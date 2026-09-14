Rajasthani Mawa Baati Recipe: सूजी डालकर घर पर बनाएं राजस्थानी स्टाइल मावा बाटी, खाते ही भूल जाएंगे दाल-बाटी चूरमा!

Rajasthani Mawa Baati Recipe: राजस्थानी खाने का नाम आते ही दाल-बाटी-चूरमा का स्वाद याद आ जाता है, जिसे खाने के लिए विदेशी भी आते हैं. राजस्थान में मिलने वाली दाल-बाटी चूरमा का स्वाद काफी लाजवाब होता है और वहां ज्यादातर घरों में इसे बनाया जाता है. लेकिन राजस्थान की बाटी सिर्फ दाल के साथ ही नहीं खाई जाती. राजस्थान में अलग-अलग तरह की बाटी मिलती है, उन्हीं से एक मावा बाटी है.

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राजस्थानी इलाकों में मीठी मावा बाटी भी काफी पसंद की जाती है, जिसे मावा और ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग के साथ बनाया जाता है. बाहर से हल्की क्रिस्पी और अंदर से नरम-मीठी मावा बाटी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है. इसे आप किसी खास मौके, त्योहार या घर आए मेहमानों के लिए आसानी से बना सकते हैं. आइए आपको इसे घर पर बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

मावा बाटी बनाने के लिए सामग्री

बाटी के लिए

2 कप गेहूं का आटा

4-5 बड़े चम्मच घी

2-3 बड़े चम्मच सूजी

चुटकी भर नमक

जरूरत के अनुसार पानी

मावा की स्टफिंग के लिए

1 कप मावा

3-4 बड़े चम्मच चीनी या बूरा

1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

2 बड़े चम्मच कटे हुए काजू-बादाम

1 बड़ा चम्मच किशमिश

घी जरूरत के अनुसार

मावा बाटी बनाने का तरीका

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सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, सूजी और थोड़ा-सा नमक डालें. इसमें घी डालकर हाथों से अच्छी तरह मिलाएं. आटे में इतना घी होना चाहिए कि इसे मुट्ठी में दबाने पर मिक्सर बंधने लगे. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें. आटे को करीब 10 मिनट के लिए ढककर रख दें. अब मावा की स्टफिंग तैयार करें. इसके लिए एक पैन में मावा डालकर स्लो फ्लेम पर हल्का भून लें. मावा का रंग बदलने की जरूरत नहीं है, बस उसकी कच्ची खुशबू चली जाए. गैस बंद करके इसमें चीनी या बूरा, इलायची पाउडर, कटे हुए काजू-बादाम और किशमिश डालकर अच्छी तरह मिला दें. अब तैयार आटे की बराबर आकार की लोइयां तोड़ लें. एक लोई को हथेली पर रखकर थोड़ा चपटा करें और बीच में मावा की स्टफिंग रखें. किनारों को उठाकर अच्छी तरह बंद करें और हल्के हाथ से गोल आकार दें. इसी तरह सारी बाटियां तैयार कर लें. अब बाटियों को आप ओवन, एयर फ्रायर या अप्पे पैन में भी पका सकते हैं. ओवन में इन्हें पहले से गर्म किए हुए ओवन में लगभग 180 डिग्री सेल्सियस पर तब तक सेंकें, जब तक बाटियां ऊपर से सुनहरी और हल्की क्रिस्पी न हो जाएं. बीच में इन्हें पलट दें ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह पक जाएं. बाटियां तैयार होने के बाद इन्हें हल्का ठंडा करें और ऊपर से घी डालें. गरमा-गरम मावा बाटी को आप चाहें तो रबड़ी या मीठी दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं.

स्वाद में लगेगी बिल्कुल राजस्थानी

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मावा की भरपूर स्टफिंग, इलायची की खुशबू और घी में सिकी बाटी इस मिठाई को खास बना देती है. अगर आप घर पर कुछ अलग और पारंपरिक मीठा बनाना चाहते हैं तो यह राजस्थानी स्टाइल मावा बाटी जरूर ट्राई कर सकते हैं.

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