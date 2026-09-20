scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

20 साल की युवती को सुनसान बिल्डिंग में ले गए... अब पकड़े गए आरोपी, इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी पीड़िता

महाराष्ट्र के संभाजीनगर में सरकारी घाटी अस्पताल में आंखों के इलाज के लिए आई 20 साल की युवती के साथ जबरदस्ती की कोशिश का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, दो युवक रास्ता दिखाने के बहाने युवती को सुनसान और जर्जर इमारत की छत पर ले गए, जहां एक आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. पुलिस ने अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
आरोपियों ने रास्ता दिखाने का किया था बहाना. (Photo: ITG)
आरोपियों ने रास्ता दिखाने का किया था बहाना. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के संभाजीनगर में 20 साल की युवती आंखों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल गई थी. उसे शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि अस्पताल पहुंचने के बाद उसे एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जहां अपनी सुरक्षा के लिए उसे खुद ही संघर्ष करना होगा. पुलिस के मुताबिक, युवती 19 सितंबर की सुबह इलाज के लिए घाटी अस्पताल पहुंची थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात दो युवकों से हुई. आरोप है कि दोनों ने उसे रास्ता दिखाने के बहाने अपने साथ लिया और एक सुनसान, जर्जर इमारत की छत पर ले गए. इसके बाद वहां जबरदस्ती करने की कोशिश की गई.

पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों की पहचान रोहन रिडलॉन और विशाल चावरिया के तौर पर हुई है. आरोप है कि दोनों युवती को रास्ता दिखाने की बात कहकर एक सुनसान और जर्जर इमारत की छत पर ले गए. वहां पहुंचने के बाद रोहन ने युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. युवती ने आरोपी का विरोध किया और उसके हाथ पर काट लिया. इसके बाद युवती वहां से भाग निकली.

sambhajinagar hospital assault attempt 20 year old girl two arrested

सम्बंधित ख़बरें

CCTV में कैद पूरी वारदात.(Photo: Screengrab)
दिव्यांग का पर्स झपटकर भागे स्नैचर, व्हीलचेयर से ही पीड़ित ने किया पीछा
Woman beat her husband in the middle of the road (Photo: Screengrab)
पत्नी ने GPS से किया पति का पीछा, प्रेमिका संग पकड़ा, फिर जमकर कूटा
नागालैंड की महिला डॉक्टर से छेड़खानी की गई. (Photo: Representational)
AIIMS की महिला डॉक्टर से छेड़खानी, दूर तक किया पीछा, फिर बैडटच
Thane tribal school 22 girls accuse staff member of molestation.
स्कूल की 22 छात्राओं ने कर्मचारी पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप
Bijnour
बिजनौर में छात्रा से छेड़छाड़ करना मनचले को पड़ा भारी

घटना के बाद पुलिस को 112 नंबर पर कॉल मिली. बेगमपुरा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू की. पुलिस टीम ने पहले आरोपियों की पहचान और उनके ठिकानों की जानकारी जुटाई. इसके बाद दोनों की तलाश शुरू कर दी गई. जांच में पुलिस को पता चला कि एक आरोपी जुबली पार्क इलाके में है. 

यह भी पढ़ें: छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्रा ने जान दे दी... परिजनों का आरोप- स्कूल जाते समय पीछा करता था युवक

Advertisement

पुलिस ने विशाल चावरिया को जुबली पार्क इलाके से गिरफ्तार कर लिया. दूसरा आरोपी रोहन रिडलॉन पुलिस की पकड़ से दूर निकलने की कोशिश में था. पुलिस के मुताबिक, वह मुंबई भागने की फिराक में था. लेकिन पुलिस ने उसे जालना से गिरफ्तार कर लिया.

दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है. युवती को रास्ता दिखाने के बहाने उस सुनसान इमारत तक क्यों ले जाया गया? क्या दोनों आरोपी पहले से युवती को जानते थे? क्या युवती को वहां ले जाने की कोई पहले से प्लानिंग थी? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच में सामने आएंगे.

बेगमपुरा पुलिस थाना प्रभारी प्रविणा यादव ने बताया कि 112 पर युवती के साथ अस्पताल में जबरदस्ती की कोशिश की जानकारी मिली थी. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस फिलहाल मामले की आगे जांच कर रही है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली: नशे के लिए बिक रही थी Pregabalin कैप्सूल! छापेमारी में खुली कई चौंकाने वाली पोल |
    कौन हैं इलावेनिल वलारिवन? जिन्होंने एशियन गेम्स 2026 में जीते 2 सिल्वर, ओलंपिक में टूटा था मेडल का सपना |
    'हर तरफ गंदी निगाहें...' लड़की बनकर रात में दिल्ली की सड़कों पर निकला शख्स, बताई आपबीती |
    एयर होस्टेस की छोड़ी ट्रेनिंग, ट्रक चलाकर कर रही कमाई, कौन है हिमाचल की पहली महिला ट्रक ड्राइवर नेहा ठाकुर? |
    मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद NH-2 पर आगजनी |
    बिहार MLC चुनाव के लिए जनसुराज ने घोषित किए उम्मीदवार, प्रशांत किशोर ने किए ये वादे |
    4 महिलाएं, 3 युवक और कोडवर्ड में बातें... रूम में मिलीं आपत्तिजनक चीजें, गेस्ट हाउस में स्पेशल सर्विस की कहानी |
    सीएम योगी ने यूपी पुलिस के 912 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र |
    VIDEO: युवक को स्टंटबाजी पड़ी भारी, तालाब में कूदते ही हुआ अचेत और हो गई मौत |
    कटरीना की बॉडी शेमिंग करने वालों पर भड़के सलमान, ट्रोल्स को जमकर लगाई फटकार.
    Advertisement