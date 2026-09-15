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ASHA वर्कर्स का इंसेंटिव हुआ डबल, दिल्ली की रेखा सरकार का फैसला

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी की ASHA वर्कर्स को लेकर बड़ा फैसला किया है. दिल्ली कैबिनेट ने ASHA वर्कर्स को मिलने वाले मासिक इंसेंटिव को दोगुना करने की मंजूरी दे दी है. अब उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की जगह 6,000 रुपये मिलेंगे.

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आशा वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आशा वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी की ASHA वर्कर्स को लेकर बड़ा फैसला किया है. दिल्ली कैबिनेट ने ASHA वर्कर्स को मिलने वाले मासिक इंसेंटिव को दोगुना करने की मंजूरी दे दी है. अब उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की जगह 6,000 रुपये मिलेंगे.

दिल्ली सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा राजधानी में काम कर रहीं करीब 6,725 ASHA वर्कर्स को मिलेगा. यानी सरकार ने उनके मौजूदा मासिक इंसेंटिव में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की है.

ASHA वर्कर्स स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं. वे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तथा सरकारी योजनाओं से जोड़ने समेत कई जिम्मेदारियां निभाती हैं. रेखा गुप्ता सरकार के कैबिनेट फैसले के बाद अब दिल्ली की ASHA वर्कर्स को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाला मासिक इंसेंटिव 6,000 रुपये हो जाएगा.

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हॉस्टल तैयार करने का लिया भी फैसला

बाहरी छात्रों की सुरक्षा, रहने की समस्या और मनमाने किराए से निजात दिलाने के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया है. सरकार दिल्ली में छात्रों के लिए 10,000 बेड वाले आधुनिक और पूरी सुविधाओं से लैस हॉस्टल तैयार करने जा रही है, जिस पर काम पहले ही शुरू किया जा चुका है.

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शौचालय निर्माण का भी लिया था फैसला

इससे पहले पर्यटकों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में पहले चरण के तहत 500 आधुनिक सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक बनाए जाएंगे. इस परियोजना के लिए दिल्ली सरकार की व्यय वित्त समिति (EFC) ने 266.26 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. इन शौचालयों का निर्माण दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग के माध्यम से कराया जाएगा.

सोलर पैनल और CCTV से लैस होंगे ब्लॉक
परियोजना के तहत बनने वाले सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक्स में सोलर पैनल, CCTV कैमरे और मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी. इससे इन सुविधाओं को ज्यादा सुरक्षित, ऊर्जा-कुशल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया है. परियोजना में सिर्फ भवन निर्माण ही नहीं, बल्कि बागवानी और फर्नीचर से जुड़े काम भी शामिल किए गए हैं. यानी शौचालयों के आसपास के क्षेत्र को भी बेहतर तरीके से विकसित करने की योजना है.

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