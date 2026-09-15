भारत में बिक रही पाकिस्तान की इन ब्यूटी क्रीमों पर CDSCO का हेल्थ अलर्ट, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इस्तेमाल?

अगर आप चेहरे को गोरा या चमकदार बनाने के लिए कोई क्रीम लगा रहे हैं तो अब अलर्ट हो जाएं. देश के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने पाकिस्तान में बनी कॉस्मेटिक क्रीमों को लेकर पब्लिक हेल्थ अलर्ट जारी किया है. इनमें गोरी ब्यूटी क्रीम' 'चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम' शामिल है. CDSCO के मुताबिक, दोनों क्रीम भारत में बिक्री के लिए बैन हैं. लेकिन अभी भी भारतीय बाजारों में बिक रही हैं. ये क्रीम सेहत के लिए खतरनाक है. ऐसे में लोगों को इनको यूज करने से बचना चाहिए. दुकानदारों को भी इनको न बेचने की सलाह दी गई है.

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क्रीम में मौजूद हेवी मेटल क्यों खतरनाक हैं?

स्किन-लाइटनिंग क्रीम में अगर पारा ( मर्करी) जैसे हेवी मेटल ज्यादा हों तो इन क्रीम को लगाने से ये स्किन पर असर करने लगते हैं. कुछ मामलों में इसका अर किडनी पर भी हो सकता है अमेरिकी FDA के मुताबिक, कुछ स्किन-लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में पारा ज्यादा होता है जो स्किन से लेकर किडनी तक को नुकसान करता है.

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अगर आपके पास यह क्रीम है तो क्या करें?

अगर आपके पास गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम है तो इनका यूज बंद कर दें और इनको दोबारा लगाने की कोशिश न करें और बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से ही कोई ऐसा क्रीम न लगाएं जिसको ये कहकर बेचा जाता है कि इनसे स्किन गोरी होती है. क्योंकि इन क्रीम में मर्करी ज्यादा मात्रा में हो सकता है, जो खतरनाक है.

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करीब 2 ंमहीने पहले किया गया था बैन

करीब दो महीने पहले इन क्रीमों को बैन किया गया था. रिपोर्ट में पता चला था कि इनमें हेवी मेटल की मात्रा तय मानक से कई गुना ज्यादा है. जांच में पता चला था कि इन क्रीम पर एक्सपायरी डेट भी दर्ज नहीं थी. यह भी कहा गया था कि महाराष्ट्र में कुछ महिलाओं ने इन क्रीम को यूज किया था और उनको किडनी संबंधी समस्याएं हो गई थीं.

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