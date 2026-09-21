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बॉलीवुड में मची छठ पूजा मनाने की होड़! कहानी की डिमांड या ऑडियंस को लुभाना है असली प्लान?

बीते कुछ समय में बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर एक के बाद एक छठ के त्योहार की झलक देखी गई है. एकता की फिल्म द वन के बाद, सूरज बड़जात्या की नई फिल्म के गाने में हीरोइनों को छठ मनाते देखा जा रहा है. लेकिन अचानक ऐसा क्यों हो रहा है?

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बॉलीवुड में छठ पर्व की धूम
बॉलीवुड में छठ पर्व की धूम

बिहार और पूर्वांचल में छठ के त्योहार की बड़ी मान्यता है. औरतें सूरज को अर्घ्य चढ़ाती हैं ताकि उनके बच्चे की उम्र लंबी हो, स्वास्थ्य ठीक रहे और परिवार को सुख-समृद्धि मिले. ये त्योहार अक्सर दिवाली के बाद मनाया जाता है. भोजपुरी फिल्मों में तो इसे बड़े गर्व से दिखाया ही जाता है. मगर अब बॉलीवुड में भी छठ पूजा का महत्व बढ़ता नजर आया है. 

बॉलीवुड मना रहा छठ

पिछले एक महीने के अंदर हिंदी सिनेमा की तरफ से कुछ फिल्में ऐसी आई हैं, जिनमें छठ पूजा की झलक दिखाई है. सबसे पहले एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट', जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया नजर आएंगे. इस फिल्म में खासकर छठी मइया गाना भी है, जो छठ पूजा पर ही खास बनाया गया है. 

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Tamannah Bhatia
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फिर कल ही सूरज बड़जात्या की आने वाली फिल्म 'ये प्रेम मो लिया' के टाइटल ट्रैक में हीरो-हीरोइन को छठ पूजा मनाते देखा गया. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ ने काम किया है. गाने के ठीक अंत में दोनों को ढलते सूरज को अर्घ्य चढ़ाते देखा गया है. ये दोनों ही फिल्में बड़ी बजट और कास्ट से भरपूर हैं. लेकिन ऐसा अचानक क्यों बॉलीवुड की फिल्मों में बिहार के प्रमुख त्योहार को दिखाया जाने लगा है? ये सवाल सभी के मन में उमड़ रहा होगा. 

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स्टोरी या ऑडियंस का खिंचाव?

इन दोनों ही फिल्मों में छठ पूजा की झलक दिखाई जाना कोई आम बात नहीं है. इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं- कहीं स्टोरी की डिमांड है तो कहीं बिहार-यूपी की ऑडियंस को थिएटर तक खींचने का तरीका भी है. अगर सबसे पहले फिल्म द वन की बात करें, तो इसकी स्टोरी ही बिहार के एक 400 साल पुराने वन देवी मंदिर की है, जिसे फिल्म में एक फोल्कलोर तरीके से पेश किया जाएगा.

कहानी की डिमांड के हिसाब से छठ पूजा का महत्व इसमें नजर आता भी है. बिहार के कल्चर को इतने बड़े मंच पर पेश करके एकता कपूर ने वहां की ऑडियंस का भी दिल जीता है. इससे पिक्चर को एक तगड़ा फायदा मिलने वाला है. बिहार-पूर्वांचल-झारखंड के लोग इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में अपनी हाजरी जरूर लगाने वाले हैं. 

वहीं बात अगर सूरज बड़जात्या की फिल्म की करें, तो गाने को देखकर ऐसा लग रहा है कि शरवरी वाघ का किरदार बिहार से ताल्लुक रखता है. इसलिए उनके परिवार में छठ का महत्व है, तभी दोनों किरदार सूरज को अर्घ्य चढ़ाते नजर आए हैं. हालांकि ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता, इसका खुलासा तो फिल्म जब रिलीज होगी तभी हो पाएगा. अब क्या आयुष्मान की फिल्म भी छठ पूजा की झलक से लोगों को थिएटर्स तक खींच पाएगी?

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