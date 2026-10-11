Homemade Ghee Lip Balm: मौसम बदलते ही फटने लगे हैं होंठ, घर पर घी से बनाएं नेचुरल लिप बाम, ड्राई और कटे-फटे होंठों से मिलेगा छुटकारा

Homemade Ghee Lip Balm: बदलते मौसम में होंठों का रूखा और फटना आम समस्या है. ऐसे में लोग होंठों को मुलायम रखने के लिए लिप बाम का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आप चाहें तो घर पर भी नेचुरल लिप बाम बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए न तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और न ही ज्यादा चीजों की जरूरत होती है. घी, नारियल तेल और कुछ अन्य चीजों की मदद से आप इसे बेहद आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं. यह लिप बाम होंठों को नमी देने और रूखेपन से राहत दिलाने में करेगा. तो आइए जानते हैं घी से लिप बाम बनाने का आसान तरीका और इसे इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
4 बड़े चम्मच घी
2 बड़े चम्मच नारियल तेल
1 बड़ा चम्मच शहद
एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें (ऑप्शनल)
घी से बने लिप बाम के फायदे
घी और नारियल तेल होंठों को नमी देने और होठों को फटने की समस्या को कम करने में मदद करते हैं. इसके रेगुलर इस्तेमाल से होंठ फटने की समस्या काफ हद तक कम हो सकती है.
इन बातों का रखें ध्यान
घर पर बने लिप बाम को हमेशा साफ और सूखे कंटेनर में रखें. इसमें पानी न जाने दें और इसे फ्रिज में रखना बेहतर है. चूंकि इसमें शहद और तेल जैसी चीजें हैं, इसलिए इसे लंबे समय तक स्टोर करने के बजाय थोड़ी मात्रा में बनाएं और खराब गंध, रंग या बनावट में बदलाव होने पर इस्तेमाल न करें.
पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें. अगर होंठों पर जलन, खुजली या सूजन हो तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें. सेंसिटिव होंठों के लिए एसेंशियल ऑयल से बचना बेहतर है.