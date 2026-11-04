Mooli Ki Chutny: धनिया-पुदीना छोड़ें, त्योहारों पर बनाकर खाएं मूली की चटपटी चटनी, पूड़ी-पराठे संग लगेगी टेस्टी

त्योहारों के दिनों में जब घर पर तरह-तरह के भारी पकवान, पूड़ी, पराठे और मिठाइयां बनती हैं, तो खाने के साथ एक तीखी और चटपटी चटनी मिल जाए तो भोजन का मजा दोगुना हो जाता है. धनिया और पुदीने की चटनी तो आप हमेशा बनाती होंगी, लेकिन इस बार त्योहारों पर कुछ अलग ट्राई करें और बनाएं मूली की चटपटी चटनी. मूली पेट के लिए बेहद फायदेमंद होती है और इसका तीखा-चटपटा स्वाद गरमा-गरम पूड़ियों, पराठों या दाल-चावल के साथ कमाल का लगता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

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आवश्यक सामग्री:

मूली: 2 मध्यम आकार की (कद्दूकस की हुई)

पुदीना: एक गड्डी (ऑप्शनल-रंगत और स्वाद बढ़ाने के लिए)

हरी मिर्च: 3-4 (या स्वादानुसार)

लहसुन की कलियां: 6-8 (ऑप्शनल, स्वाद बढ़ाने के लिए)

नींबू का रस: 1-2 बड़े चम्मच (खटास के लिए) या थोड़ा सा अमचूर पाउडर

भुना हुआ जीरा पाउडर: 1 छोटा चम्मच

हरा धनिया: आधा कप (बारीक कटा हुआ)

स्वादानुसार नमक (काला नमक या सादा नमक)

तड़के के लिए: थोड़ा सा सरसों का तेल, राई और हींग

कड़वापन दूर करने और परफेक्ट टेक्सचर की सीक्रेट ट्रिक्स:

मूली का पानी निचोड़ना: कद्दूकस की हुई मूली में थोड़ा नमक लगाकर 5 मिनट के लिए रख दें, फिर उसका सारा कड़वा पानी निचोड़कर निकाल लें. इससे चटनी का स्वाद बहुत अच्छा आता है और वह पानी-पानी नहीं होती.

दरदरा पीसना: मूली की चटनी को मिक्सी में बहुत ज्यादा बारीक (पेस्ट की तरह) न पीसें, इसे हल्का दरदरा रखेंगे तो इसका असली स्वाद आएगा.

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बनाने की विधि:

मूली तैयार करें: मूली को छीलकर कद्दूकस कर लें. इसमें थोड़ा नमक छिड़क कर 5 मिनट छोड़ दें और फिर दोनों हाथों से दबाकर इसका अतिरिक्त पानी पूरी तरह निचोड़ लें.

सामग्री मिलाएं: एक मिक्सी जार में निचोड़ी हुई मूली, हरी मिर्च, लहसुन, हरा धनिया, पुदीना की पत्तियां, भुना जीरा पाउडर, नींबू का रस और नमक डालें.

दरदरा पीसें: बिना पानी डाले इसे पल्स मोड पर हल्का दरदरा पीस लें (ध्यान रहे, इसका पेस्ट नहीं बनाना है).

तड़का लगाएं (ऑप्शनल): एक छोटे पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करें. इसमें राई और हींग का छौंक लगाएं और इसे तैयार चटनी के ऊपर डालकर अच्छी तरह मिला लें.

आपकी बेहद पाचक, तीखी और चटपटी मूली की चटनी तैयार है! इसे त्योहार के मौके पर गरमा-गरम पूड़ियों, पराठों या स्नैक्स के साथ सर्व करें.

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