर्च को तेज आंच पर 2 मिनट सौते करें. काली मिर्च और नमक मिलाकर ठंडा होने दें.

मैदे की छोटी-छोटी पूरियां बेलें, बीच में स्टफिंग भरें और मोमोज का आकार देकर 8-10 मिनट के लिए भाप में पका लें.

एक बाउल में गाढ़ा दही, भुना बेसन, कश्मीरी लाल मिर्च, तंदूरी मसाला, गरम मसाला, कसूरी मेथी, अदरक-लहसुन पेस्ट, नींबू रस और नमक मिलाएं. इसमें गरम-गरम सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह फेंटें.

मैरीनेशन के बाउल के बीच में एक छोटी कटोरी रखें, उसमें जलता हुआ कोयला रखें और ऊपर से थोड़ा सा घी डालकर तुरंत बाउल को 2-3 मिनट के लिए ढक दें ताकि धुएं का तंदूरी फ्लेवर मसाले में आ जाए.

स्टीम किए हुए मोमोज को इस तंदूरी मैरीनेशन में डालकर हल्के हाथों से मिलाएं ताकि हर मोमोज पर मसाले की अच्छी परत चढ़ जाए. इसे 10 मिनट के लिए रख दें.

एक नॉन-स्टिक पैन में थोड़ा मक्खन डालकर मैरीनेट किए मोमोज को 2 मिनट शैलो फ्राई करें. इसके बाद मोमोज को सीधे गैस की जाली पर रखें और मध्यम-तेज आंच पर चिमटे की मदद से घुमाते हुए 1-2 मिनट रोस्ट करें जब तक कि उन पर तंदूरी ग्रिल मार्क्स (काले चट्टे) न आ जाएं.

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गरमा-गरम स्पाइसी तंदूरी मोमोज पर थोड़ा चाट मसाला, पिघला हुआ बटर और हरा धनिया छिड़ककर तीखी मोमोज चटनी और सिरके वाले प्याज के साथ परोसें.

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