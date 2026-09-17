Mig-19 फाइटर जेट पर पाकिस्तानी फैला रहे झूठ, PIB ने किया फैक्ट-चेक

भारतीय वायुसेना के एक फाइटर जेट के क्रैश होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो के साथ दावा किया गया कि लैंडिंग के दौरान पायलट की गलती से भारतीय वायुसेना का MiG-29 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया. अब सरकार की फैक्ट चेक यूनिट PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को फर्जी बताया है.
PIB फैक्ट चेक ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स इस वीडियो को भारतीय वायुसेना के MiG-29 क्रैश के दावे के साथ शेयर कर रहे हैं. PIB ने कहा कि यह दावा फेक है. जांच में पता चला कि वायरल वीडियो असल में 'War Thunder' नाम के वीडियो गेम का फुटेज है.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान ने भारत से पंगा लेने के लिए खटारा जहाज चुन लिया, जलसमाधि ले सकता था PNS हुनैन
वीडियो गेम की क्लिप कट कर शेयर कर रहे पाकिस्तानी
PIB ने इस गेम के ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी शेयर किया. वीडियो में साफ तौर पर डिस्क्लेमर दिया गया है कि इसमें दिखाया गया फुटेज 'War Thunder' गेमप्ले से रिकॉर्ड किया गया है और इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है. यह एक मिलिट्री कॉम्बैट गेम है, जिसमें अलग-अलग दौर के एयरक्राफ्ट, जमीन और समुद्र से जुड़े सैन्य वाहन दिखाए जाते हैं.
वायरल वीडियो में एक फाइटर जेट को लैंडिंग के दौरान क्रैश होते दिखाया गया था. इसके बाद पायलट को विमान से बाहर निकलते और पैराशूट की मदद से नीचे आते हुए दिखाया गया. इसी फुटेज को असली घटना बताकर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया.
'ट्रू पैट्रियट' नाम के एक X अकाउंट ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि भारतीय वायुसेना का MiG-29 पायलट की गलती के कारण लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. पोस्ट में भारतीय वायुसेना पर कई फाइटर जेट खोने का आरोप भी लगाया गया. इसके बाद कई दूसरे अकाउंट्स ने भी इसी दावे के साथ वीडियो शेयर किया. PIB फैक्ट चेक ने लोगों से सरकार से जुड़े संदिग्ध कंटेंट की जानकारी फैक्ट चेक यूनिट को देने की अपील की है.
यह भी पढ़ें: 9/11 की साजिश करने वालों को पाकिस्तान ने पनाह दी, भारत ने UN में लश्कर-जैश पर चेताया
BRICS से जुड़े दावे भी हुए थे खारिज
इससे पहले BRICS समिट के दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए गए थे. विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक यूनिट ने इन खबरों को फर्जी बताया था.
वहीं, नई दिल्ली में BRICS समिट के दौरान धमाके के एक पुराने वीडियो को भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था. दावा किया गया था कि समिट खत्म होने से कुछ मिनट पहले दिल्ली में धमाका हुआ और इसमें आठ लोगों की मौत हुई. PIB ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि वायरल वीडियो पुराना है और BRICS समिट से इसका कोई संबंध नहीं है.