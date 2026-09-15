Shani Margi 2026: 30 साल बाद शनि मीन राशि में मार्गी, 7 महीने मौज काटेंगी ये 4 राशियां

Shani Margi 2026: शनि देव मीन राशि में वक्री हैं. यानी उनकी उल्टी चाल जारी है. 11 दिसंबर को इसी राशि में शनि की चाल सीधी होने वाली है. ज्योतिष गणना के अनुसारा, शनि मीन राशि में करीब 30 साल बाद मार्गी होने वाले हैं. शनि का मार्गी होना चार राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि मार्गी शनि 3 जून 2027 तक चार राशियों को भरपूर लाभ देंगे. आइए जानते हैं कि शनि देव मार्गी होकर किन राशियों को भाग्यशाली बनाएंगे.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना लाभकारी बताया जा रहा है. मीन राशि में शनि आपकी राशि से 11वें भाव में सीधी चाल चलेंगे. ज्योतिष में 11वां भाव आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा माना जाता है. शनि के मार्गी होने के बाद कमाई के नए स्रोत बनने के संकेत हैं. कारोबार करने वालों को अपने काम का विस्तार करने का मौका मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आर्थिक स्थिति में भी पहले की तुलना में सुधार होने की संभावना है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए भी शनि की सीधी चाल सकारात्मक रह सकती है. मीन राशि में शनि आपके 10वें भाव में मार्गी होंगे. यह भाव करियर और कारोबार से संबंधित माना जाता है. 11 दिसंबर के बाद नौकरी या व्यवसाय में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जो लोग करियर बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के संकेत हैं. कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने की संभावना जताई जा रही है.

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तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना आर्थिक और करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है. मीन राशि में शनि आपकी राशि से छठे भाव को प्रभावित करेंगे. ज्योतिष में छठे भाव का संबंध नौकरी, कर्ज, शत्रु और प्रतियोगिता से माना जाता है. शनि की सीधी चाल के दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. इस अवधि में परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. कामकाज से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

मकर राशि

मकर राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं. इसलिए शनि की चाल में बदलाव इस राशि के लिए खास माना जाता है. मीन राशि में शनि आपके तीसरे भाव में मार्गी होंगे. तीसरा भाव साहस, पराक्रम, संचार और प्रयासों से जुड़ा होता है. शनि की सीधी चाल से इन क्षेत्रों में मजबूती आने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कारोबार और व्यवसाय से जुड़े लोगों को नई और अच्छी डील मिलने की संभावना जताई जा रही है. अपने प्रयासों और योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है.

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