Peanuts Burfi Recipe: न खोया, न दूध... मेवे और चीनी से घर पर झटपट बनाएं मूंगफली की टेस्टी बर्फी, काजू कतली हो जाएगी फेल

नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा और कन्या पूजन के लिए हर घर में विशेष भोग बनाया जाता है. अगर आप इस अष्टमी पर बाजार की महंगी और मिलावटी मिठाइयों के बजाय घर पर ही बेहद कम समय और कम खर्च में कोई स्वादिष्ट भोग तैयार करना चाहते हैं, तो मूंगफली की बर्फी या मूंगफली कतली सबसे बेहतरीन विकल्प है.

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बिना मावा, बिना खोया और बिना दूध के बनने वाली यह बर्फी स्वाद में बिल्कुल महंगी काजू कतली को टक्कर देती है. अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि मूंगफली पीसते समय उसका तेल निकल जाता है या बर्फी कड़क हो जाती है. लेकिन अगर आप मूंगफली पीसने और चाशनी पकाने की सही मास्टर ट्रिक अपनाएं, तो आपकी बर्फी एकदम मुंह में घुल जाने वाली और सॉफ्ट बनेगी. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

सामग्री और बनाने की विधि

सामग्री:

2 कप मूंगफली (कच्ची दानेदार)

1 कप चीनी (या स्वादानुसार)

1/2 कप पानी

2 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी

1/2 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर

1 बड़ा चम्मच बारीक कटे मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता - गार्निशिंग के लिए)

चांदी का वर्क (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका

मूंगफली भूनें और छिलका हटाएं: एक भारी तले की कड़ाही में कच्ची मूंगफली को धीमी आंच पर 5-6 मिनट सूखा भून लें ताकि उसका छिलका आसानी से निकलने लगे. ठंडा होने पर हाथों से मसलकर या सूती कपड़े में डालकर सारे छिलके अलग कर लें.

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मूंगफली पीसने की सीक्रेट ट्रिक (नॉन-ऑयली हैक): भुनी और छिली हुई मूंगफली को मिक्सी के जार में डालें. मिक्सी को लगातार न चलाएं, बल्कि पल्स मोड (Pulse Mode - ऑन-ऑफ करके) पर 2-3 बार ही पीसें. (लगातार पीसने से मूंगफली तेल छोड़ देती है और पेस्ट बन जाती है, जबकि ऑन-ऑफ करके पीसने से एकदम सूखा पाउडर बनता है).

चाशनी बनाएं: कड़ाही में 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी मिलाकर गर्म करें. चीनी पूरी तरह घुलने के बाद इसे 2-3 मिनट पकाएं जब तक कि हल्की चिपचिपी (एक पतले तार जैसी) चाशनी न बन जाए.

मिश्रण तैयार करें (मास्टर हैक): आंच को बिल्कुल धीमा कर दें. चाशनी में मूंगफली का पाउडर, इलायची पाउडर और 1 चम्मच देसी घी मिलाएं. लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर 3-4 मिनट पकाएं. जब मिश्रण कड़ाही का तला छोड़ने लगे और एक डो (Dough) की तरह सिमटने लगे, तो गैस बंद कर दें.

बर्फी सेट करें: मिश्रण को हल्का ठंडा होने दें. एक बटर पेपर या घी लगी थाली पर मिश्रण रखें. बेलन या चम्मच की मदद से इसे थोड़ा मोटा या पतला फैला लें. ऊपर से कटे मेवे या चांदी का वर्क लगाएं.

काटें और परोसें: 10-15 मिनट में ही बर्फी सेट हो जाएगी. चाकू से इसे काजू कतली या डायमंड शेप में काट लें. तैयार है आपकी अष्टमी स्पेशल एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट मूंगफली की बर्फी!

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