Homemade Dalia: मार्केट से दलिया खरीदना छोड़ें, घर पर गेहूं से बनाएं ताजा और शुद्ध दलिया, मिक्सी में ही हो जाएगी आसानी से तैयार

Homemade Dalia: दलिया को रोटी से ज्यादा पौष्टिक माना जाता है क्योंकि दलिया साबुत अनाज से बनता है जिससे इसके फाइबर और पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं इसीलिए बीमारी में डॉक्टर इसे खाने की सलाह देते हैं. लेकिन बाजार में मिलने वाला पैकेटबंद दलिया पुराना और मिलावटी हो सकता है. ऐसे में आप घर पर ही गेहूं से एकदम ताजा, शुद्ध और दानेदार दलिया तैयार कर सकते हैं.

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इसे बनाना इतना आसान है कि आप अपनी मिक्सी या घर की छोटी चक्की में मिनटों में बिना किसी झंझट के बना सकते हैं. घर का बना यह दलिया फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है जो वजन नियंत्रित करने के साथ-साथ पाचन तंत्र को भी मजबूत रखता है. आइए जानते हैं घर पर ही गेहूं से ताजा दलिया बनाने का बेहद सरल तरीका!

सामग्री:

2 कप साबुत गेहूं (अच्छी तरह साफ और सूखे हुए)

छलनी

मिक्सी का ग्राइंडिंग जार

बनाने की विधि:

गेहूं की सफाई और सुखाना: सबसे पहले गेहूं को अच्छी तरह चुनकर कंकड़-पत्थर निकाल लें. फिर गेहूं को साफ पानी से धोकर कड़ी धूप में पूरी तरह सुखा लें ताकि इसमें कोई नमी न रहे.

हल्का रोस्ट करें (ऑप्शनल): अगर आप दलिये को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो साफ गेहूं को कढ़ाई में धीमी आंच पर 2-3 मिनट ड्राई रोस्ट (हल्का भून) कर लें. इससे दलिया में कीड़े नहीं लगते और खुशबू भी बढ़िया आती है.

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घर की छोटी चक्की में पीसें: अगर आपके घर में छोटी चक्की है तो फिर आप गेहूं को सीधे उसमें डालकर मोटा-मोटा पीस सकते हैं.

मिक्सी में पीसें: वहीं, अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस रहे हैं तो गेहूं को मिक्सी के जार में डालें. मिक्सी को लगातार न चलाकर सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए पल्स मोड पर चलाएं और बंद करें. ऐसा 2 से 3 बार दोहराएं ताकि गेहूं सिर्फ दानों में टूटे लेकिन उसका आटा न बने.

छानें और अलग करें: पिसे हुए मिश्रण को एक बड़े छेद वाली छलनी से छान लें. छानने पर जो आटा या बारीक पाउडर निकलेगा, उसे अलग कर लें (इसे आप रोटी के आटे में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं).

चोकर हटाएं: छलनी के ऊपर बचे हुए मोटे दलिये को किसी थाली में रखकर हल्का-सा फटक लें, जिससे उसका ऊपरी छिलका (चोकर) बाहर निकल जाए.

स्टोर करें: तैयार है आपका एकदम शुद्ध, ताजा और दानेदार होममेड दलिया. इसे किसी साफ एयरटाइट कांच या प्लास्टिक के डिब्बे में भरकर महीनों तक इस्तेमाल करें.

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