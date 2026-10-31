Famous Palaces in South India: साउथ इंडिया घूमने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 शाही महलों का दीदार करना न भूलें

Famous Palaces in South India: भारत का इतिहास जितना पुराना है, उतनी ही खूबसूरत यहां की ऐतिहासिक इमारतें भी हैं. खासकर दक्षिण भारत में कई ऐसे शाही महल मौजूद हैं जो अपनी शानदार बनावट, खूबसूरत नक्काशी और राजघरानों की कहानियों के लिए मशहूर हैं. इन महलों को देखकर आपको पुराने राजाओं और रानियों की शाही जिंदगी की झलक मिलेगी. कहीं लकड़ी पर की गई बारीक नक्काशी देखने को मिलती है तो कहीं बड़े-बड़े झूमर और शानदार दरबार हॉल पर्यटकों का ध्यान खींचते हैं. अगर आपको इतिहास और खूबसूरत जगहों पर घूमना पसंद है तो साउथ इंडिया के इन 5 शाही महलों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

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1. मैसूर पैलेस, कर्नाटक (Mysore Palace)

कर्नाटक का मैसूर पैलेस भारत के सबसे खूबसूरत शाही महलों में गिना जाता है. इसे वाडियार राजघराने से जुड़ा एक शानदार ऐतिहासिक महल माना जाता है. इसकी बनावट में हिंदू, मुगल, राजपूत और गॉथिक वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है. महल के अंदर रंगीन कांच की छतें, खूबसूरत नक्काशी वाले दरवाजे और भव्य दरबार हॉल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. दशहरा के दौरान इस महल को हजारों रोशनी से सजाया जाता है. उस समय इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है.

2. पद्मनाभपुरम पैलेस, तमिलनाडु (Padmanabhapuram Palace)

तमिलनाडु में स्थित पद्मनाभपुरम पैलेस अपनी पारंपरिक केरल शैली की वास्तुकला के लिए मशहूर है. यह लकड़ी से बना एक खूबसूरत ऐतिहासिक महल है. इसकी दीवारों, दरवाजों और छतों पर की गई बारीक नक्काशी पर्यटकों का ध्यान खींचती है. महल के अंदर काले रंग के चमकदार फर्श, बड़े आंगन और पुराने कमरे देखने को मिलते हैं. यहां घूमकर आपको पुराने समय के राजघरानों की जीवनशैली और रहन-सहन को करीब से समझने का मौका मिलता है.

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3. चौमहल्ला पैलेस, हैदराबाद (Chowmahalla Palace)

हैदराबाद का चौमहल्ला पैलेस कभी निजामों का निवास हुआ करता था. यह महल अपनी शाही बनावट और शानदार सजावट के लिए जाना जाता है. चौमहल्ला का मतलब चार महल होता है. यहां की वास्तुकला में फारसी, मुगल और यूरोपीय शैलियों का मेल देखने को मिलता है. महल का दरबार हॉल इसकी सबसे खास जगहों में से एक है. यहां लगे बड़े-बड़े चमचमाते झूमर और संगमरमर का फर्श इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं. इतिहास और शाही इमारतों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को यह जगह जरूर पसंद आएगी.

4. बेंगलुरु पैलेस, कर्नाटक (Bangalore Palace)

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित बेंगलुरु पैलेस अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए मशहूर है. इसकी बनावट इंग्लैंड के विंडसर कैसल से मिलती-जुलती है. महल में ऊंची मीनारें, लकड़ी का शानदार काम और खूबसूरत मैदान देखने को मिलते हैं. इसके अंदर पुराने जमाने के फर्नीचर, पेंटिंग्स और तस्वीरें रखी गई हैं, जो वाडियार राजघराने के इतिहास की झलक दिखाती हैं. यहां घूमते हुए आपको भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला का खूबसूरत मेल देखने को मिलेगा.

5. हिल पैलेस, केरल (Hill Palace)

केरल के कोच्चि के पास स्थित हिल पैलेस कभी कोच्चि के शाही परिवार का निवास हुआ करता था. आज यह केरल के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालयों में से एक है. हरे-भरे वातावरण के बीच बने इस परिसर में कई इमारतें हैं. यहां शाही परिवार से जुड़ी पुरानी चीजें, पेंटिंग्स, मूर्तियां और ऐतिहासिक दस्तावेज देखने को मिलते हैं. महल का शांत वातावरण और हरियाली इसे घूमने के लिए एक खास जगह बनाते हैं. अगर आप इतिहास के साथ-साथ सुकून भरी जगह पर समय बिताना चाहते हैं तो यहां जा सकते हैं.

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दक्षिण भारत के ये पांचों महल सिर्फ खूबसूरत इमारतें नहीं हैं, बल्कि यहां के शाही इतिहास, संस्कृति और कला की पहचान भी हैं. अगर आप साउथ इंडिया की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इन जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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