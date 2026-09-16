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रेनोवेशन के बीच किसने लगाई 'मन्नत' की कीमत? शाहरुख खान ने कराया चुप, बोले- नई गैलरी से चमकूंगा

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के मन्नत बंगले का करीब 300 करोड़ रुपये का रेनोवेशन चल रहा है. इस दौरान वो परिवार के साथ मन्नत से बाहर रह रहे हैं. रेनोवेशन के बीच शाहरुख खान ने मन्नत को लेकर नई अपडेट दी है.

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मन्नत का बिग प्लान रिवील (Photo: Social Media)
मन्नत का बिग प्लान रिवील (Photo: Social Media)

बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान कमाल के एक्टर हैं और ये बात किसी से छिपी नहीं है. शाहरुख जितनी कमाल की एक्टिंग करते हैं, उतनी ही कमाल की बातें भी करना जानते हैं. एक बार फिर उन्होंने फैन के सवाल का मजेदार जवाब देकर दिल जीत लिया. असल में इन दिनों शाहरुख के बंगले मन्नत का रेनोवेशन चल रहा है. इस बंगले की कीमत करीब 300 करोड़ रुपये है. रेनोवेशन की वजह से वो परिवार के साथ मन्नत से बाहर रह रहे हैं. 

#AskSRK सेशन के दौरान शाहरुख ने मन्नत के रेनोवेशन को लेकर फैंस को नया अपडेट दिया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि घर में एक नई गैलरी बनाई जा रही है. हो सकता है कि आगे चलकर वो इसी गैलरी से फैंस से मुलाकात करते नजर आएं. एक फैन ने शाहरुख से मजाक में कहा कि 'सर, अगर इस बार गैलरी में नहीं आना है, तो मन्नत बेच दीजिए. जानते हैं किंग खान ने फैन के सवाल का क्या जवाब दिया.'

मन्नत पर क्या बोले शाहरुख 
शाहरुख ने फैन के सवाल का मजेदार जवाब देते हुए लिखा कि अब नई गैलरी बना रहा हूं ना, तो वहीं से और भी चमकूंगा... नई गैलरी से. उम्मीद है कि वहां पकड़ने के लिए कोई हैंडल भी होगा.

शाहरुख खान अक्सर अपने जन्मदिन और खास मौकों पर मन्नत की बालकनी में आकर फैंस को अपनी झलक दिखाते हैं. हालांकि, इस बार रेनोवेशन के चलते वह अपने 60वें जन्मदिन पर बालकनी में नहीं आ पाए थे. उस समय उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए फैंस से माफी भी मांगी थी. मन्नत में बन रही नई गैलरी, घर में चल रहे बड़े रेनोवेशन और विस्तार का हिस्सा है. अगस्त में प्रोड्यूसर और रियल एस्टेट डेवलपर आनंद पंडित ने बताया था कि उनकी कंपनी मन्नत के काम से जुड़ी हुई है.

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