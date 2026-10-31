scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'रिश्ता वही, मसाज नहीं', सलमान ने स्काउट को लगाई लताड़, 'बहन' लव संग नजदीकियों पर टोका, बोले- बेवकूफ हो

बिग बॉस 20 के वीकेंड वार में सलमान खान ने गेमर स्काउट ओपी को जमकर क्लास लगाई. सलमान ने स्काउट की लॉयल्टी पर सवाल उठाए और कहा कि शो में बहन शब्द को पनौती हैं.

Advertisement
X
सलमान ने स्काउट को दिखाया आईना (Photo: Screengrab)
सलमान ने स्काउट को दिखाया आईना (Photo: Screengrab)

बिग बॉस 20 में सलमान खान का दबंग स्वैग फिर से लौटा है. अपकमिंग वीकेंड के वार का प्रोमो सामने आया है. इसमें सलमान खान ने गेमर स्काउट ओपी की जमकर क्लास लगाई है. सलमान ने स्काउट को लव गिल के लिए स्टैंड ना लेने पर फटकार लगाई. उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने किसी रिश्ते में वफादार नहीं हैं.

दबंग खान ने स्काउट की लगाई क्लास
वीडियो में सलमान ने गेमर पर बरसते हुए कहा- इस घर में बहन शब्द ही पनौती है. स्काउट एक बात तो आपने प्रूफ कर दी है कि आप किसी के भी साथ लॉयल नहीं हो. आप जिसे बहन जैसी दोस्त कहते हैं उसे गर्लफ्रेंड के सामने डिफेंड नहीं कर पाए. तुम्हें इमोशनली मैन्यूपुलेट किया और फंसाया? जब स्काउट ने इसके जवाब में कहा कि नहीं, सर ऐसा नहीं है.

सलमान ने चिल्लाते हुए कहा- क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुम इडियट हो? मुझे समझ नहीं आता कि दूसरों पर ब्लेम क्यों डालते हैं. कट ऑफ करने को कहा है. आपसे और लव से दूरी नहीं सही जा रही थी. ऐसे में अगला लेवल आया कि रिश्ता वही, पर मसाज नहीं. अगर आपने पटाने के चक्कर में फर्जी कमिटमेंट दिया है, तो आपसे घटिया आदमी कोई नहीं है.

Advertisement

सलमान की ये बातें सुनकर स्काउट हैरान दिखे. वो चुप नजर आए. स्काउट ने अपना माइक और कोट उतारा.. अब इसके आगे स्काउट ने कैसे रिएक्ट किया है, ये तो एपिसोड ऑनएयर होने पर ही मालूम पड़ेगा. शो का प्रोमो सामने आने के बाद फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है. 

बीते वीकेंड का वार स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी ने शो में आकर लव गिल पर आरोप लगाया था. उन्होंने स्काउट को बताया कि लव ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और उनका फायदा उठाया. काशवी ने बाहर आने के बाद अपनी स्टेटमेंट के लिए माफी भी मांगी. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. काशवी ने स्काउट को लव से दूर रहने को कहा. उनकी मसाज करने पर ताना मारा. काशवी की बातें सुनने के बाद स्काउट ने लव से दूरी बनाई. वहीं लव को काशवी के जाल में फंसाने वाली बात खटकी. 

देखना होगा ये वीकेंड का वार काशवी-स्काउट और लव के रिश्ते में क्या नया मोड़ लाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Famous Palaces in South India: साउथ इंडिया घूमने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 शाही महलों का दीदार करना न भूलें |
    मदीना को निशाना बनाने की कोशिश! हूतियों ने यमन के राष्ट्रपति भवन पर भी दागीं मिसाइलें |
    'हमारे पास समय है, यह कोई आम युद्ध नहीं...', ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध को लेकर क्या कहा |
    इटली में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, महंगाई से लेकर सैन्य खर्च पर जताया विरोध |
    विरासत से बदलती पहचानः विश्व के नक्शे पर बिहार म्यूजियम |
    ऊर्जा ठिकानों पर हमले के पीछे सोची-समझी रणनीति, विदेश मंत्री एस. जयशंकर का बड़ा बयान |
    होर्मुज में फिर भड़का तनाव! ईरान का दावा- 4 तेल टैंकरों में लगी आग, अमेरिकी ड्रोन भी मार गिराए |
    कोई वकील, कोई इंस्पेक्टर... जोशीमठ हादसे ने छीनीं 6 परिवारों की खुशियां, कौन थे ये लोग? |
    Consistent Wi-Fi CCTV Camera Review: घर की निगरानी में कितने काम का है ये स्मार्ट कैमरा? |
    'तमिलनाडु से भी बन सकता है PM', उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन का बड़ा बयान
    Advertisement