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टक्कर मारी, क्रेटा से उतरी, देखा और फिर भाग गई... दिल्ली में महिला ने कार से बुजुर्ग दंपती को उड़ाया, खौफनाक वीडियो आया सामने

Delhi Kirti Nagar News: दिल्ली के कीर्ति नगर में 2 अक्टूबर की सुबह तेज रफ्तार क्रेटा कार ने 79 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति को मारी टक्कर. पूरी घटना CCTV में कैद. आरोपी 49 वर्षीय महिला चालक नवलीन गिरफ्तार, कार जब्त. देखें वीडियो और पढ़ें पूरी खबर...

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49 साल की नवलीन चला रही थी क्रेटा कार.(PHoto:ITG)
49 साल की नवलीन चला रही थी क्रेटा कार.(PHoto:ITG)

राजधानी दिल्ली के पश्चिमी जिले के कीर्ति नगर इलाके में 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया. यहां एक तेज रफ्तार हुंडई क्रेटा कार ने धार्मिक स्थल से लौट रहे बुजुर्ग दंपत्ति को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बुजुर्ग हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए.

पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कार चला रही 49 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया है और दुर्घटना में शामिल क्रेटा कार को भी जब्त कर लिया है.

धार्मिक स्थल से घर लौट रहे थे बुजुर्ग

मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा 2 अक्टूबर की सुबह करीब 9:30 बजे हुआ. 79 वर्षीय दयानंद और उनकी 79 वर्षीया पत्नी कुसुम पास ही स्थित एक धार्मिक स्थल से पूजा-अर्चना कर अपने घर के करीब पहुंचे ही थे. तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार क्रेटा कार ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी.

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टक्कर लगते ही दोनों बुजुर्ग सड़क पर दूर जा गिरे. हादसे में दयानंद के सिर पर गंभीर चोट आई है, जबकि उनकी पत्नी कुसुम को मामूली चोटें लगी हैं. दोनों घायलों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. देखें VIDEO:- 

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फिर बिना मदद किए मौके से हुई फरार

इस घटना का एक खौफनाक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दुर्घटना को अंजाम देने के बाद कार चला रही महिला कुछ सेकंड के लिए गाड़ी से नीचे उतरती है. उसने जमीन पर तड़प रहे बुजुर्ग दंपत्ति को देखा, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने या कोई मानवीय मदद देने के बजाय वह तुरंत वापस अपनी कार में बैठी और मौके से तेजी से फरार हो गई.

49 साल की नवलीन चला रही थी गाड़ी 

पुलिस जांच में पता चला कि कार को 49 साल की नवलीन नाम की महिला ड्राइव कर रही थी, जो कि पेशे से हाउसवाइफ है.

कीर्ति नगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कार के नंबर के आधार पर आरोपी महिला नवलीन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त क्रेटा कार को अपने कब्जे में लेकर आरोपी महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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