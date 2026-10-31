scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हमारे पास समय है, यह कोई आम युद्ध नहीं...', ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध को लेकर क्या कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की जल्दबाजी न करने का स्पष्ट संकेत दिया है. उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है और समय अमेरिका के पक्ष में है.

Advertisement
X
ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका से बातचीत जारी रखने के लिए इच्छुक है. (Photo-Reuters)
ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका से बातचीत जारी रखने के लिए इच्छुक है. (Photo-Reuters)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को साफ कह दिया है कि अमेरिका को ईरान के साथ अपना युद्ध खत्म करने की कोई जल्दी नहीं है. उन्होंने इस संघर्ष को 'साधारण युद्ध नहीं' बताया है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि समय अमेरिका के पक्ष में है. 

ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका से बातचीत जारी रखने के लिए इच्छुक है. हालांकि, उनका कहना है कि ईरान इस वक्त गंभीर आंतरिक मुश्किलों का सामना कर रहा है. ट्रंप का दावा है कि ईरान अपने सैनिकों और पुलिसकर्मियों को वेतन भी नहीं दे पा रहा. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'बातचीत जारी है. वे बात करना चाहते हैं. वे लगातार बात कर रहे हैं. लेकिन देखिए, वे अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे रहे हैं, अपनी पुलिस को वेतन नहीं दे रहे हैं. वह बहुत बड़ी मुसीबत में है. सच कहूं तो हमारे पास समय है. यह एक युद्ध है, यह कोई आम युद्ध नहीं है. हमें वहां सात महीने हो चुके हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump Reuters Journalist
Donald Trump ने पत्रकार के लुक्स पर क्यों कसा तंज?
US President Donald Trump speaks with the media as he arrives at Joint Base Andrews, Maryland, US,
'तुम बहुत खराब दिखते हो', सेहत पर सवाल पूछने वाले पत्रकार पर भड़के ट्रंप
trump news
5 लाख लेकर मेरे रिसॉर्ट में मत आना, बर्गर भी नहीं मिलेगा... बोले ट्रंप तो बजी तालियां
Secret Space War
धरती पर मिसाइलें, स्पेस में सीक्रेट हमले! US-ईरान को लेकर बड़ा दावा
Saritha Komatireddy's Unlikely Surge in the Race for New York Attorney General
ट्रंप के समर्थन से चर्चा में आईं सरिता, बोलीं- हिंसा को पहले रोकना जरूरी

ट्रंप ने सैन्य अभियान पर होने वाले खर्च को भी कम बताया. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका इस संघर्ष में दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही कम पैसा खर्च कर रहा है. ट्रंप ने कहा, 'हम तुलनात्मक रूप से बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हैं. कुछ लोगों ने कहा कि आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं. मैंने उनसे कहा कि हमने जितना पैसा खर्च किया, उससे कई गुना ज्यादा रकम वेनेजुएला से वसूल ली. यह रकम 10 गुना ज्यादा है.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'अपनी फिटनेस सुधारो, बहुत खराब दिखते हो', सेहत पर सवाल पूछने वाले पत्रकार पर भड़के ट्रंप

हालांकि ट्रंप ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई आंकड़े नहीं दिए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब वे ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई करने की चेतावनी दे चुके हैं. पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बार फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है. इसे उन्होंने 'एक और एपिक फ्यूरी' का नाम दिाय था. 

साथ ही, उन्होंने ईरान के साथ डील को लेकर भी संभावना जताई थी. ट्रंप के इन बयानों के बीच ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने के संकेत साफ नहीं है. ट्रंप का दावा है कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन दोनों देशों के बीच समझौते की शर्तों को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'हमारे पास समय है, यह कोई आम युद्ध नहीं...', ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध को लेकर क्या कहा |
    इटली में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, महंगाई से लेकर सैन्य खर्च पर जताया विरोध |
    विरासत से बदलती पहचानः विश्व के नक्शे पर बिहार म्यूजियम |
    ऊर्जा ठिकानों पर हमले के पीछे सोची-समझी रणनीति, विदेश मंत्री एस. जयशंकर का बड़ा बयान |
    होर्मुज में फिर भड़का तनाव! ईरान का दावा- 4 तेल टैंकरों में लगी आग, अमेरिकी ड्रोन भी मार गिराए |
    कोई वकील, कोई इंस्पेक्टर... जोशीमठ हादसे ने छीनीं 6 परिवारों की खुशियां, कौन थे ये लोग? |
    Consistent Wi-Fi CCTV Camera Review: घर की निगरानी में कितने काम का है ये स्मार्ट कैमरा? |
    'तमिलनाडु से भी बन सकता है PM', उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन का बड़ा बयान |
    दिल्ली: मंगोलपुरी के जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 लोगों की दर्दनाक मौत |
    Aaj Ka Panchang, 31 October 2026: 31 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग
    Advertisement