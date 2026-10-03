Samosa Chaat: आलू समोसा छोड़ें, वीकेंड पर हरी मिर्च और मटर मिलाकर बनाएं खट्टी-मीठी समोसा चाट, आसान है रेसिपी

Samosa Chaat: वीकेंड आते ही हम सभी का मन कुछ चटपटा, मजेदार और ठेले जैसा तीखा-मीठा खाने का करने लगता है. ऐसे में रोज-रोज का वही सादा आलू समोसा खाने के बजाय अगर उबले हुए मटर (मटरा), तीखी हरी मिर्च, फेंटे हुए दही और खट्टी-मीठी सोंठ की चटनी मिलाकर खट्टी-मीठी समोसा चाट बनाई जाए तो वीकेंड का मजा कई गुना बढ़ जाता है.

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दिल्ली और यूपी के स्ट्रीट फूड का यह सबसे चहेता कॉम्बिनेशन है, जहां क्रिस्पी समोसे को तोड़कर उस पर गरमा-गरम मसालेदार मटर, कटी हरी मिर्च, बारीक प्याज और चटाकेदार चटनियां डाली जाती हैं. अगर आपके पास पहले से पके समोसे हैं, तो इसे तैयार करने में मात्र 5 से 10 मिनट लगते हैं. आइए जानते हैं इस वीकेंड घर पर ही बाज़ार जैसी लज़ीज़ खट्टी-मीठी समोसा चाट बनाने की सबसे आसान विधि!

सामग्री:

चाट असेंबल करने के लिए:

4 ताजे या बचे हुए समोसे (हल्के गर्म)

1.5 कप उबले हुए सफेद मटर या काबुली चने (मटरा)

1/2 कप ताजा गाढ़ा दही (2 चम्मच चीनी डालकर फेंटा हुआ)

1/4 कप इमली की मीठी सोंठ/चटनी

1/4 कप तीखी हरी मिर्च और धनिए की चटनी

1 बड़ा प्याज (बारीक कटा हुआ)

2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई - तीखेपन के लिए)

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1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया अदरक

1/2 कप बारीक नमकीन सेव या भुजिया

1 चम्मच अनार के दाने (गार्निशिंग के लिए)

बारीक कटा हरा धनिया

स्पेशल चाट मसाला पाउडर:

1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

1/2 छोटा चम्मच काला नमक

1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला

बनाने की विधि:

सफेद मटर को रातभर पानी में भिगो दें. कुकर में थोड़ा-सा नमक, हल्दी और पानी डालकर 4-5 सीटी आने तक सॉफ्ट उबाल लें. एक पैन में 1 चम्मच तेल डालकर जीरा, हिंग, कटी हरी मिर्च और उबले मटर डालकर 2 मिनट चलाएं. ऊपर से थोड़ा-सा चाट मसाला और हरा धनिया मिलाएं. मटर हल्के रसेदार होने चाहिए.

एक चौड़ी सर्विंग प्लेट या बाउल लें. उसमें 2 समोसों को हाथों से हल्का-सा तोड़कर (Crush) फैलाएं.

टूटे हुए समोसों के ऊपर 3-4 बड़े चम्मच गरमा-गरम उबले हुए मटर (मटरा) डालें ताकि समोसा मटर की ग्रेवी को सोख ले.

अब इसके ऊपर फेंटा हुआ ठंडा मीठा दही चारों तरफ फैलाएं. इसके बाद तीखी हरी मिर्च की चटनी और फिर लाल इमली-गुड़ की खट्टी-मीठी चटनी डालें.

ऊपर से बारीक कटा प्याज, कटी हरी मिर्च और कद्दूकस किया अदरक डालें. अब भुना जीरा पाउडर, काला नमक, चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर छिड़कें.

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चाट के ऊपर ढेर सारा बारीक बेसन सेव, ताजे अनार के दाने और बारीक कटा हरा धनिया डालकर परोसें.

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