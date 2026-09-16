'पीएम मोदी ने बड़े विजन के साथ किया काम', सेवा संकल्प अभियान पर बोले राजनाथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होने जा रहे सेवा संकल्प अभियान को लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़े विजन के साथ काम किया है. बुधवार को कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने का भी जिक्र किया. यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलने वाला है.

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सेवा संकल्प अभियान के दौरान देशभर में कई तरह के सेवा कार्यक्रम किए जाएंगे. इसमें रक्तदान शिविर, नुक्कड़ नाटक, जल संरक्षण जैसे काम शामिल हैं. बुजुर्गों को डिजिटल डिवाइस चलाने की जानकारी देने का कार्यक्रम भी रखा गया है. सेवा से जुड़े कामों में हिस्सा लेने वालों को प्रमाण पत्र देने की बात भी कही गई है.

राजनाथ ने कहा कि दीये जलाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा. उनका कहना था कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले लोग अपनी खुशी से दीये जलाएंगे. अभियान के तहत सेवा से जुड़े दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. सेवा संकल्प अभियान का आयोजन पीएम मोदी के जन्मदिन के साथ उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर किया जा रहा है. बीजेपी की ओर से पहले जारी कार्यक्रम के मुताबिक 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में अलग-अलग गतिविधियां रखी गई हैं.

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बंगाल में जहाज निर्माण का जिक्र

कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान पश्चिम बंगाल के विकास का भी जिक्र आया. राजनाथ ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर बंगाल को जहाज निर्माण के क्षेत्र में प्रमुख स्थान दिलाने की दिशा में काम किया जा सकता है.

अभियान में लोगों को सेवा से जोड़ने के साथ सरकार की योजनाओं की जानकारी देने वाले कार्यक्रम भी होंगे. इसका मकसद अलग-अलग सामाजिक गतिविधियों के जरिए लोगों की भागीदारी बढ़ाना है.



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