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महीने में 12 या 24, कितने ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं? जानें पूरा नियम

अगर आप महीने में कई बार ट्रेन से सफर करते हैं या परिवार के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो IRCTC की टिकट बुकिंग लिमिट जानना जरूरी है. कई यूजर्स को 12 टिकट बुक करने के बाद लिमिट खत्म होने का मैसेज दिखता है, लेकिन आधार वेरिफाइड यूजर आईडी के लिए यह सीमा 24 टिकट तक है.

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ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो IRCTC की बुकिंग लिमिट जानना जरूरी है. (Photo: ITG/Gfx)
ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो IRCTC की बुकिंग लिमिट जानना जरूरी है. (Photo: ITG/Gfx)

अगर आप महीने में कई बार ट्रेन से सफर करते हैं और परिवार के लोगों के लिए भी ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो एक समय के बाद IRCTC पर टिकट बुक करते हुए लिमिट खत्म होने का मैसेज दिख सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक महीने में कितने टिकट बुक किए जा सकते हैं और क्या सभी यात्रियों के लिए यह सीमा एक जैसी है?

दरअसल, आपकी मंथली टिकट बुकिंग लिमिट इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी IRCTC यूजर आईडी आधार कार्ड से वेरिफाइड है या नहीं. भारतीय रेलवे में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं और बड़ी संख्या में लोग IRCTC ऐप या वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं.

रेलवे ने एक यूजर आईडी से टिकट बुक करने की संख्या पर सीमा तय कर रखी है. इसका मकसद फर्जी बुकिंग और टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाना है. मौजूदा नियमों के तहत सामान्य यूजर आईडी से महीने में 12 टिकट, जबकि आधार वेरिफाइड यूजर आईडी से 24 टिकट तक बुक किए जा सकते हैं.

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सामान्य IRCTC आईडी से 12 टिकट

अगर आपने IRCTC पर सामान्य तरीके से अकाउंट बनाया है और आपकी यूजर आईडी आधार से वेरिफाइड नहीं है, तो आप एक महीने में अधिकतम 12 टिकट बुक कर सकते हैं. यह लिमिट हमेशा से 12 नहीं थी. भारतीय रेलवे ने जून 2022 में सामान्य यूजर आईडी के लिए मंथली टिकट बुकिंग की सीमा 6 से बढ़ाकर 12 टिकट कर दी थी. यहां एक बात समझना जरूरी है कि सामान्य अकाउंट के लिए किसी सरकारी पहचान पत्र को लिंक करना जरूरी नहीं है.

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आधार से लिंक आईडी से 24 टिकट

अगर आपको एक महीने में 12 से ज्यादा टिकट बुक करने की जरूरत पड़ती है, तो IRCTC यूजर आईडी को आधार से लिंक और वेरिफाइड करना होगा. आधार वेरिफिकेशन के बाद मंथली टिकट बुकिंग की सीमा बढ़कर 24 टिकट हो जाती है. लेकिन यहां एक और जरूरी शर्त है. 12 से ज्यादा टिकट बुक करने के लिए सिर्फ आपकी यूजर आईडी का आधार वेरिफाइड होना पर्याप्त नहीं है.

जिस ट्रेन में यात्री सफर कर रहे हैं, उनमें से कम से कम एक यात्री का आधार नंबर भी IRCTC सिस्टम में वेरिफाइड होना चाहिए. यानी आसान भाषा में समझें तो 24 टिकट की सुविधा के लिए दो चीजें जरूरी हैं- यूजर आईडी का आधार वेरिफिकेशन और 12 से ज्यादा टिकट वाली बुकिंग में कम से कम एक यात्री का आधार वेरिफाइड होना.

तत्काल टिकट बुकिंग के नियम अलग

तत्काल टिकट बुक करने वालों के लिए रेलवे ने अलग और ज्यादा सख्त लिमिट रखी है. एक यूजर आईडी से एक दिन में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच अधिकतम 2 तत्काल टिकट बुक किए जा सकते हैं. इसके अलावा, एक ही IP एड्रेस या एक सिंगल लॉगिन सेशन से एक से ज्यादा तत्काल बुकिंग फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है. इसलिए अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं, तो सामान्य मंथली टिकट लिमिट के साथ इन अलग नियमों का भी ध्यान रखना जरूरी है.

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IRCTC की पर्सनल यूजर आईडी का इस्तेमाल अपने सफर या परिवार के सदस्यों के लिए टिकट बुक करने के लिए किया जाना चाहिए. अपनी पर्सनल आईडी से दूसरे लोगों के लिए पैसे लेकर कमर्शियल तरीके से टिकट बुक करना नियमों के खिलाफ है.

अगर कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल आईडी का इस्तेमाल इस तरह टिकटों की बिक्री के लिए करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसकी IRCTC आईडी स्थायी रूप से ब्लॉक की जा सकती है. इसके अलावा रेलवे एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

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