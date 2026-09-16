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Pyaz ki Kachori: रोज पोहा-चीला खाना छोड़ें, नाश्ते में बनाएं टेस्टी प्याज की कचौड़ी, आटे में ये चीज मिलाने पर बनेंगी खस्ता और फूली-फूली

Pyaz ki Kachori: अगर आप भी नाश्ते में पोहा, पराठा या चीला खाते हैं तो यहां हम आपको प्याज की कचौड़ी की रेसिपी बता रहे हैं. अगर आपने इसे एक बार नाश्ते में बना लिया तो बच्चे भी इसे मांग-मांगकर खाएंगे.

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प्याज की कचौड़ी (Photo: ITG)
प्याज की कचौड़ी (Photo: ITG)

सुबह के नाश्ते में रोज-रोज वही पोहा, उपमा या चीला खाकर अक्सर मन ऊब जाता है और कुछ चटपटा मजेदार खाने का मन करता है. ऐसे में गरमा-गरम और फूली-फूली प्याज की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी ऑप्शन है. अक्सर लोग सोचते हैं कि बाजार जैसी खस्ता और परतदार कचौड़ी केवल मैदे से ही बन सकती है या फिर घर पर बनाने पर कचौड़ी थोड़ी देर में नरम पड़ जाती है. लेकिन आप गेहूं के आटे बिना मैदा मिलाए भी एकदम गुब्बारे जैसी फूली-फूली, खस्ता और बेहद स्वादिष्ट बना सकते हैं. यहां हम आपको इसकी रेसिपी बता रहे हैं.

सामग्री:

आटे के लिए: गेहूं का आटा - 2 कप, सीक्रेट इंग्रीडिएंट: सूजी (रवा) - 2 बड़े चम्मच (खस्तापन के लिए), अजवाइन - 1/2 छोटा चम्मच, मोयन के लिए तेल/घी - 3 से 4 बड़े चम्मच, नमक - स्वादानुसार, ठंडा पानी - आवश्यकतानुसार.

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स्टफिंग (भराव) के लिए: बारीक कटे प्याज - 3 बड़े, बेसन - 2 बड़े चम्मच (नमी सोखने और बाइंडिंग के लिए), सौंफ - 1 बड़ा चम्मच (कुटी हुई), साबुत धनिया - 1 बड़ा चम्मच (कुटा हुआ), जीरा - 1/2 छोटा चम्मच, हींग - 1/4 छोटा चम्मच, हरी मिर्च - 2 (बारीक कटी), अदरक - 1 इंच (कद्दूकस), अमचूर पाउडर - 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला व कश्मीरी लाल मिर्च - 1/2-1/2 छोटा चम्मच, काला व सफेद नमक - स्वादानुसार, हरा धनिया - बारीक कटा.

बनाने का तरीका

एक बर्तन में गेहूं का आटा, सूजी, अजवाइन, नमक और गरम मोयन डालें. आटे को हाथों से 2 मिनट अच्छे से मसलें. आटा मुट्ठी में बांधने पर बंधना चाहिए. अब ठंडे पानी की मदद से थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें और 15 मिनट ढककर सेट होने दें.

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एक पैन में 1 चम्मच तेल गरम करें. इसमें हींग, जीरा, कुटा साबुत धनिया और सौंफ चटकाएं. अब हरी मिर्च और अदरक डालकर 30 सेकंड भूनें.

अब पैन में कटा हुआ प्याज डालें और मध्यम आंच पर 2-3 मिनट हल्का गुलाबी होने तक भूनें (ज्यादा न गलाएं). फिर इसमें 2 चम्मच बेसन डालें और 2 मिनट भूनें ताकि प्याज का मॉइश्चर खत्म हो जाए.

अब हल्दी, लाल मिर्च, अमचूर, गरम मसाला और नमक डालकर मिलाएं. 1 मिनट बाद गैस बंद करें और कटा हरा धनिया मिलाकर स्टफिंग को पूरी तरह ठंडा होने दें.

गूंथे आटे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़ें. कटोरी की तरह किनारों से पतला फैलाएं, बीच में 1-2 चम्मच ठंडी प्याज की स्टफिंग रखें और किनारों को उठाकर अच्छी तरह सील (बंद) कर दें. अब हथेली से दबाकर या हल्के बेलन से हल्का सा फैला लें.

कढ़ाई में तेल मध्यम-धीमा गरम करें. कचौड़ियों को धीमी आंच पर डालें. जब कचौड़ियां खुद तैरकर ऊपर आ जाएं और फूल जाएं, तब आंच को मध्यम करें और दोनों तरफ से सुनहरा व कुरकुरा होने तक तलें.

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