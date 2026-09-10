Dahi Paneer Chaukani Recipe: लंच में 1 कटोरी दही डालकर बनाएं नेपाली स्टाइल पनीर की सब्जी, मजे से खाएंगे घरवाले, नोट करें आसान रेसिपी

Dahi Paneer Chaukani Recipe: लंच में रोजाना मसूर और चना दाल खाकर मन भर जाता है और उस समय लगता है कि खाने में कुछ चटपटा और टेस्टी मिल जाए तो मजा आ जाए. मगर सब्जी और दाल खाने का भी मन ना हो तो आप दही से बनने वाली एक फेमस नेपाली डिश ट्राई कर सकते हैं. नेपाली खाने की खासियत उनका सादा लेकिन मसालेदार स्वाद होता है.

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अगर आप रोज की पनीर की सब्जी से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो पनीर नेपाली चुकौनी बनाकर देख सकते हैं. पनीर, टमाटर, प्याज और चुनिंदा मसालों से तैयार यह डिश खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है और इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. आइए आपको दही-पनीर चुकौनी की रेसिपी बताते हैं.

पनीर नेपाली चुकौनी बनाने के लिए सामग्री

पनीर- 250 ग्राम

1 कप - दही

प्याज- 1 बारीक कटा हुआ

टमाटर- 2 कटे हुए

लहसुन की कलियां - 4

हरी मिर्च- 1-2

जीरा- 1 चम्मच

हल्दी- ½ चम्मच

धनिया पाउडर- 1 चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- ½ चम्मच

गरम मसाला- ½ चम्मच

नमक- स्वादानुसार

तेल- 2 बड़े चम्मच

हरा धनिया गार्निश के लिए

कैसे बनाएं पनीर नेपाली चुकौनी?

सबसे पहले एक कटोरे में दही लें और उसे अच्छी तरह फेंट लें ताकि कोई लम्स न रहे. इसके बाद दही में प्याज, हरी मिर्च और सिलबट्टे पर कूटा हुआ लहसुन और मसाले डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें. इसके बाद एक पैन में तड़के के लिए घी या गेल गर्म करें. जब तेल में से धुआं निकलने लगे तो इसमें जीरा और हल्दी-मिर्च का पाउडर डालकर गैस बंद कर दें. इस तड़के को दही के ऊपर डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर दें. इसके बाद पनीर को टुकड़ों में काट लें और फिर पनीर पर हल्दी लगाकर मिक्स कर लें. पनीर को आप सीधे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप चाहें तो पनीर को पैन में हल्का तेल लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर सकते हैं. इससे स्वाद बढ़ जाता है. आखिर में दही में पनीर डालकर मिला दें और ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश कर दें.

इस तरीके से करें सर्व

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पनीर चुकौनी को आप गरमा-गरम चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, यह इसका स्वाद दाल-सब्जी से हटकर होता है. खाने में तो यह डिश टेस्टी लगती है, उसके साथ ही इसे बनाने में 10 से 15 मिनट का ही समय लगता है. आप इसमें मिर्च कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं और इसे बच्चे और बुजुर्ग सभी मजे से खाते हैं.

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