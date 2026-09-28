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'वो जिसके साथ...', मुश्किल में 39 साल की शादी? गोविंदा के अफेयर से तंग हुईं सुनीता, बोलीं- बार-बार...

गोविंदा के अफेयर की खबरों पर पत्नी सुनीता आहूजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. सुनीता ने बेहद शांत और बेबाक अंदाज में कहा कि गोविंदा जिसके साथ भी खुश हैं, वो वहां खुश रहें. अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता.

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सुनीता का छलका दर्द (Photo: Social Media)
सुनीता का छलका दर्द (Photo: Social Media)

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है. डेटिंग की चर्चाओं के बीच गोविंदा बीते दिनों अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार संग लालबागचा राजा के दरबार में दर्शन करने पहुंचे थे. दोनों को साथ में बप्पा का आशीर्वाद करते देखकर उनकी डेटिंग की खबरें चर्चा में आ गईं. अब सुनीता ने गोविंदा और कोमल के रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है. 

गोविंदा के अफेयर पर क्या बोलीं सुनीता?

एक इंटरव्यू में सुनीता से गोविंदा और कोमल रानी के रिश्ते पर सवाल किया गया. सुनीता से पूछा गया कि गोविंदा बप्पा के दर्शन करने कोमल रानी संग गए थे. इस सवाल पर सुनीता ने कहा कि वो अब गोविंदा पर नहीं, बल्कि खुद पर और अपने काम पर फोकस करना चाहती हैं. 

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सुनीता बोलीं- गोविंदा के बारे में या उनकी को-स्टार के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है. मैं देख रही हूं कि वो खुश हैं. भगवान उनका भला करे. जैसी जिंदगी उन्हें जीनी है, वो जिएं.

सुनीता ने कहा कि अब उन्हें बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता. वो अपनी जिंदगी पर ध्यान दे रही हैं. सुनीता बोलीं- मुझे अब इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है. मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं को वो जहां भी हैं, जिसके साथ भी हैं खुश रहें. मेरा फोकस अब मेरे काम पर है. मैं अब बार-बार कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती. जिसे जहां खुशी मिलती है, वहीं पर रहो. ये टाइम की बर्बादी है. टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि खुद पर ध्यान दो. 

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कोमल ने सुनीता पर कसा था तंज

बता दें कि बीते दिनों गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके सुनीता को खरी-खोटी सुनाई. कोमल ने पोस्ट में ये दावा किया था कि सुनीता ने गोविंदा को मारने की कोशिश की है. 

गोविंदा और सुनीता का घर तोड़ने के आरोपों पर कोमल ने कहा कि उनका घर पहले से ही टूटा हुआ था और टूटे हुए घर को फिर से तोड़ा नहीं जा सकता. हालांकि, कोमल के आरोपों पर सुनीता ने अब तक रिएक्शन नहीं दिया है. 

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