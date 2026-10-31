पुलिस लाइन में महिला कांस्टेबल ने की आत्महत्या, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक महिला कांस्टेबल का शव पुलिस लाइन स्थित उसके कमरे में फंदे से लटका मिला है. मृतका की पहचान आरती के रूप में हुई है. वह एसीपी कार्यालय में तैनात थी और 2018 बैच की कांस्टेबल थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

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जानकारी के मुताबिक, आरती ने एक महीने की छुट्टी ले रखी थी. उसे 4 नवंबर को दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करनी थी. शनिवार सुबह काफी देर तक जब वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो आसपास रहने वाले पुलिसकर्मियों को शक हुआ. उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला.

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इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची टीम ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया तो आरती का शव फंदे से लटका मिला. इसके बाद शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

उन्नाव की रहने वाली थी आरती, एक महीने की छुट्टी पर थी

आरती मूल रूप से उन्नाव की रहने वाली थी और अभी अविवाहित थी. बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ समय से अवसाद में थी. छुट्टी के दौरान वह ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती थी. पड़ोसियों ने उसे आखिरी बार करवाचौथ के दिन देखा था.

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पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जानकारी में मौके से सुसाइड नोट मिलने की बात कही गई थी. हालांकि, एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने इस बात को स्पष्ट करते हुए बताया कि कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

पुलिस ने आरती के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. महिला कांस्टेबल ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह जानने के लिए पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

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