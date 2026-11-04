Ramayana Movie: अल्लू अर्जुन और ऋषभ शेट्टी ने की रामायण की तारीफ, बोले- ये फिल्म से बढ़कर

एक्टर अल्लू अर्जुन चाहते हैं कि दर्शक 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' का सपोर्ट करें. उन्होंने रणबीर कपूर की इस फिल्म को महज एक फिल्म से कहीं बढ़कर बताया है. 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले, उन्होंने फिल्म की टीम को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने इस बड़े प्रोजेक्ट को भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व और भारतीय सिनेमा के स्तर को ऊंचा उठाने की एक कोशिश बताया.

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'X' (ट्विटर) पर अपनी पोस्ट शेयर करते हुए, अल्लू अर्जुन ने लोगों से एकजुट होकर इस फिल्म का सपोर्ट करने की अपील की. ​​उन्होंने लिखा, 'पूरी रामायण टीम को मेरी शुभकामनाएं. यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व है और भारतीय फिल्मों के स्तर को ऊंचा उठाने की एक कोशिश है. मैं इस नेक प्रयास के लिए पूरी टीम को दिल से शुभकामनाएं देता हूं. आइए, हम सब मिलकर इस बेहतरीन कोशिश का समर्थन करें, जो हमारी कहानियों, हमारी संस्कृति और हमारे गौरव को दर्शाती है. जय श्री राम.'

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने भी 'रामायण' को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया. उन्होंने बताया कि उनका बेटा भगवान राम की एक मूर्ति घर लाया है और उन्हें अपना नया पसंदीदा सुपरहीरो बता रहा है. एक्टर ने इतने बड़े पैमाने पर इस महाकाव्य को पर्दे पर उतारने के लिए टीम की तारीफ की. उन्होंने कहा कि एक कलाकार के तौर पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है और वे अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं.

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उन्होंने लिखा, 'राम जी आए रामपाल के घर. मेरा दिल गर्व और प्यार से भर गया, जब मेरा बेटा भगवान राम की मूर्ति घर लाया और उन्हें अपना नया पसंदीदा सुपरहीरो बताया. कल दुनिया और एक नई पीढ़ी 'रामायण' से रूबरू होगी.'

कन्नड़ एक्टर ऋषभ शेट्टी ने लिखा, 'हमारी पुरानी कहानियों और संस्कृति को इतने बड़े पैमाने पर जीवंत होते देखना वाकई कुछ खास है. यह भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल है.'

यह संदेश ऐसे समय में आया है जब फिल्म अपनी रिलीज से पहले काफी चर्चा बटोर रही है. नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' का हाल ही में लॉस एंजिल्स के 'अकादमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स' में प्रीमियर हुआ, जहां इसे काफी पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली. फिल्म की एडवांस बुकिंग ने भी रफ्तार पकड़ ली है. बुधवार सुबह तक, भारत में ओपनिंग वीकेंड के लिए फिल्म की प्री-सेल से लगभग 100 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है. इस रकम में से लगभग 33 करोड़ रुपये ओपनिंग-डे की बुकिंग से आए हैं.

There's something truly special about seeing our timeless stories and culture brought to life on such a grand scale. A proud moment for Indian cinema! My heartfelt wishes to @thenameisyash, #RanbirKapoor, @malhotra_namit, @niteshtiwari22, @Sai_Pallavi92, @iamsunnydeol, @arrahman, @HansZimmer, @raviedubey, @Rakulpreet, @vivekoberoi, @AnupamPKher, @MsKajalAggarwal and the entire cast and crew of #Ramayana. Looking forward to witnessing this grand spectacle on the big screen. May #Ramayana create history and inspire generations! ❤️ — Rishab Shetty (@shetty_rishab) November 4, 2026

दिलचस्प बात यह है कि भारत में टिकटों की बिक्री शुरू होने में कुछ समय लगा. हालांकि वैश्विक स्तर पर एडवांस बुकिंग दशहरा (15 अक्टूबर) को ही शुरू हो गई थी, लेकिन भारत के ज्यादातर सिनेमाघरों में बुकिंग में देरी हुई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमाघर मालिकों के बीच रेवेन्यू शेयरिंग (कमाई के बंटवारे) को लेकर असहमति थी. जहां विदेशों में प्री-सेल तुरंत शुरू हो गई थी, वहीं भारतीय दर्शकों को ज़्यादातर सिनेमाघरों में टिकट बुक करने के लिए फिल्म की रिलीज़ से लगभग पांच दिन पहले तक इंतजार करना पड़ा.



बादशाह का रिएक्शन



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Badshah after watching #Ramayana 😭😭🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/jsynfXtzUD — MARICH (@___MARICH) November 4, 2026

प्राचीन भारतीय महाकाव्य पर आधारित इस दो-भाग वाली फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण के रूप में नजर आएंगे. सनी देओल हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे को लिया गया है.

नमित मल्होत्रा ​​और यश द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में ए.आर. रहमान और हंस जिमर ने संगीत दिया है. बेहतरीन कलाकारों की टोली और भारत के सबसे जाने-माने महाकाव्यों में से एक को एक नए और भव्य अंदाज़ में पेश करने के कारण, इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया गया है.

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