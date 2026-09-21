जब टीटू ने पूछा दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? मिला ये मजेदार जवाब!

>बंटी- दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है?

शॉन्टी- घरवाली

बंटी- मतलब?

शॉन्टी- और क्या, हफ्ते में 3-4 बार तो मनाना ही पड़ता है...!

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>लड़का- यार, मुझे उस लड़की से बचाओ,

दोस्त- क्यों?

लड़का- जब से मैंने कह दिया है दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा,

ये चाकू लेकर मेरे पीछे पड़ गई है!

>टिल्लू अपनी बीमारी लेकर डॉक्टर के पास गया,

डॉक्टर- आपकी बीमारी की सही वजह मेरी समझ में नहीं आ रही,

हो सकता है दारू पीने की वजह से ऐसा हो रहा हो,

टिल्लू- कोई बात नहीं डॉक्टर साहब,

जब आपकी उतर जाएगी तो मैं दोबारा आ जाऊंगा !

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

>टीचर- न्यूटन का नियम बताओ?

स्टूडेंट- सर पूरी लाइन तो याद नहीं, लास्ट की याद है

टीचर- चलो लास्ट की ही सुनाओ.

स्टूडेंट- .......और इसे न्यूटन का नियम कहते हैं !!

>मोहन की दो करोड़ की लॉटरी निकली.

लॉटरीवाला- आपको टैक्स काटकर 1.75 करोड़ मिलेंगे.

मोहन- ये गलत बात है, मुझे पूरे 2 करोड़ दो

नहीं तो मेरी टिकट के 100 रुपये वापस करो...!

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>पत्नी ने पूछा-अच्छा यह बताओ कि तुम मूर्ख हो या मैं?

पति- प्रिये ये बात तो सब लोग जानते हैं कि तुम अत्यन्त तीव्र बुद्धि की स्वामिनी हो

इसलिए यह कभी हो ही नहीं सकता कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति से शादी करो.

पति का नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजा गया है !!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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