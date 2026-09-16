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'हनुमान अंश' बनाकर किया कमाल, अनुप्रिया को आशीर्वाद देने घर पहुंचे बोनी कपूर, हुईं इमोशनल

हनुमान अंश 2 करोड़ के बजट में 300 करोड़ की कमाई कर हिंदी सिनेमा में एक नया मुकाम हासिल किया है. 21 साल की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने गणेश चतुर्थी के मौके पर बोनी कपूर से मुलाकात की. दोनों की मुलाकात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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नीम करोली बाबा का चमत्कार (Photo: Screengrab)
नीम करोली बाबा का चमत्कार (Photo: Screengrab)

'हनुमान अंश' ने हिंदी सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू किया है. 2 करोड़ में बनी ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. हर ओर इसकी चर्चा हो रही है. फिल्म ने साबित कर दिया किया अगर स्टोरी अच्छी हो, तो करोड़ों का बजट या महंगी लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता है. अब गणेश चतुर्थी के मौके पर 'हनुमान अंश' की 21 साल की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर,  बोनी कपूर से मुलाकात करने पहुंचीं. दोनों की मुलाकात ने बॉलीवुड और आध्यात्मिक सिनेमा के बीच एक नया सेतु बनाया है.

बोनी कपूर से मिलीं अनुप्रिया 
बोनी कपूर ने अनुप्रिया नागर से मुलाकात कर फिल्म 'हनुमान अंश' की असाधारण सफलता पर चर्चा की. ये मुलाकात उस समय हुई जब फिल्म की टीम उत्तर प्रदेश के दौरे पर थी और बड़ी-बड़ी हस्तियों से मिल रही थी. बोनी कपूर की अनुप्रिया से मुलाकात ने इस बात को साबित किया कि कैसे आध्यात्मिक थीम वाली फिल्में अब हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बना रही हैं. 'हनुमान अंश' ने नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक विरासत को पर्दे पर उतारा, जो दर्शकों से गहराई से जुड़ा. 

गणपति उत्सव के मौके पर बोनी कपूर, अनुप्रिया के घर पहुंचे और उन्हें आशीर्वाद दिया. अनुप्रिया ने इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वो लिखती हैं कि बोनी कपूर अंकल से मिलना और उन्हें ‘हनुमान अंश’ के पीछे मेरी मेहनत और विश्वास की तारीफ करते सुनना मेरे लिए बेहद खास और भावुक पल था. 21 साल की उम्र में अपने सफर के लिए उनके जैसे अनुभवी व्यक्ति से सराहना मिलना ऐसी याद है, जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी. आपके प्यार, अपनापन और हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद. घर आने के लिए भी धन्यवाद. 

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ये मुलाकात भविष्य में ऐसे और प्रोजेक्ट्स के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकती है, जहां युवा निर्माता और अनुभवी बॉलीवुड हस्तियां मिलकर आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश वाली फिल्में बना सकें. 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए 96 गुना रिटर्न दिया है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर महज 10 लाख रुपये कमाए थे, लेकिन धीरे-धीरे इसने दर्शकों का दिल जीत लिया.

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अनुप्रिया नागर ने कहा कि फिल्म की सफलता "महाराज जी का चमत्कार" है और वो इस सक्सेस को आध्यात्मिक शक्ति को समर्पित करती हैं. 

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