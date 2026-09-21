NPS Swasthya: एनपीएस वालों के लिए ₹1 से ₹30 लाख तक का हेल्थ कवर, जानें कैसे मिलेगा फायदा

रिटायरमेंट के लिए बचत करने वाली योजना अगर जरूरत के वक्त इलाज के खर्च में भी काम आ जाए, तो यह लोगों के लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है. इसी सोच के साथ सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को और आकर्षक बनाने की दिशा में काम कर रही है.

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NPS में रिटायरमेंट सेविंग्स के साथ हेल्थ इंश्योरेंस और इलाज से जुड़े खर्चों का विकल्प जोड़ा गया है. इसके तहत सब्सक्राइबर को अपनी सेविंग्स का एक हिस्सा तय हेल्थकेयर खर्चों के लिए इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी. लेकिन यह पैसा हाथ में नहीं आएगा, बल्कि सीधे अस्पताल या संबंधित हेल्थकेयर संस्था को दिया जाएगा.

NPS के साथ हेल्थ इंश्योरेंस का विकल्प

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 18 सितंबर 2026 को 'एनपीएस स्वास्थ्य' (NPS Swasthya) की ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की हैं. ये गाइडलाइंस जारी होते ही लागू हो गई हैं. इसका मकसद NPS के जरिए लोगों को रिटायरमेंट के लिए अलग बचत बनाने के साथ हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थकेयर सेवाओं तक पहुंच का विकल्प देना है. NPS Swasthya में दो हिस्से होंगे. पहला NPS Swasthya Investment Account और दूसरा अलग Super Top-Up Health Insurance Policy. यानी एक तरफ रिटायरमेंट के लिए इंवेस्टमेंट जारी रहेगा, वहीं दूसरी तरफ हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी मिलेगा.

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NPS Swasthya से कौन जुड़ सकता है

NPS में शामिल होने के लिए पात्र कोई भी व्यक्ति NPS Swasthya में एनरोल कर सकता है. हालांकि इस सुविधा के लिए संबंधित इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जरूरी होगा. शुरुआत में ग्राहक को कुछ रकम जमा करनी होगी. इसमें पहले साल का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ बेनेफिट अलायंस (HBA) के सालाना मेंटेनेंस चार्ज के लिए ₹200, लागू टैक्स और NPS Swasthya अकाउंअ में इंवेस्टमेंट के लिए कम से कम ₹1,000 शामिल होंगे. इसके बाद किए जाने वाले योगदान की न्यूनतम रकम ₹10 रखी गई है.

NPS में जमा पैसे से इलाज का खर्च कैसे

NPS Swasthya की सबसे अहम सुविधा हेल्थकेयर खर्च के लिए आंशिक निकासी है. सब्सक्राइबर अपने कुल योगदान का 25 फीसदी तक पात्र हेल्थकेयर खर्चों के लिए निकाल सकता है. यहां एक बात समझना जरूरी है. यह रकम सब्सक्राइबर के बैंक खाते में सीधे नहीं आएगी. हेल्थकेयर खर्च के मामले में भुगतान संबंधित अस्पताल, हेल्थकेयर प्रोवाइडर या दूसरी संस्था के साथ सीधे किया जाएगा. यानी अगर इलाज पर ऐसा खर्च आता है, जो इस सुविधा के तहत पात्र है, तो NPS Swasthya के जरिए उसका भुगतान संबंधित सेवा देने वाली संस्था के साथ किया जाएगा.

कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं?

आंशिक निकासी की संख्या पर कोई तय सीमा नहीं रखी गई है. लेकिन हर बार की निकासी पात्र हेल्थकेयर खर्च के लिए होनी चाहिए और कुल मिलाकर सब्सक्राइबर अपने योगदान के 25 फीसदी तक ही रकम निकाल सकेगा. NPS Swasthya खाते में जमा पैसा केंद्र सरकार की योजना के लिए तय निवेश पैटर्न के मुताबिक निवेश किया जाएगा.

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फैमिली के कौन सदस्य होंगे कवर?

इसकी स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में फैमिली फ्लोटर का विकल्प रखा गया है. इसमें सब्सक्राइबर के साथ पति या पत्नी और दो डिपेंडेंट बच्चों को कवर किया जाएगा. माता-पिता इस फैमिली फ्लोटर में शामिल नहीं होंगे. पॉलिसी में एंट्री की उम्र 18 से 70 साल रखी गई है. पॉलिसी का रिन्यूअल 85 साल तक जारी रह सकता है. हालांकि यह प्रीमियम, पॉलिसी की शर्तों और लागू नियमों पर निर्भर करेगा.

₹1 लाख से ₹30 लाख तक का कवर

स्टैंडर्ड पॉलिसी में फैमिली फ्लोटर के लिए अलग-अलग Sum Insured के विकल्प दिए गए हैं. ये ₹1 लाख, ₹5 लाख, ₹10 लाख और ₹30 लाख हैं. इनके साथ सालाना Aggregate Deductible क्रमशः ₹10,000, ₹50,000, ₹1 लाख और ₹3 लाख रखा गया है. सामान्य अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में सिंगल प्राइवेट रूम का एंटाइटलमेंट मिलेगा, जबकि ICU के चार्ज वास्तविक खर्च के आधार पर होंगे. हालांकि अंतिम सुविधा Sum Insured और पॉलिसी की फाइनल शर्तों पर निर्भर करेगी.

NPS Swasthya कैसे काम करेगा?

इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं- अगर कोई व्यक्ति NPS में शामिल होने के लिए पात्र है और NPS Swasthya चुनता है, तो उसे शुरुआत में इंश्योरेंस प्रीमियम, ₹200 सालाना मेंटेनेंस चार्ज, लागू टैक्स और कम से कम ₹1,000 निवेश करना होगा.

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इसके बाद NPS Swasthya खाते में कम से कम ₹10 का योगदान किया जा सकता है. जमा रकम तय निवेश व्यवस्था के अनुसार इंवेस्ट होगी. भविष्य में अगर हेल्थकेयर खर्च की जरूरत पड़ती है, तो कुल योगदान का 25 फीसदी तक इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन इस रकम का भुगतान सीधे अस्पताल या संबंधित हेल्थकेयर संस्था को किया जाएगा.

अभी क्या हुआ है और आगे क्या होगा?

PFRDA ने 18 सितंबर 2026 को NPS Swasthya के ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं और ये तुरंत प्रभाव से लागू हैं. इनका पालन PFRDA के साथ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज, HBA और दूसरे संबंधित पक्षों को करना होगा. इसका मतलब है कि अब NPS Swasthya के एनरोलमेंट और प्रोसेसिंग को इन्हीं ऑपरेशनल नियमों के तहत आगे बढ़ाया जाएगा. कुल मिलाकर NPS Swasthya का ढांचा NPS को सिर्फ रिटायरमेंट बचत तक सीमित रखने के बजाय हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थकेयर जरूरतों से जोड़ने की कोशिश करता है.

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