scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आजमगढ़ सड़क हादसा: स्विफ्ट डिजायर कार, तेज रफ्तार, 9 लोग सवार... पेड़ से टकराते ही बिछ गईं लाशें

आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर में गणेश प्रतिमा विसर्जित कर लौट रहे युवकों की स्विफ्ट डिजायर कार पेड़ से टकराकर पलट गई. क्षमता से अधिक 9 लोग सवार होने और तेज रफ्तार के कारण हुए हादसे में सत्यम, निखिल और लकी की मौत हो गई, जबकि छह घायल हैं. पुलिस जांच कर रही है.

Advertisement
X
आजमगढ़ सड़क हादसे में तीन की मौत (Photo: ITG)
आजमगढ़ सड़क हादसे में तीन की मौत (Photo: ITG)

यूपी के आजमगढ़ में गणेश प्रतिमा विसर्जित करने के बाद लौट रहे युवकों की खुशियां मातम में बदल गईं. फूलपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और पलट गई. हादसे के वक्त कार में कुल 9 लोग सवार थे, जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हैं.

लेकिन इस दर्दनाक हादसे के साथ एक बड़ा सवाल भी सामने आया है- आखिर एक स्विफ्ट डिजायर कार में 9 लोग कैसे सवार होकर सफर कर रहे थे? क्या क्षमता से अधिक सवारियां हादसे की गंभीरता बढ़ने की एक वजह बनीं? हालांकि हादसे की वास्तविक वजह की जांच पुलिस कर रही है.

पूरा मामला आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर का है. तस्वीरों में हादसे के बाद सड़क किनारे क्षतिग्रस्त स्विफ्ट डिजायर कार दिखाई दे रही है. लोगों ने बताया कि कार पेड़ से टकराने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पलट गई. मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और पुलिस ने पहुंचकर राहत-बचाव का काम शुरू किया.

सम्बंधित ख़बरें

नकदी, जेवर और शादी का सामान बरामद.(Photo: Rajeev Kumar Srivastava/ITG)
लड़की, माता-पिता और भाई... सब 'लुटेरी दुल्हन' गैंग के सदस्य, 7 अरेस्ट
मौके पर मौजूद मिले दर्जनों लोग. (Photo: ITG)
धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस का छापा, मौके से 5 आरोपी पकड़े गए
Uproar over SP leader Lal Bihari Yadav's statement (Photo: Screengrab)
'कुत्ते के गले में घंटी बांधकर भेजें, तब भी उसी को वोट दें'
uttar pradesh government orders
UP में छात्र प्रदर्शन पर CM योगी का एक्शन
Protest by students in Azamgarh demanding teachers
आजमगढ़ में शिक्षक की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन

बताया गया कि कार में सवार युवक गणेश प्रतिमा स्थापित करने के बाद वापस लौट रहे थे. कार में कुल 9 लोग सवार थे. तेज रफ्तार के दौरान कार अनियंत्रित हुई, पेड़ से टकराई और पलट गई. इस हादसे में सत्यम मोदनवाल, निखिल गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लकी सोनकर ने फूलपुर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. छह अन्य घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.

Advertisement

हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर स्विफ्ट डिजायर जैसी कार में 9 युवक किस तरह सवार होकर सफर कर रहे थे? क्या क्षमता से अधिक सवारी होने की वजह से सभी के लिए जोखिम बढ़ गया था? क्या कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका? इन तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे.

फूलपुर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि कार में कुल 9 लोग सवार थे. तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और पलट गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि छह घायल हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

फिलहाल, पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है. घायलों का इलाज कराया जा रहा है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों और दुर्घटना की वजह की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    5 घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार, कमरे तक नहीं मिले... भारतीय शतरंज टीम हुई परेशान, छलका दर्द |
    UPI पर चार्ज! अशनीर ग्रोवर बोले- 'ये सिर्फ टैक्‍स कलेक्‍शन... सरकार कर रही गुमराह' |
    UCC पर विपक्ष का चौतरफा वार, अखिलेश और ओवैसी ने उठाए सवाल |
    'मैंने रोहित शर्मा को किया डेट', IPL की 'लकी मैस्कॉट' सोफिया हयात का दावा, खोले रिश्ते के राज |
    Royal Palaces in India: कभी राजाओं का था आशियाना, अब बना लग्जरी होटल, भारत के इन 6 महलों में आज भी है शाही ठाठ |
    Desi Jokes: जब डॉक्टर ने पूछा- सही बताओ कल रात को क्या खाया था, मिला ये मजेदार जवाब |
    7 साल की नौकरी गई, फिर भी रोज ऑफिस के लिए निकलता रहा, वजह भावुक कर देगी |
    India vs Afghanistan 2nd T20I Live Score: थोड़ी देर में होगा टॉस, क्या आज वैभव को मिलेगा मौका? |
    Mangal Nakshatra Gochar 2026: शनि के नक्षत्र में मंगल, 24 सितंबर से इन 4 राशि वालों की पलटेगी तकदीर |
    गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, हर तरफ मच गया हाहाकार, देखें
    Advertisement