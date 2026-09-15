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Kathiawadi Kaju Lehsun Ki Sabji: 1 कप काजू से बनाएं काठियावाड़ी स्टाइल लहसुन की सब्जी, उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा स्वाद!

सब्जियों मे ड्राईफ्रूट तो आपने लोगों को खूब डालते देखा होगा, लेकिन क्या आपने काजू और लहसुन की सब्जी खाई है. यह बेहद टेस्टी होती है और इसे रोटी-चावल दोनों के साथ मजे से खा सकते हैं, आइए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं.

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काजू की सब्जी खूब बनाई जाती है. (PHOTO:AI)
काजू की सब्जी खूब बनाई जाती है. (PHOTO:AI)

Kaju Lehsun Ki Sabji Recipe: काजू-बादाम का इस्तेमाल कई सब्जियों में किया जाता है और उनसे खाने के स्वाद भी बढ़ जाता है. ड्राईफ्रूट्स का इस्तेमाल अधिकतर राजस्थान की शाही डिशेज में किया जाता रहा है, लेकिन गुजरात के काठियावाड़ में खास काजू और लहसुन की मसालेदार सब्जी बनाई जाती है. काजू-लहसुन की सब्जी काठियावाड़ की राजशाही और ढाबा-स्टाइल डिश है, जिसे रोटी, नान और चावल के साथ मजे से लोग खाना पसंद करते हैं. 

घर में रोज-रोज आलू, गोभी, पनीर या दूसरी सब्जियां खाकर अगर आप भी बोर हो गए हैं तो इस बार काजू और लहसुन की सब्जी ट्राई कर सकते हैं. इसमें काजू का हल्का मीठा और क्रंची स्वाद लहसुन के तीखेपन के साथ मिलकर सब्जी को एकदम अलग जायका देता है. इसे आप घर पर आसानी से ढाबा स्टाइल में बना सकते हैं, आइए आपको इसकी रेसिपी बतात हैं. 

काजू और लहसुन की सब्जी के लिए सामग्री

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  • काजू- 1 कप
  • लहसुन- 15-20 कलियां
  • प्याज- 1 बारीक कटा हुआ
  • टमाटर- 2 बारीक कटे हुए
  • हरी मिर्च- 1-2
  • दही- 2 चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर- 1/2 चम्मच
  • हल्दी- 1/4 चम्मच
  • धनिया पाउडर- 1 चम्मच
  • गरम मसाला- 1/2 चम्मच
  • जीरा- 1/2 चम्मच
  • तेल- जरूरत के अनुसार
  • नमक- स्वादानुसार
  • पानी- जरूरत के अनुसार
  • हरा धनिया- गार्निश के लिए

काजू और लहसुन की सब्जी बनाने का तरीका

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काजू को भून लें

सबसे पहले एक कड़ाही में थोड़ा सा तेल गर्म करें. इसमें काजू डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. ध्यान रखें कि काजू ज्यादा न जलें. इन्हें निकालकर एक प्लेट में रख दें.

लहसुन तैयार करें

अब उसी कड़ाही में लहसुन की कलियां डालकर हल्का भून लें. लहसुन की खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन निकल जाए तो इसे भी निकालकर अलग रख दें.

मसाला भूनें

इन दोनों को भूनने के बाद कड़ाही में थोड़ा तेल डालें. इसमें जीरा डालें. इसके बाद बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. अब इसमें हरी मिर्च और टमाटर डालकर पकाएं.

मसाले डालें

टमाटर नरम हो जाएं तो इसमें हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालें. मसालों को अच्छी तरह भूनें, जब तक तेल किनारों से अलग नजर आने न लगे.

दही मिलाएं

अब गैस की आंच धीमी करके फेंटा हुआ दही डालें और लगातार चलाते रहें. इससे दही फटेगा नहीं और मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाएगा.

काजू और लहसुन डालकर पकाएं

मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें भुने हुए काजू और लहसुन डालें. जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालकर सब्जी को कुछ मिनट पकाएं. आखिर में गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालें.

ऐसे करें सर्व

जब ग्रेवी आपकी पसंद के अनुसार गाढ़ी हो जाए तो गैस बंद कर दें. ऊपर से हरा धनिया डालकर गर्मागर्म सर्व करें. काजू और लहसुन की यह सब्जी रोटी, पराठे, पूरी या जीरा राइस के साथ बेहद टेस्टी लगती है.

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