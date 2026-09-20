scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली: नशे के लिए बिक रही थी Pregabalin कैप्सूल! छापेमारी में खुली कई चौंकाने वाली पोल

दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के पूठ खुर्द इलाके में पुलिस और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर बिना प्रिस्क्रिप्शन प्रेगाबालिन कैप्सूल बेचने का खुलासा किया. नकली ग्राहक को भेजकर बिना पर्ची दवा खरीदने की पुष्टि की गई.

Advertisement
X
मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी हो चुका था एक्सपायर. (Photo: Representational )
मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी हो चुका था एक्सपायर. (Photo: Representational )

दिल्ली पुलिस ने ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आउटर नॉर्थ दिल्ली के पूठ खुर्द इलाके में एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा. उन्हें जानकारी मिली थी कि वहां प्रेगाबालिन कैप्सूल बिना प्रिस्क्रिप्शन के उन लोगों को बेचे जा रहे थे, जो इसके नशे वाले असर के लिए इसे लेना चाहते थे. एक एजेंसी के मुताबिक डीसीपी (आउटर नॉर्थ) शोभित सक्सेना ने बताया कि यह संयुक्त कार्रवाई 18 सितंबर को सतगुरु डेयरी के पास पाइपलाइन रोड पर स्थित एम्बे फार्मेसी में की गई.

पुलिस ने बताया कि एक नकली ग्राहक को 500 रुपये का नोट देकर दुकान पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रेगाबालिन खरीदने भेजा गया. दुकानदार ने कथित तौर पर कैप्सूल दे दिए और बाद में वही नोट उसके पास से बरामद किया गया. अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान मिली जानकारी से पता चला कि प्रेगाबालिन का इस्तेमाल गलत तरीके से करने वाले लोगों को इसे सामान्य रिटेल कीमत से ज़्यादा दाम पर बेचा जा रहा था.

मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी हो चुका था एक्सपायर
अधिकारी ने बताया कि मेडिकल स्टोर दरियापुर के रहने वाले अखिल चला रहे थे, जो मौके पर ही मिले. दुकान पर लगा ड्रग लाइसेंस सागर राणा के नाम पर था और यह 6 मई 2026 तक ही वैध था. अधिकारियों ने बताया कि इसके रिन्यूअल के लिए कोई आवेदन या फीस जमा करने का रिकॉर्ड नहीं मिला.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली की वोटर लिस्ट से कटे 47.5 लाख नाम! 31.63 लाख को भेजा गया नोटिस
abishek-porel
दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर को रेप के आरोप में जमानत, जेल से आया बाहर
Delhi Dog Terror
दिल्ली में 18 महीने के बच्चे पर आवारा कुत्ते का हमला
Delhi
लड़की बनकर आधी रात में दिल्ली निकला शख्स, फिर दिखाया क्या हुआ
प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से दिल्ली में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. (photo: ITG)
दिल्ली के कालकाजी में खौफनाक वारदात, प्रॉपर्टी डीलर की पीट-पीटकर हत्या
Advertisement

ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को मौके पर शेड्यूल H और H1 दवाएं भी मिलीं, लेकिन उनके खरीद के बिल, बिक्री का रिकॉर्ड और ज़रूरी रजिस्टर मौजूद नहीं थे. वहां काफी मात्रा में एक्सपायर हो चुकी दवाएं भी मिलीं. कुछ पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी की जानकारी को कथित तौर पर परमानेंट मार्कर से मिटा दिया गया था. अधिकारियों ने बताया कि दुकान में कोई CCTV कैमरा भी नहीं लगा था.

इन बीमारियों के इलाज में दी जाती है प्रेगाबालिन दवा
अधिकारियों के मुताबिक दुकानदार ने दावा किया कि दवाएं राजेश नाम के व्यक्ति से खरीदी गई थीं, जो कथित तौर पर अधिकृत डीलर नहीं था. प्रेगाबालिन एक प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा है जिसका इस्तेमाल न्यूरोपैथिक दर्द, फाइब्रोमायल्जिया और कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में किया जाता है. केंद्र सरकार ने इस साल मई में इसे शेड्यूल H1 में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था और इसके लिए कड़े नियम नवंबर से लागू होने वाले हैं.

ड्रग कंट्रोल अधिकारी लाइसेंस की स्थिति, दवाओं की खरीद और बिक्री, प्रेगाबालिन की कथित अनधिकृत बिक्री, एक्सपायर हो चुकी दवाओं और रिकॉर्ड रखने में नियमों के उल्लंघन की जांच कर रहे हैं. जांच के नतीजों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'हर तरफ गंदी निगाहें...' लड़की बनकर रात में दिल्ली की सड़कों पर निकला शख्स, बताई आपबीती |
    एयर होस्टेस की छोड़ी ट्रेनिंग, ट्रक चलाकर कर रही कमाई, कौन है हिमाचल की पहली महिला ट्रक ड्राइवर नेहा ठाकुर? |
    मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद NH-2 पर आगजनी |
    बिहार MLC चुनाव के लिए जनसुराज ने घोषित किए उम्मीदवार, प्रशांत किशोर ने किए ये वादे |
    4 महिलाएं, 3 युवक और कोडवर्ड में बातें... रूम में मिलीं आपत्तिजनक चीजें, गेस्ट हाउस में स्पेशल सर्विस की कहानी |
    सीएम योगी ने यूपी पुलिस के 912 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र |
    VIDEO: युवक को स्टंटबाजी पड़ी भारी, तालाब में कूदते ही हुआ अचेत और हो गई मौत |
    कटरीना की बॉडी शेमिंग करने वालों पर भड़के सलमान, ट्रोल्स को जमकर लगाई फटकार. |
    Gold-Silver Rate: चार दिन में बदल गई चांदी की चाल... सोने का रेट तो इतना बदला, खरीदने से पहले जानें नए रेट |
    जेनिफर विंगेट ने गोवा में पति विलियम इश्माएल संग फिर रचाई शादी
    Advertisement