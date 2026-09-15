आजमगढ़ सड़क हादसा: स्विफ्ट डिजायर कार, तेज रफ्तार, 9 लोग सवार... पेड़ से टकराते ही बिछ गईं लाशें

यूपी के आजमगढ़ में गणेश प्रतिमा विसर्जित करने के बाद लौट रहे युवकों की खुशियां मातम में बदल गईं. फूलपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और पलट गई. हादसे के वक्त कार में कुल 9 लोग सवार थे, जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हैं.

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लेकिन इस दर्दनाक हादसे के साथ एक बड़ा सवाल भी सामने आया है- आखिर एक स्विफ्ट डिजायर कार में 9 लोग कैसे सवार होकर सफर कर रहे थे? क्या क्षमता से अधिक सवारियां हादसे की गंभीरता बढ़ने की एक वजह बनीं? हालांकि हादसे की वास्तविक वजह की जांच पुलिस कर रही है.

पूरा मामला आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर का है. तस्वीरों में हादसे के बाद सड़क किनारे क्षतिग्रस्त स्विफ्ट डिजायर कार दिखाई दे रही है. लोगों ने बताया कि कार पेड़ से टकराने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पलट गई. मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और पुलिस ने पहुंचकर राहत-बचाव का काम शुरू किया.

बताया गया कि कार में सवार युवक गणेश प्रतिमा स्थापित करने के बाद वापस लौट रहे थे. कार में कुल 9 लोग सवार थे. तेज रफ्तार के दौरान कार अनियंत्रित हुई, पेड़ से टकराई और पलट गई. इस हादसे में सत्यम मोदनवाल, निखिल गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लकी सोनकर ने फूलपुर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. छह अन्य घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.

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हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर स्विफ्ट डिजायर जैसी कार में 9 युवक किस तरह सवार होकर सफर कर रहे थे? क्या क्षमता से अधिक सवारी होने की वजह से सभी के लिए जोखिम बढ़ गया था? क्या कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका? इन तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे.

फूलपुर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि कार में कुल 9 लोग सवार थे. तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और पलट गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि छह घायल हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

फिलहाल, पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है. घायलों का इलाज कराया जा रहा है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों और दुर्घटना की वजह की जांच कर रही है.

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