Kaju Lehsun Chutney Recipe: बाजार की छोड़िए, घर पर बनाएं काजू-लहसुन की क्रीमी चटनी, पराठा-बर्गर के साथ लगेगी टेस्टी!

Kaju Lehsun Chutney Recipe: खाने के साथ अचार, चटनी और पापड़ जरूर लोग खाते हैं, मैन डिश के साथ साइड डिश भी खास होती है. क्योंकि कई बार दाल-सब्जी का स्वाद पसंद नहीं आता है, ऐसे समय में चटनी ही उसके टेस्ट को बढ़ाती है. धनिया, पुदीना, तिल, टमाटर, प्याज की चटनी तो सभी बनाते हैं, लेकिन एक बार घर पर आप काजू और लहसुन की चटनी बनाकर देखिए.

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इसका क्रीमी टेक्सचर आपको बहुत अच्छा लगेगा. इसे स्नैक्स, सलाद, सैंडविच या अपनी पसंद की दूसरी डिश के साथ भी परोसा जा सकता है और बाजार से खरीदकर खाने से अच्छा है कि आप घर पर ही इस खास चटनी को बना लें. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. आइए आपको इस चटनी को बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

काजू लहसुन चटनी के लिए सामग्री

½ कप कच्चे काजू

लगभग ½ कप पानी

1 छोटी लहसुन की कली

2 बड़े चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल

4 छोटे चम्मच ताजा नींबू का रस

2 बड़े चम्मच हरा प्याज

½ छोटा चम्मच नमक

थोड़ा सा शहद या मेपल सिरप

काजू-लहसुन की चटनी बनाने का तरीका

पहले भिगोएं काजू

काजू लहसुन सॉस बनाने के लिए सबसे पहले काजू को तैयार करना जरूरी है. इसके लिए कच्चे काजू को कम से कम 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखें. आप चाहें तो इन्हें 8 से 12 घंटे तक भी भिगो सकते हैं.

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ऐसे तैयार करें काजू लहसुन सॉस

चटनी बनाने के लिए सबसे पहले भिगोकर रखे हुए काजू का पानी निकालकर उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. अब भीगे हुए काजू को फूड प्रोसेसर या अच्छे ब्लेंडर में डालें.

इसमें शुरुआत में सिर्फ आधी लहसुन की कली डालें. इसके साथ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, नींबू का रस, हरा प्याज, समुद्री नमक और थोड़ा सा शहद या मेपल सिरप डालें.

अब इसमें करीब एक चौथाई कप पानी डालकर तेज स्पीड पर ब्लेंड करें. सॉस को तब तक ब्लेंड करें जब तक इसका टेक्सचर एकदम स्मूद और क्रीमी न हो जाए.

अगर मिक्सर बहुत गाढ़ा लग रहा है तो बचा हुआ पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएं. ध्यान रखें कि चटनी न बहुत ज्यादा गाढ़ी हो और न ही बहुत पतली हो.

स्वाद के हिसाब से करें एडजस्ट

सॉस ब्लेंड होने के बाद इसे चखें. जरूरत के अनुसार थोड़ा नमक या नींबू का रस एडजस्ट कर सकते हैं.

अगर आपको लहसुन का स्वाद ज्यादा पसंद है तो बची हुई आधी लहसुन की कली भी डालकर दोबारा ब्लेंड कर लें. इस तरह घर पर तैयार काजू लहसुन सॉस तैयार है.

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