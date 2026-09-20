scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अखिलेश के सामने ही भिड़े सपा नेता, पार्टी ने भंग की एटा-कासगंज की इकाइयां

अखिलेश यादव के सामने ही समाजवादी पार्टी के दो नेता आपस में भिड़ गए. लखनऊ में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बुलाई गई बैठक में दोनों के बीच तीखी बहस हुई. पार्टी ने एटा और कासगंज की पूरी जिला इकाइयों को भंग कर दिया.

Advertisement
X
अखिलेश यादव के सामने ही दो सपा नेता आपस में भिड़ गए. (File Photo-X/@Samajwadiparty)
अखिलेश यादव के सामने ही दो सपा नेता आपस में भिड़ गए. (File Photo-X/@Samajwadiparty)

समाजवादी पार्टी के दो नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने ही आपस में भिड़ गए. मामला लखनऊ में हुई 2027 विधानसभा चुनाव की बैठक का है. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में दोनों नेताओं के बीच तीखी कहासुनी हुई. इसके बाद पार्टी ने एटा और कासगंज की पूरी जिला इकाइयों को भंग कर दिया.

दरअसल, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में बैठक बुलाई गई थी. इसमें एटा और कासगंज के करीब 250 वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद थे. इसी बैठक के दौरान एटा जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र सिंह यादव और सपा नेता मंजीत यादव के बीच बहस हो गई.

मंजीत यादव पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष रमेश यादव के भतीजे हैं. दोनों नेताओं के बीच कहासुनी बढ़ गई. इसके बाद दोनों के बीच तीखी जुबानी जंग हुई. यह पूरा मामला अखिलेश यादव के सामने हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

Dr. Sanjay Nishad
'गरीबों के बीच निकालें PDA रथ यात्रा', संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना
Akhilesh's visit to Raebareli stirs up political activity (Photo: X/SP)
रायबरेली में सपा-ABVP विवाद के बीच अखिलेश का बड़ा ऐलान
Political battle intensifies over employment and inflation as PM Modi, CM Yogi, Rahul Gandhi, and Akhilesh Yadav target different issues.
'हर जरूरत की चीज महंगी होती जा रही', अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा
Mayank Dwivedi joins samajwadi party
मायावती को एक और झटका... मयंक द्विवेदी सपा में हुए शामिल
अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि स्वजातीय हैं तो सम्मान मिलेगा नहीं तो डराया-धमकाया जाएगा (Photo: PTI)
‘दीयों का कंपटीशन चल रहा, रुपया देखो…’, अखिलेश का BJP पर तंज

जिलाध्यक्ष समेत पूरी जिला इकाई भंग

इस घटना के बाद सपा ने दोनों जिलों में संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया. एटा और कासगंज के जिलाध्यक्षों को हटा दिया गया. दोनों जिलों की जिला कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई.

यह भी पढ़ें: गांधी परिवार के गढ़ में सपा की हुंकार: विधायक की कथित पिटाई के बाद 'समाजवादी PDA रथ' से रायबरेली कूच करेंगे अखिलेश यादव

Advertisement

इसके अलावा दोनों जिलों के सभी फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी को भी भंग किया गया है. सपा की प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल एटा और कासगंज के सभी पदाधिकारियों को भी भंग कर दिया गया है. प्रदेश फ्रंटल संगठनों के सदस्यों पर भी यह फैसला लागू हुआ है.

एटा में चार विधानसभा सीटें हैं. इन सभी सीटों पर बीजेपी काबिज है. वहीं कासगंज की चार विधानसभा सीटों में तीन पर बीजेपी और एक पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है.

24 सितंबर से लखनऊ से रायबरेली दौड़ेगा PDA रथ

इसी बीच समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है. पार्टी 24 सितंबर से PDA रथ की शुरुआत करने जा रही है. यह रथ लखनऊ से रायबरेली जाएगा. अखिलेश यादव खुद PDA रथ लेकर रायबरेली पहुंचेंगे.

अखिलेश यादव ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रथ यात्रा को लेकर जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि वह रथ से सपा विधायकों के घर पहुंचेंगे और वहां चाय पिएंगे. अब 24 सितंबर को PDA रथ के जरिए इस अभियान की शुरुआत होगी.

यह भी पढ़ें: 'यूपी में सरकार नहीं...', रायबरेली में सपा-ABVP के बीच टकराव पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा

समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने में जुटी है. एक तरफ पार्टी PDA रथ के जरिए जमीन पर अपना अभियान आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है. दूसरी तरफ एटा और कासगंज में संगठन की पूरी इकाइयों को भंग कर दिया गया है. अब दोनों जिलों में नए संगठन के गठन की तैयारी होगी. वहीं 24 सितंबर को PDA रथ के जरिए अखिलेश यादव लखनऊ से रायबरेली जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    टी20 में गदर पर टेस्ट में फ्लॉप? वैभव सूर्यवंशी को लेकर भिड़े दो दिग्गज, आखिर किस बात पर मचा बवाल! |
    20 साल की युवती को सुनसान बिल्डिंग में ले गए... अब पकड़े गए आरोपी, इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी पीड़िता |
    अखिलेश के सामने ही भिड़े सपा नेता, पार्टी ने भंग की एटा-कासगंज की इकाइयां |
    Vastu Tips: मुख्य द्वार पर किस भगवान की फोटो लगानी चाहिए? जानें नियम |
    दिल्ली: नशे के लिए बिक रही थी Pregabalin कैप्सूल! छापेमारी में खुली कई चौंकाने वाली पोल |
    कौन हैं इलावेनिल वलारिवन? जिन्होंने एशियन गेम्स 2026 में जीते 2 सिल्वर, ओलंपिक में टूटा था मेडल का सपना |
    'हर तरफ गंदी निगाहें...' लड़की बनकर रात में दिल्ली की सड़कों पर निकला शख्स, बताई आपबीती |
    एयर होस्टेस की छोड़ी ट्रेनिंग, ट्रक चलाकर कर रही कमाई, कौन है हिमाचल की पहली महिला ट्रक ड्राइवर नेहा ठाकुर? |
    मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद NH-2 पर आगजनी |
    बिहार MLC चुनाव के लिए जनसुराज ने घोषित किए उम्मीदवार, प्रशांत किशोर ने किए ये वादे
    Advertisement