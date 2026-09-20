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Homemade Reetha Amla Shampoo: बाजार के महंगे और केमिकल वाले शैंपू छोड़ें, घर पर 20 रुपये के रीठा-आंवला से बनाएं नेचुरल शैंपू, टूट-टूटकर नहीं गिरेंगे बाल

Homemade Reetha Amla Shampoo: अगर आपके बाल भी बाजार के महंगे और केमिकल वाले शैंपू की वजह से खराब हो रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको घर पर ही रीठा-आंवला से नेचुरल शैंपू बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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अब बाल बनेंगे मजबूत (Photo: ITG)
अब बाल बनेंगे मजबूत (Photo: ITG)

Homemade Reetha Amla Shampoo: आजकल बाजार में मिलने वाले महंगे शैंपू में सल्फेट, पैराबेन और सिलिकॉन जैसे हानिकारक केमिकल्स भरे होते हैं, जो बालों की प्राकृतिक नमी छीनकर उन्हें रूखा, बेजान और कमजोर बना देते हैं. अगर आप हेयर फॉल, असमय बालों का सफेद होना या डैंड्रफ जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो बाजार के केमिकल वाले शैंपू को छोड़कर केवल 20 रुपये में रीठा, आंवला और शिकाकाई की मदद से घर पर ही 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक शैंपू बना सकते हैं. यह शैंपू न केवल सिर की त्वचा को गहराई से साफ करता है, बल्कि बालों को जड़ों से मजबूत, काला और चमकदार भी बनाता है.

सामग्री:

सूखा रीठा - 100 ग्राम (बीज निकाले हुए)

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सूखा आंवला - 100 ग्राम

सूखा शिकाकाई - 100 ग्राम

मेथी दाना - 2 बड़े चम्मच (बालों के झड़ने और डैंड्रफ रोकने के लिए)

पानी - 1 से 1.5 लीटर

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:

एक लोहे की कड़ाही या कांच के बर्तन में रीठा, आंवला, शिकाकाई और मेथी दाना डालें. इसमें 1.5 लीटर पानी डालकर रातभर (कम से कम 8-10 घंटे) भीगने के लिए छोड़ दें.

अगली सुबह इस मिश्रण को उसी बर्तन में धीमी आंच पर 15-20 मिनट के लिए पकने दें, जब तक कि पानी आधा न रह जाए और सभी जड़ी-बूटियां पूरी तरह सॉफ्ट न हो जाएं.

मिश्रण को ठंडा होने दें. जब यह गुनगुना हो जाए, तो हाथों की मदद से रीठा, आंवला और शिकाकाई को अच्छे से मसल लें ताकि उनका सारा अर्क और गाढ़ा पल्प पानी में आ जाए.

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अब एक सूती कपड़े या बारीक छलनी की मदद से इस गाढ़े मिश्रण को छानकर एक साफ बर्तन में निकाल लें. (छानने के बाद तैयार हुआ पानी ही आपका 100% शुद्ध हर्बल शैंपू है).

इस तैयार नेचुरल शैंपू को किसी कांच की या पुरानी शैंपू की बोतल में भरकर रखें. फ्रिज में रखने पर यह 15-20 दिनों तक बिल्कुल खराब नहीं होता.

गीले बालों में थोड़ा सा होममेड शैंपू डालें और हल्के हाथों से स्कैल्प पर मसाज करें. इसमें सल्फेट-फ्री हल्का नेचुरल झाग बनेगा. 2-3 मिनट बाद बालों को सादे पानी से धो लें.

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