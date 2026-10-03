'क्या टैरिफ-टैरिफ कर रखा है', संजय दत्त का ट्रंप पर वार! मुन्नाभाई स्टाइल में जमकर सुनाया

संजय दत्त का सबसे आइकॉनिक किरदार अगर पूछा जाए, तो फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस का नाम दिमाग में जरूर आता है. उन्होंने इसमें टपोरी स्टाइल से लोगों को हंसाने और उनकी समस्या सुलझाने की कोशिश की थी. फिल्म सुपरहिट हुई, और उनका किरदार भी चल पड़ा. इसके बाद मुन्नाभाई सीरीज का दूसरा पार्ट आया, जिसमें गांधीगिरी के जरिए लोगों को सीख दी गई.

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संजय दत्त का किरदार मुन्नाभाई बड़ा आइकॉनिक माना जाता है. हाल ही में वो शेखर सुमन के शो पर भी गए, जहां उन्होंने 'मुन्नाभाई' स्टाइल में एक स्पीच भी दी. संजय दत्त से कहा गया कि अगर उनका किरदार मुन्नाभाई आज के समय में भारत का प्रधानमंत्री बनता, तो वो देश के हित में क्या फैसले लेता? तो इसपर एक्टर ने भी उसी स्टाइल में कई बातें कहीं. इसी दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी मुन्नाभाई स्टाइल में संदेश भेजा.

ट्रंप को मुन्नाभाई का मैसेज

संजय दत्त ने 'मुन्नाभाई' वाली भाषा में कहा- अपुन देख रहा है कि ट्रंप मामू पूरी दुनिया को आउट ऑफ फ्रेम करने पे लगा पड़ा है. इसलिए सबसे पहले अपुन ट्रंप मामू से मिलने अमेरिका जाएगा. बोले तो ट्रंप मामू थोड़ा भटक गया है ना, हां? अपुन उनको एकदम विनम्रता से समझाएगा कि मामू सब पर हमला-वमला नहीं करेगा, दुनिया की वाट नहीं लगानेगा.

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'अगर तुम एक देश पे हमला करेगा, तो तुम्हारा देखा-देखी दूसरा तीसरे पे हमला करेगा, फिर सब मिलके बोलेगा, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस. देख अपुन बोलता है, इतना लफड़ा करने के बाद पीस कहां से आएगा भाई? अरे पीस कोई तीन दिन का ओडर थोड़ी है कि बटन दबाया और दस मिनट में घर पर आ जाए. पीस बनता है प्यार से और प्यार आता है गांधीगीरी से. बोले तो ट्रंप मामू को थोड़ा गांधीगीरी सिखाना पड़ेगा.'

Sanjay Dutt Very Badly Roasted To Donald Trump For His Unnecessary Attacks 😭



This Was The Best Paisa Wasool, Sorry Time Wasool Episode, Sanjay Dutt as Munna Bhai Literally Nailed It 🤣 pic.twitter.com/zr6k5VAzij — Filmy_Duniya (@nawa75436) October 2, 2026

युद्ध पर ट्रंप को दी सलाह

मुन्नाभाई आगे ट्रंप को एक सलाह भी देते हैं- देखो ट्रंप मामू, ज्यादा टंटे नहीं पालने का. दुनिया में मिसाइल पहले ही बहुत हो गया है. अब थोड़ा प्यार भी एक्सपोर्ट करने का. कहीं मिसाइल भेजने का मन करे ना, तो पहले से बड़ा सा गुलदस्ता भेजने का. किसी को धमकी देने का मन करे ना, तो उसे फोन करके घर बुलानेगा और चाय पीते-पीते बात को सुन जानेगा. किसी पर गोली चलाने का मन करे ना, तो उसे गोला खिलाने का, काला खट्टा वाला. ईधर जुहू बीच पर मस्त मिलता है.

'और ट्रंप मामू, ये अक्खा दिन क्या तू टैरिफ, टैरिफ लगाकर रखा है. टैरिफ छोड़ और लोगों का तारीफ करना चालू कर यार. तेरे को दिल में सुकून मिलेगा. अपुन आ रहा है अमेरिका. तुमको जादू की झप्पी देने, जय हिंद.' वैसे संजय दत्त की मुन्नाभाई फिल्म फ्रैंचाइजी का तीसरा पार्ट- मुन्नाभाई चले अमेरिका भी होने वाला था. इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी, लेकिन फिर फिल्म नहीं बन पाई. अब इस संदेश से क्या संजय दत्त ने मुन्नाभाई 3 का हिंट दिया है? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा.

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