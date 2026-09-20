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कौन हैं इलावेनिल वलारिवन? जिन्होंने एशियन गेम्स 2026 में जीते 2 सिल्वर, ओलंपिक में टूटा था मेडल का सपना

एशियन गेम्स 2026 में भारत की स्टार शूटर इलावेनिल वलारिवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर राइफल में दो रजत पदक अपने नाम किए. जानिए कौन हैं इलावेनिल वलारिवन, उनका शूटिंग करियर, उपलब्धियां, वर्ल्ड नंबर-1 बनने का सफर.

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इलावेनिल वलारिवन ने एशियन गेम्स 2026 में किया कमाल (Photo: ITG)
इलावेनिल वलारिवन ने एशियन गेम्स 2026 में किया कमाल (Photo: ITG)

भारत की स्टार निशानेबाज इलावेनिल वलारिवन ने एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं. 20 सितंबर (रविवार) को जापान के आइची-नागोया में आयोजित खेलों में उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट के साथ-साथ व्यक्तिगत स्पर्धा में भी रजत पदक जीता.

कौन हैं इलावेनिल वलारिवन?

इलावेनिल वलारिवन का जन्म 2 अगस्त 1999 को तमिलनाडु में हुआ था. वह 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं. इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (ISSF) के मुताबिक, उन्होंने 2014 में शूटिंग शुरू की थी और उनकी कोच नेहा चव्हाण हैं. इलावेनिल ने अंग्रेजी में बीए की पढ़ाई की है.

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शूटिंग से पहले उन्होंने एथलेटिक्स, जूडो, बैडमिंटन, हैंडबॉल और कबड्डी जैसे कई खेलों में हाथ आजमाया था. बाद में शूटिंग उनके करियर का हिस्सा बनी और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अलग पहचान बनाई.

यह भी पढ़ें: Asian Games 2026: शूटिंग में भारत की बेटियों का धमाल... इलावेनिल-सोनम-विदर्सा की तिकड़ी ने दिलाया सिल्वर मेडल

2018 में जीता पहला बड़ा इंटरनेशनल खिताब

इलावेनिल ने जूनियर लेवल पर भी शानदार प्रदर्शन किया. 2018 में उन्होंने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता. इसी प्रतियोगिता में उन्होंने मिक्स्ड टीम इवेंट में भी स्वर्ण पदक हासिल किया.

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इसके बाद उन्होंने सीनियर लेवल पर भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और ISSF वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप फाइनल तथा एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप में पदक जीते.

वर्ल्ड नंबर-1 तक पहुंचीं

इलावेनिल अपने करियर में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल की वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर-1 स्थान तक पहुंच चुकी हैं. उनकी पहचान भारत की प्रमुख राइफल शूटर्स में होती है. ISSF के रिकॉर्ड में उनके नाम वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप फाइनल, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप स्तर पर कई पदक दर्ज हैं.

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ओलंपिक में नहीं हासिल किया कोई पदक

उन्होंने टोक्यो 2020 में अपना ओलंपिक डेब्यू किया, जहां वे महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन में 16वें और मिक्स्ड टीम इवेंट में 12वें स्थान पर रहीं. पेरिस 2024 में वोमहिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन में 10वें और भारत की मिक्स्ड टीम के साथ 12वें स्थान पर रहीं. भले ही वे ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाईं, लेकिन उनके इंटरनेशनल रिकॉर्ड में कई बड़े खिताब और पोडियम फिनिश शामिल हैं.

चोटों के बावजूद नहीं मानी हार

इलावेनिल के करियर में मुश्किल दौर भी आया. उन्होंने घुटने और पीठ की गंभीर चोटों से जूझने के बाद शूटिंग में वापसी की. कोच नेहा चव्हाण और गगन नारंग की मेंटरशिप ने उनकी वापसी में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 2014 में गन फॉर ग्लोरी अकादमी से जुड़कर नेहा चव्हाण के साथ ट्रेनिंग शुरू की थी. ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग भी उनके मेंटर रहे हैं.

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एशियन गेम्स 2026 में दो सिल्वर

एशियन गेम्स 2026 में इलावेनिल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद के साथ मिलकर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया. भारतीय टीम ने 1898.0 अंक हासिल किए और चीन के पीछे दूसरे स्थान पर रही. चीन ने 1904.2 अंकों के साथ गोल्ड जीता, जबकि जापान 1897.1 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा.

इसके बाद व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में भी इलावेनिल ने सिल्वर मेडल जीता. उन्होंने 252.4 अंक बनाए, जबकि जापान की हिनाता ताइची ने 253.0 अंकों के साथ गोल्ड अपने नाम किया.

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