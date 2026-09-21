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टेस्ट में किडनी की पथरी का पता चले तो क्या करें? डॉक्टर से जानें आगे का सही इलाज 

किडनी में पथरी होने के बाद कई लोग ये सोचते हैं कि इसका सही इलाज क्या है. क्या हर केस में सर्जरी की जरूरत होती है. किडनी में पथरी हो जाए तो क्या करना है इस बारे में नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. वैभव तिवारी ने बताया है.

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किडनी में पथरी का इलाज ( PHOTO-ITGD)
किडनी में पथरी का इलाज ( PHOTO-ITGD)

आजकल किडनी से पथरी होना एक आम समस्या बनती जा रही है. कुछ लोग जब पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनको पता चलता है कि किडनी में पथरी है. ऐसे में कुछ लोग घबरा जाते हैं. उनको लगता है कि पथरी है तो सर्जरी करानी पड़ेगी, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि  पथरी कितनी बड़ी है और कहां है, यह देखकर ही आगे का इलाज तय किया जाता है. 

पहले आपको ये बताते हैं कि किडनी में पथरी क्यों होती है. किडनी स्टोन तब बनता है जब पेशाब में मौजूद कैल्शियम, ऑक्सालेट और यूरिक एसिड आपस में चिपककर ठोस क्रिस्टल या पथरी का रूप ले लेते है. जो लोग कम पानी पीते हैं उनमें डिहाइड्रेशन के कारण यूरिन गाढ़ा होने लगता है. जिनसे इन चीजों के जमने का खतरा बढ़ जाता है. अगर कोई व्यक्ति अपनी डाइट में ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड और मांस, मछली खाता है तो भी किडनी में पथरी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: किडनी की पथरी से बचना है तो डाइट से हटाएं ये 7 फूड्स, डॉक्टर ने गिनाए नाम

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कब दवाओं और कब सर्जरी की होती है जरूरी

सर गंगाराम अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग में डॉ. वैभव तिवारी ने इस बारे में Aajtak.in से बताया है. वह कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की पथरी 5mm से छोटी है तो  यह अपने आप निकल सकती है. इसके लिए दिनभर में 3 से 4 लीटर पानी पिएं. इसमें दवाओं से भी पथरी निकल जाती है और डॉक्टर टैमसुलोसिन  जैसी दवाएं दे सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि खुद से कोई दवा न लें. बिना डॉक्टर की सलाह के लगातार दवाएं लेना किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

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अगर पथरी का साइज 5mm से 10 mm का है तो भी दवाओं के जरिए इसको निकालने की कोशिश की जाती है. कुछ मामलों में ये दवाओं से निकल जाती है और कुछ में नहीं, वहीं, अगर साइज 10 mm से बड़ा है या वह पेशाब के रास्ते को रोक रही है, तो डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं,लिथोट्रिप्सी के जरिए बड़ी पथरी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर निकाला जाता है. 

यह भी पढ़ें: लो आ गई किडनी की पथरी गलाने वाली नई दवा

किडनी में पथरी न बने इसके लिए क्या करें

डॉ वैभव बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि किडनी में पथरी न बने तो इसके लिए दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीएं. नमक कम खाएं. ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा नमक खाने से पेशाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पथरी का खतरा बनता है. पैकेटबंद और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें.रेड मीट, चिकन, मछली और अंडे जैसे चीजों कम खाएं. 
 

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